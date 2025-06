Cine a fost William Shakespeare – viața și opera

William Shakespeare, poetul de geniu care a modelat societatea britanică și totodată limba engleză, este una dintre cele mai mari valori ale literaturii mondiale și rămâne unul dintre cei mai traduși scriitori din toate timpurile.

William Shakespeare ocupă un loc excepțional în arta și literaturii lumii. Numeroși scriitori mari precum Homer, Dante, Jules Verne sau Dumas au depășit granițele și barierele limbii naționale, dar niciunul dintre ei nu s-a bucurat de recunoașterea și faima pe care a primit-o William Shakespeare încă din timpul vieții.

Bardul din Avon, cum este adesea numit de britanici, a lăsat o moștenire literară care continuă să inspire arta, literatura și cinematografia modernă, iar piesele lui sunt reluate an de an pe scena teatrului, traduse în sute de limbi! Așa cum spunea dramaturgul Ben Jonson, opera lui William Shakespeare nu se rezumă la epoca în care a fost scrisă, ci reprezintă un univers atemporal, o lume întreagă, cu trecut și viitor!

Primii ani de viață, educația și căsătoria

Casa in care s-a nascut William Shakespeare in Stratford-upon-Avon

Despre primii ani din viața lui Shakespeare se cunosc prea puține amănunte. William s-a născut în luna aprilie 1564 în familia unui mic burghez, cu o oarecare stabilitate materială și cu o poziție socială destul de bună.

Ziua nașterii nu a fost consemnată în mod oficial, dar britanicii sărbătoresc nașterea lui William Shakespeare pe data de 23 aprilie, când este prăznuit Sf. Gheorghe. În schimb, data botezului a fost consemnată în documentele bisericii, aceasta fiind 26 aprilie.

William Shakespeare s-a născut și a crescut în Stratford-upon-Avon, drept urmare este adesea numit de englezi Bardul din Avon sau Lebăda de pe Avon. Cu siguranță, a avut parte de cea mai bună educație posibilă în școala din comunitate, dar la vârsta de 18 ani familia a considerat că este suficient de matur pentru a întemeia o familie și s-a căsătorit cu Anne Hathaway, o femeie cu opt ani mai în vârstă decât el.

Cei doi tineri au avut trei copii, o fiică pe nume Susanna, în anul 1583, și apoi doi gemeni – fată și băiat – în anul 1585. Singurul lui fiu avea să moară la numai 11 ani.

Căsnicia lui Shakespeare a născut o serie de controverse. Primul copil s-a născut la numai șase luni după căsătorie, ceea ce ar indica un mariaj forțat. În Londra, William a preferat să locuiască singur, soția lui rămânând tot restul vieții în provincie. După nașterea gemenilor, se pare că cei doi au trăit separat, dar Shakespeare s-a îngrijit tot timpul de bunăstarea soției și a celor două fiice.

Cariera în lumea teatrului

Copilăria și tinerețea lui Shakespeare sunt aproape necunoscute. Nu se știe prea bine ce studii a urmat, cum își câștiga traiul, cum își întreținea familia. Au existat unele indicii conform cărora ar fi profesat ca învățător la o școală din împrejurimi. Unele indicii arată că ar fi lucrat în conacul unei familii cu rang nobiliar, dar nu există informații certe din acele timpuri. Cert este că William era un tânăr foarte inteligent, întreprinzător și descurcăreț, care a reușit în scurt timp să își facă prieteni printre nobilii care sprijineau cultura și teatrul.

Din anul 1585, îl găsim pe Shakespeare la Londra unde se afirmă ca un scriitor deosebit de talentat, actor, regizor și totodată proprietarul unei părți din compania de teatru numită „Oamenii Lordului Chamberlain” (The Lord Chamberlain’s Men). Ulterior, compania a fost redenumită „Oamenii Regelui” (King’s Men) și a devenit proprietara teatrului Globe, cel mai bun din Londra.

Compania lui Shakespeare avea să prospere foarte curând, iar situația lui materială devenea tot mai solidă. Shakespeare a reușit să cumpere una dintre cele mai mari și frumoase case din Stratford-upon-Avon, apoi diverse terenuri în jurul localității și mici proprietăți în Londra, după cum notează Enciclopedia Britannica.

Întreaga viață și-a dedicat-o teatrului și operelor sale, în paralel ocupându-se de afaceri și de promovarea spectacolelor care îi aduceau un venit considerabil. În anul 1613, Shakespeare s-a retras la Stratford-upon-Avon, unde a murit în anul 1616, lasând un testament ciudat pentru soția lui… căreia i-a oferit al doilea cel mai bun pat al său.

Piesele de teatru, opera de geniu

William Shakespeare in postura de actor

Shakespeare a scris cele mai importante piese de teatru între anii 1589 și 1613. Piesele lui de început au fost în special comedii și drame istorice de maxim rafinament și artă, până la sfârșitul secolului al XVI-lea.

Ulterior, între anii 1600 și 1608, a scris în special tragedii, incluzând cunoscutele Hamlet, Regele Lear și Macbeth, considerate unele dintre cele mai strălucite lucrări în limba engleză. În ultima parte a vieții a scris tragicomedii, de asemenea știute ca aventuri romantice, și a colaborat cu alți dramaturgi.

Multe dintre piesele sale de teatru au fost publicate chiar în timpul vieții sale, aducându-i venituri consistente. Versul lui plin de culoare, dramatismul real al pieselor, personajele profunde și convingătoare au fost imediat apreciate și iubite de public. Shakespeare a devenit un poet și un dramaturg respectat la vremea lui, apreciat și susținut financiar de protectori influenți.

Reputația lui Shakespeare avea să crească tot mai mult începând din secolul al XIX-lea, iar victorienii pur și simplu l-au idolatrizat.

În secolul XX, munca lui a fost în repetate rânduri recunoscută și redescoperită de noile abordări ale artei teatrale. Piesele sale de teatru rămân cât se poate de populare și astăzi, fiind permanent studiate, jucate și reinterpretate în diverse contexte culturale și politice în întreaga lume.

Comediile

Furtuna

Doi gentlemeni din Verona

Nevestele vesele din Windsor

Măsură pentru măsură

Comedia erorilor

Mult zgomot pentru nimic

Zadarnicele chinuri ale dragostei

Visul unei nopți de vară

Neguțătorul din Veneția

Cum vă place

Îmblânzirea scorpiei

Totul e bine când se termină cu bine

A douăsprezecea noapte

Poveste de iarnă

Pericle, Prinț al Tironului

Dramele istorice

Regele Ioan

Richard al II-lea

Henric al IV-lea

Henric al V-lea

Henric al VI-lea

Richard al III-lea

Henric al VIII-lea

Tragediile

Romeo și Julieta

Troilus și Cresida

Coriolan

Titus Andronicus

Timon din Atena

Iulius Caesar

Macbeth

Hamlet

Regele Lear

Othello

Antoniu și Cleopatra

Paternitatea controversată

Din vasta operă a lui William Shakespeare s-au păstrat 38 de piese de teatru, 154 de sonete, două lungi poeme narative, precum și multe alte poezii, toate traduse azi aproape în fiecare limbă de pe glob. În pofida admirației fără rezerve, se știe că o parte din piesele sale de teatru au fost scrise în colaborare cu alți dramaturgi ai vremii.

În acea perioadă, conceptul de drepturi de autor era foarte vag, iar dramaturgii colaborau pentru a pune în scenă piese cât mai bune, cu priză și la public, și la protectori cu dare de mână. Criticii literari sunt de acord că Shakespeare, mai ales în primii și ultimii ani din cariera sa, a făcut același lucru. Unele piese, cum ar fi Titus Andronicus și primele istorii rămân controversate, iar alte piese denotă evident influența altor dramaturgi elisabetani, în special Thomas Kyd și Christopher Marlowe.

De altfel, a rămas celebră rivalitatea dintre Shakespeare și dramaturgul Christopher Marlowe, care a fost ucis într-o cârciumă, într-o ceartă de bețivi. Unii istorici presupun că Marlowe ar fi fost autorul unora dintre piesele atribuite lui Shakespeare, pe motiv că cel din urmă nu avea studiile lui Marlowe care studiase literatura și latina la Cambridge și scria deja piese de teatru și poezii complexe și profunde. Teoria, însă, nu a fost demonstrată, iar moartea lui Marlowe puțin probabil să fi fost provocată de rivalitatea cu Shakespeare.

Primele lucrări oficiale ale lui Shakespeare sunt Richard III și cele trei părți din Henry VI, scrise la începutul anului 1590, perioadă în care marele bard era pasionat de drama istorică.

După anii 1606 – 1607, Shakespeare a scris puține piese de teatru și niciuna nu îi mai este atribuită după anul 1613. Ultimele trei piese ale sale au fost colaborări, probabil cu John Fletcher, care i-a succedat ca dramaturg în compania teatrală „Oamenii regelui”.

Poemele narative

Între anii 1593 și 1594, teatrele au fost închise din cauza ciumei, iar Shakespeare a publicat două poeme narative pe teme erotice, Venus și Adonis și Violul Lucreției. În Venus și Adonis, un nevinovat Adonis respinge avansurile sexuale ale lui Venus, în timp ce în Violul Lucreției, soția Lucreția este violată de către desfrânatul Tarquin.

Influențat de Metamorfozele lui Ovidiu, poemele arată vinovăție și confuzie morală care rezultă din poftele trupești. Ambele poeme au devenit populare și au fost de multe ori retipărite în timpul vieții lui Shakespeare. Al treilea poem narativ, Plângerile unui îndrăgostit, în care o femeie tânără se plânge de seducerea ei de către un pretendent convingător, a fost tipărită în prima ediție a sonetelor, cea din 1609.

Sonetele

Shakespeare a compus 154 de sonete de-a lungul anilor, pe care le-a publicat abia în anul 1609. Se pare că aceste sonete erau destinate unui public retrâns sau anumitor prieteni dintre protectorii săi. Sonetele se împart în două serii mari, ale căror teme contrastează: prima serie descrie chinurile unui tânăr atras de o femeie căsătorită, iar cea de a doua serie de sonete descrie dragostea pentru un ”frumos stăpân” – cu unele insinuări homoerotice.

Criticii susțin că sonetele reprezintă o meditație profundă cu privire la natura iubirii, pasiunea sexuală, procreere, moarte și trecerea timpului. Aluziile pe tema amorului masculin sunt un ecou ale situațiilor ambigui și jocurilor de cuvinte din comediile sale. John Benson publică poemele, la 24 de ani de la moartea lui Shakespeare, recenzând textele pentru a ascunde unele aluzii erotice și homosexuale.

Nicio sursă contemporană nu mai face aluzie la pretinsele sale preferințe homosexuale. Istoricii au demontat aceste presupuneri, arătând că poemele lui Shakespeare au, mai degrabă, un caracter ficțional, frecvent în literatura epocii în care termenul ”love” nu avea toate conotațiile pe care le cunoaștem azi.

William Shakespeare, dramaturg de geniu

Dramaturg prolific, care scria și monta pe scenă în medie câte două piese de teatru pe an, beneficiind de concursul unor mari actori ai vremii, William Shakespeare devine cunoscut și îndrăgit de public, dar mai ales de elita Londrei.

În ultimii ani din domnia Elisabetei I, William Shakespeare ajunsese deja un poet și dramaturg faimos, fiind chemat să interpreteze unele dintre piesele sale la curtea reginei. În 1598, autorul Francis Meres îl descria pe Shakespeare drept cel mai important scriitor de comedie și tragedie al Angliei.

Abilitatea sa de a explora sufletul uman și adâncurile psihicului, emoțiile profunde și caracterele cele mai complexe, ușurința cu care trecea de la drame la comedii și fluiditatea versurilor sale au făcut din William Shakespeare un dramaturg de geniu. Se inspira deopotrivă din operele antice și din viața de zi cu zi, folosea metafore și simboluri plastice nemaiîntâlnite până la acea vreme, dar și expresii profunde, care au rămas în conștiința publicului.

Shakespeare este un maestru al jocurilor de cuvinte și totodată un fin psiholog, care a creat personaje memorabile precum Julieta, Romeo, Othelo sau Hamlet. A explorat teme universale precum dragostea, trădarea, puterea și răzbunarea, drept pentru care piesele sale pot fi interpretate și înțelese în orice cultură.

A folosit solilocviile, acele monologuri prin care personajele sale își dezvăluie cele mai intime gânduri și toată puterea emoțiilor, iar multe dintre expresiile și cuvintele lor au pătruns în engleza colocvială, păstrându-se la fel de vii până în zilele noastre. ”To be or not to be!” – cine nu recunoaște imediat expresia lui Hamlet care se tânguie pentru pierderile suferite!

Operele lui William Shakespeare au un caracter profund universal și continuă să inspire numeroase ramuri ale artei și creației, filme, piese de teatru, musicaluri și numeroase adaptări pentru televiziune.

Expresii celebre din operele shakespeariene

Dacă suntem sinceri cu noi înșine, nu putem fi mincinoși față de nimeni.

Să nu ai încredere în cel care și-a călcat credința odată.

Când am primit suficientă încredere, scena a dispărut. Când am fost sigur că pierd, am câștigat. Când am avut cea mai mare nevoie de oameni, m-au părăsit. Când am învățat să-mi usuc lacrimile, am găsit un umăr pe care să plâng. Și când am stăpânit ura, cineva a început să mă iubească.

Un nebun se crede înțelept, dar un înțelept se știe că este un nebun.

Iubiți pe toți, aveți încredere în câțiva, nu faceți rău nimănui.

O inimă ușoară trăiește mult.

Ce eră teribilă în care idioții îi guvernează pe orbi.

Iadul este gol și toți dracii sunt aici.

Nimic nu vine din a nu face nimic.

Arată mai puțin decât ai, vorbește mai puțin decât știi.

Mergeți cu înțelepciune și fără grabă. Cei care se grăbesc se poticnesc și cad.

Nici o moștenire nu este atât de bogată precum cinstea.

Te-aș provoca la o bătălie a inteligenței, dar văd că ești neînarmat!

Ochii sunt fereastra sufletului tău.

Suferim mult din cauza puținelor lucruri care ne lipsesc și ne bucurăm prea puțin din multele lucruri pe care le avem.

Nu te juca niciodată cu sentimentele cuiva, pentru că s-ar putea să câștigi jocul, dar riști să pierzi persoana pentru toată viața.

Nu scrie în stele să ne ținem destinul, ci în noi înșine.

Tăcerea inocenței pure convinge atunci când vorbirea eșuează.

Știi cine ești, dar nu știi cine ai putea fi.

Fii mare în fapte, așa cum ai fost în gând!

foto: Shutterstock

