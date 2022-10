Cele mai importante sărbători musulmane din timpul anului

Ramadanul este una dintre cele mai importante sărbători musulmane cunoscute în întreaga lume. Află care sunt cele mai mari evenimente și sărbători religioase din calendarul islamic.

Cuprins 1 Islamul. Dogmă și credință

2 Calendarul islamic

3 Sărbători musulmane. Cele mai importante evenimente din calendarul islamic 3.1 Ziua de vineri este zi sfântă 3.2 Ziua Anului Nou 3.3 Ashura

4 Ramadanul, luna sfântă în care se ține post 4.1 Noaptea Destinului 4.2 Sfârșitului Ramadanului și întreruperea postului

5 Festivalul berbecului sau festivalul sacrificiului

6 Ziua Arafah

7 Ziua de naștere a profetului

8 Călătoria de noapte a lui Mahomed

Dacă vrei să călătorești în state predominant islamice, este bine să cunoști și cele mai mari sărbători musulmane în funcție de care se organizează cele mai importante evenimente ale anului.

Religia islamică a fost fondată de profetul Muhammad (Mahomed) în Peninsula Arabică, iar de aici s-a răspândit în Asia, Africa de Nord și Europa.

Majoritatea musulmanilor (circa 75-90%) sunt sunniți. A doua confesiune, Șiia, are aproximativ 10 -20% dintre adepți. Cea mai mare țară cu populație musulmană este Indonezia cu 12,7% din musulmani, urmată de Pakistan cu 11%, India cu 10,9% și Bangladesh cu 9,2%.

Comunități mari de musulmani se mai găsesc în China, Rusia și, parțial, în Europa. Cu 1,57 – 1,65 miliarde de adepți sau 22 – 24% din populația globului, Islamul este a doua religie cu cea mai rapidă creștere din lume.

Islamul. Dogmă și credință

Islamul este o religie monoteistă. Adepții islamului cred într-un singur Dumnezeu, denumit Allah, și cred în învățăturile profetului Muhammad primite de la Allah. În arabă, cuvântul Allah semnifică „Cel care merită toată venerația” și este mesajul pur monoteistic al islamului.

Cartea de căpătâi a islamului este Coranul care cuprinde revelațiile, sfaturile și învățăturile pe care le-a primit profetul Muhammad prin intermediul îngerului Gabriel. Aceste revelații și învățături, primite sporadic între anii 610 și 632, au fost memorate cuvânt cu cuvânt de către apropiații săi și transmise pe cale orală. Mult mai târziu au fost scrise pe pergamente și pietre și apoi adunate în Coran.

Baza credinței islamice se găsește în shahādatān („cele două mărturii”): „Nu există (dumne)zeu în afară de Dumnezeu; iar Mahomed este trimisul lui Dumnezeu”. Pentru a deveni musulman, o persoană trebuie să recite și să creadă aceste cuvinte.

Calendarul islamic

Cele mai importante sărbători musulmane sunt calculate în funcție de tranzitul Lunii, calendarul islamic fiind un calendar care se bazează pe fazele Lunii, și nu pe rotația Soarelui.

Calendarul islamic începe cu data 1 muharram, anul 1 hegira, dată care corespunde în calendarul solar gregorian cu data de 15 iunie 622 și reprezintă începutul erei islamice marcată de strămutarea profetului Muhammad de la Mecca la Yathrib (viitoarea Medina).

Anul islamic este un an selenar, format din douăsprezece luni, iar fiecare lună are un număr de zile egal cu un ciclu lunar complet. Ca atare, anul islamic numără 354 de zile, adică cu 11 zile mai puțin decât anul solar, folosit acum curent în întreaga lume. Acest lucru face ca sărbătorile islamice raportate la calendarul solar să fie în fiecare an cu 11 zile mai devreme față de anul precedent.

Sărbători musulmane. Cele mai importante evenimente din calendarul islamic

Ziua de vineri este zi sfântă

Vinerea este o zi importantă pentru musulmani și este o zi sfântă în care ei se roagă și participă la predici. Ziua de vineri este la fel de importantă pentru musulmani precum este ziua de duminică pentru creștini, duminica fiind ziua în care Dumnezeu a încheiat facerea lumii.

Cu toate că este o zi sfântă, în majoritatea țărilor musulmane vinerea nu este o zi liberă, cu excepția Algeriei, în care ziua de vineri este prima zi de weekend. În Arabia Saudită, musulmanii au o zi scurtă la serviciu, iar magazinele se închid la prânz.

Rugăciunea de vineri este o rugăciune colectivă, ținută în fiecare vineri după-amiaza devreme. Bărbații se adună la moscheie, se închină lui Allah și se roagă împreună. Pentru bărbați, rugăciunea de vineri este obligatorie, iar pentru femei este recomandată.

Ziua Anului Nou

Anul Nou la musulmani își schimbă data în fiecare an, dar el este sărbătorit în prima zi de Muharram.

Primul an din calendarul islamic este anul 622, anul în care Mohamed a călătorit de la Mecca la Medina și apoi s-a înălțat la cer. Acest eveniment este sărbătorit în fiecare an prin rugăciuni și diferite ritualuri religioase, iar întreaga sărbătoare are loc în timpul lunii de Muharram care este considerată luna amintirii și este sacră pentru musulmanii din întreaga lume.

Ashura

Ashura este o zi sfântă sărbătorită în a 10-a zi a lunii Muharram. Musulmanii șiiți o consideră punctul culminant al rememorării Muharramului și a martiriului lui Husayn ibn Ali (nepotul Profetului Mahomed) în bătălia de la Karbala.

Pentru sunniți, Ashura este ziua în care Moise a ținut post pentru eliberarea sa din Egipt. Este o zi de doliu, zi de post și rugăciune.

Ramadanul, luna sfântă în care se ține post

Perioada Ramadanului reprezintă una dintre cele mai importante sărbători musulmane. Ramadanul durează o lună de zile, conform calendarului islamic, și în timpul acestei luni se ține post. Musulmanii nu pot consuma alimente sau băuturi între prima lumină a zilei și apusul soarelui. Doar femeile însărcinate, persoanele în vârstă, copiii și bolnavii sunt eliberați de această datorie de a ține post în timpul Ramadanului.

Ziua postului începe cu rugăciunea rituală dimineața devreme, care este urmată de un mic dejun în familie și recitarea unui pasaj din Coran. În timpul zilei, musulmanii încearcă să se gândească cât mai mult la Allah, recită rugăciuni tăcute și meditează la modul în care se pot elibera de tendințele lor distructive sau păcătoase. Postul este întrerupt seara, când se servește o masă frugală.

Noaptea Destinului

Este o sărbătoare deosebit de importantă care se ține în timpul Ramadanului, spre sfârșitul perioadei de post. În arabă, numele acestei sărbători este Laylat al-Qadr. Noaptea Destinului este considerată binecuvântată în rândul musulmanilor. În acea noapte, conform tradiției, Coranul i-a fost dezvăluit lui Mohamed de către îngerul Gabriel. Sărbătoarea se ține a 21-a zi și a 29-a zi a Ramadanului.

Sfârșitului Ramadanului și întreruperea postului

Sfârșitul perioadei de post a Ramadanului este sărbătorit cu rugăciuni, dar și cu multă bucurie și veselie în familiile de musulmani. Sărbătoarea Eid al-Fitr este cunoscută drept Festivalul ruperii postului și aceasta începe imediat după ce se încheie Ramadanul.

Acest festival este un prilej de mare bucurie în lumea musulmană. Se pregătesc dulciuri și bucate speciale, se primesc musafiri și se întind mese bogate. Musulmanii merg în vizite sau primesc vizite, pregătesc mici surprize pentru copii și cadouri. În multe regiuni musulmane se obișnuiește ca persoanele în vârstă să ofere bani copiilor, bani se numesc eidi.

În această zi, musulmanii înstăriți oferă zakat-ul, adică un procent de 2,5% din venitul lor către familiile sărmane din comunitate. De asemenea, musulmanii care consideră că au greșit cu ceva în timpul Ramadanului oferă bani către moscheie pentru a li se ierta greșelile.

Festivalul durează trei zile și, de obicei, mulți musulmani mai postesc încă șase zile după acest festival.

Festivalul berbecului sau festivalul sacrificiului

Cea de a 10-a zi din cea de a 12-a lună a calendarului islamic este o zi sfântă, în care se ține Sărbătoarea Sacrificiului.

Este o sărbătoare care amintește de sacrificiul pe care Avraam a fost pregătit să îl facă pentru a demonstra credința lui nestrămutată în Dumnezeu. Lui Avraam i s-a cerut să își sacrifice fiul, pe Isaac, dar în clipa în care el se pregătea să îl omoare, un înger trimis de Dumnezeu l-a oprit și l-a sfătuit să sacrifice un berbec.

Musulmanii păstrează cu sfințenie această tradiție și sacrifică un miel sau o oaie pe care o împart în trei. O parte o păstrează pentru ei, o parte este dăruită familiei (soțiilor și copiilor), iar o parte este dăruită unei familii sărmane.

Ziua Arafah

Este una dintre cele mai mari sărbători musulmane și îi unește pe toți credincioșii care merg în pelerinaj la Mecca. Pentru musulmani, ziua Arafah este cea mai bună zi din an, iar cei care se află la Mecca în această zi se consideră cu adevărat norocoși, pentru că toate păcatele lor vor fi iertate.

Ziua Arafah este sărbătorită a doua zi de Hajj și este a noua zi din cea a de a 12-a lună a calendarului islamic. Tradiția spune că în această zi i-a fost revelat lui Mahomed unul dintre cele mai importante versete din Coran.

Ziua de naștere a profetului

Mawlid al-rasul este ziua de naștere a profetului Muhammad sau Mahomed. Cu toate că profetul nu își sărbătoarea ziua de naștere, iar musulmanii în general nu au acest obicei, de-a lungul timpului mai multe state musulmane au ținut această sărbătoare dedicată nașterii profetului.

Ca multe alte sărbători musulmane, și această zi are o dată diferită în fiecare an și pică de fiecare dată cu 10 zile mai devreme față de anul precedent.

Călătoria de noapte a lui Mahomed

Tradiția musulmană spune că Mahomed ar fi călătorit într-o singură noapte, ca prin miracol de la Ierusalim la Mecca. Această călătorie, înfăptuită în mod miraculos, a fost posibilă datorită îngerului Jirbil sau Gabriel, așa cum este numit de creștini, sub supravegherea lui Allah.

Mulți musulmani comemorează călătoria de noapte a lui Muhammad în a 27-a zi a lunii Rajab. Călătoria inițiatică este menționată în primele versete din Sura 17.