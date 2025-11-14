Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025

Este lung Postul Crăciunului 2025, dar este mult mai ușor de urmat de către credincioși, deoarece are mai multe sărbători mari și mai multe zile în care putem consuma preparate din pește sau câte un mic pahar de vin. Iată ce zile mari de sărbătoare vor veni în postul Nașterii Domnului și când va fi dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025.

Postul Crăciunului 2025 începe într-o zi de vineri, pe data de 14 noiembrie 2025 și durează până în seara de 24 decembrie. În mod obișnuit, postul Nașterii Domnului începe pe data de 15 noiembrie, dar în anii în care data de 15 noiembrie este precedată de o zi de miercuri sau de vineri, atunci postul începe din ziua anterioară, adică din data de 14 noiembrie, așa cum este cazul anului 2025.

Vineri este o zi de post în tradiția creștină și biserica nu se abate niciodată de la această dogmă. Ca atare, încă de vineri, 14 noiembrie 2025, intrăm în postul Crăciunului, un post al Bucuriei și al Speranței, care ne pregătește pentru Nașterea Pruncului Iisus. Această perioadă are o semnificație profundă: ea amintește de cele 40 de zile de post ale lui Moise, petrecute pe Muntele Sinai, și de postul Mântuitorului în pustie, înainte de începerea propovăduirii Sale.

Cumpătarea, smerenia și faptele bune, daruri aduse Domnului

În timpul Postului Crăciunului, tradiția ortodoxă cere abținerea de la carne, ouă și lactate, precum și de la preparatele gătite în ulei. Este de preferat să consumăm mai mult legume fierte sau gătite la cuptor, precum și ciuperci sau legume pe grătar, deci cât mai puțină grăsime. Dar dincolo de rânduielile alimentare, postul adevărat înseamnă curățenia inimii. Creștinii sunt îndemnați să meargă mai des la biserică, să se spovedească, să se roage, să citească din Sfânta Scriptură și din scrierile sfinților părinți.

Totodată, este o perioadă a faptelor bune – a iertării, a dărniciei și a sprijinului celor aflați în nevoie. Postul Nașterii Domnului nu este o povară, ci o binecuvântare, o cale prin care omul se împacă cu sine și cu ceilalți. În aceste zile, cumpătarea, modestia și inima milostivă valorează mai mult decât orice dar material.

Postul Bucuriei, un drum luminos către Nașterea Mântuitorului

Deși este un post lung, Postul Crăciunului este considerat mai blând, pentru că aduce numeroase zile cu dezlegare la pește și vin. În acest timp, credincioșii se bucură de frumoase sărbători care luminează sufletul – de la Intrarea Maicii Domnului în Biserică, până la Sfântul Nicolae și Sfântul Spiridon.

Cei care postesc cu credință și rugăciune simt că, pe măsură ce se apropie Crăciunul, inimile lor devin mai ușoare și mai pline de iubire. Astfel, când se vestește Nașterea Domnului, sufletul curățat și înălțat de post primește cu adevărat vestea cea bună. Postul Bucuriei nu este doar o rânduială, ci o taină a apropierii de Dumnezeu și o pregătire pentru miracolul luminii care se naște în fiecare an în inimile credincioșilor.

Ce înseamnă dezlegarea la pește pentru creștini

Așa cum ne învață tradiția creștină, vor fi câteva zile cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025. Biserica ne îngăduie și chiar ne îndeamnă să gustăm bucate din pește și salată de icre, spre întărirea trupului și a sufletului. Aceste zile de dezlegare la pește sunt rânduite cu grijă în cursul anului bisericesc și se regăsesc mai ales în cele două mari posturi: Postul Mare al Paștelui și Postul Nașterii Domnului.

Dar dezlegarea la pește nu se oprește aici. Ea este rânduită și în alte momente ale anului, în unele zile de miercuri și vineri, atunci când Biserica îngăduie o ușurare a nevoinței. În total, credincioșii care țin toate posturile de peste an se pot bucura de 43 de zile cu dezlegare la pește, cele mai multe dintre ele fiind în Postul Nașterii Domnului.

Mulți duhovnici explică faptul că, atunci când este dezlegare la pește, este îngăduită și folosirea uleiului și a vinului, însă vinul trebuie gustat cu măsură, doar un pahar, „spre veselie curată a inimii”. Sunt însă și zile de post în care se dă dezlegare doar la ulei și vin, fără a se consuma carne de pește sau alte bucate de dulce. Aceste rânduieli sunt trecute cu grijă în calendarul ortodox al fiecărei luni și trebuie urmate cu discernământ și evlavie.

Peștele – simbol al credinței și al binecuvântării

Dezlegarea la pește este o binecuvântare menită să aducă bucurie și întărire celor care postesc cu credință. Carnea de pește, ușoară și curată, este ca o mângâiere pentru cei cărora le este mai greu să țină zilele de post și totodată este o încununare a răbdării. În aceste zile, creștinii se adună la masă cu recunoștință, pregătind pește fript, ciorbă de pește, salată de pește sau icre – toate în duh de mulțumire și rugăciune.

Peștele nu a fost ales întâmplător de biserică pentru zilele cu dezlegare. El este un vechi simbol al creștinilor din primele veacuri, un semn tainic al credinței lor. După Învierea Sa, Mântuitorul Iisus Hristos a mâncat pește fript și miere înaintea apostolilor, pentru a le arăta că este viu cu adevărat. De aceea, peștele a devenit semn al vieții, al biruinței asupra morții și al curăției. În vechime, creștinii desenau peștele pe pereții catacombelor, pe morminte și pe ușile caselor de rugăciune, ca simbol al speranței și al legăturii cu Hristos.

Marile sărbători din Postul Crăciunului 2025 – cruce neagră și cruce roșie

Perioada celor 40 de zile de post, înaintea Nașterii Domnului, este o perioadă cu multe sărbători creștine, însoțite de obiceiuri și tradiții frumoase. Iată ce sărbători mari sunt în perioada postului, conform calendarului creștin ortodox.

13 noiembrie, joi – Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului; Sfântul Ioan Gură de Aur

14 noiembrie, vineri – începutul postului Nașterii Domnului; Sfântul Apostol Filip sau Filipii de toamnă

15 noiembrie, sâmbătă – cruce neagră – Începe Postul Crăciunului 2025

20 noiembrie, joi – cruce neagră – Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul

21 noiembrie, vineri – cruce roșie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

23 noiembrie, duminică – cruce neagră – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea

25 noiembrie, marți – cruce neagră – Sfânta Muceniță Ecaterina

30 noiembrie, duminică – cruce roșie – Sfântul Apostol Andrei

3 decembrie, miercuri – cruce neagră – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica

4 decembrie, joi – cruce neagră – Sfânta Muceniță Varvara

5 decembrie, vineri – cruce neagră – Sfântul Sava cel Sfințit, Sfântul Cuvios Nectarie

6 decembrie, vineri – cruce roșie – Sfântul Ierarh Nicolae

7 decembrie, duminică – cruce neagră – Sfânta Muceniță Filofteia

12 decembrie, vineri – cruce neagră – Sfântul Spiridon al Trimitundei

13 decembrie, sâmbătă – cruce neagră – Sfântul Ierarh Dosoftei

18 decembrie, joi – cruce neagră – Cuviosul Daniil Sihastrul

22 decembrie, luni – cruce neagră – Sfântul Ierarh Petru Movilă

25 decembrie, luni – cruce roșie – Nașterea Domnului, Crăciunul

Zilele cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025

Numit adesea Postul Bucuriei, acest post are mai multe zile cu dezlegare la ulei și vin sau la pește, spre deosebire de Postul Paștelui, care este un post mai aspru. Astfel că vom avea 13 zile cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025.

21 – 23 noiembrie – dezlegare la pește

Spre final de lună noiembrie, zilele de 21, 22 și 23 noiembrie sunt marcate de marea sărbătoare cu cruce roșie a Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Această sărbătoare este într-o zi de vineri și este urmată, duminică, de o sărbătoare cu cruce neagră și anume Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea. Fiind vorba de o sărbătoare atât de mare în ziua de vineri, 21 noiembrie, biserica a rânduit să ne bucurăm de trei zile cu dezlegare la pește în această perioadă.

29 – 30 noiembrie – dezlegare la pește

Alte două zile consecutive în care se mănâncă pește vor fi zilele de 29 și 30 noiembrie 2025, având în vedere că ziua de 30 noiembrie, duminică, este o mare sărbătoare pentru români, trecută în calendar cu cruce roșie. Este vorba de praznicul Sfântului Apostol Andrei, cel care i-a creștinat pe români și cel care ocrotește întreaga țară.

3 – 7 decembrie – dezlegare la pește

La începutul lunii decembrie 2025, ne vom bucura de o perioadă de cinci zile consecutive de sărbători și totodată zile cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului. Este cea mai lungă perioadă din post în care se poate consuma pește gătit sub toate formele, după placul fiecăruia. Această perioadă este marcată de o serie de sărbători cu cruce neagră și roșie:

3 decembrie, miercuri – cruce neagră – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica

4 decembrie, joi – cruce neagră – Sfânta Muceniță Varvara

5 decembrie, vineri – cruce neagră – Sfântul Sava cel Sfințit, Sfântul Cuvios Nectarie

6 decembrie, vineri – cruce roșie – Sfântul Ierarh Nicolae

7 decembrie, duminică – cruce neagră – Sfânta Muceniță Filofteia

12 – 14 decembrie – dezlegare la pește

La scurt timp după această perioadă lungă cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025 vor urma alte trei cu dezlegare în perioada 12, 13 și 14 decembrie. Această îngăduință pentru preparatele din pește se datorează praznicului închinat Sf. Spiridon care are loc vineri.

Zile cu dezlegare la ulei și vin în Postul Crăciunului 2025

18 și noiembrie, marți – dezlegare la ulei și vin

20 noiembrie, joi – dezlegare la ulei și vin

25 noiembrie, marți – dezlegare la ulei și vin

27 noiembrie, joi – dezlegare la ulei și vin

2 decembrie, marți – dezlegare la ulei și vin

9 decembrie, marți – dezlegare la ulei și vin

11 decembrie, joi – dezlegare la ulei și vin

16 decembrie, marți – dezlegare la ulei și vin

18 decembrie, marți – dezlegare la ulei și vin

23 decembrie, marți – dezlegare la ulei și vin

