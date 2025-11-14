  MENIU  
Home > Diverse > Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025

Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Este lung Postul Crăciunului 2025, dar este mult mai ușor de urmat de către credincioși, deoarece are mai multe sărbători mari și mai multe zile în care putem consuma preparate din pește sau câte un mic pahar de vin. Iată ce zile mari de sărbătoare vor veni în postul Nașterii Domnului și când va fi dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025.

Postul Crăciunului 2025 începe într-o zi de vineri, pe data de 14 noiembrie 2025 și durează până în seara de 24 decembrie. În mod obișnuit, postul Nașterii Domnului începe pe data de 15 noiembrie, dar în anii în care data de 15 noiembrie este precedată de o zi de miercuri sau de vineri, atunci postul începe din ziua anterioară, adică din data de 14 noiembrie, așa cum este cazul anului 2025.

Vineri este o zi de post în tradiția creștină și biserica nu se abate niciodată de la această dogmă. Ca atare, încă de vineri, 14 noiembrie 2025, intrăm în postul Crăciunului, un post al Bucuriei și al Speranței, care ne pregătește pentru Nașterea Pruncului Iisus. Această perioadă are o semnificație profundă: ea amintește de cele 40 de zile de post ale lui Moise, petrecute pe Muntele Sinai, și de postul Mântuitorului în pustie, înainte de începerea propovăduirii Sale.

Cumpătarea, smerenia și faptele bune, daruri aduse Domnului

În timpul Postului Crăciunului, tradiția ortodoxă cere abținerea de la carne, ouă și lactate, precum și de la preparatele gătite în ulei. Este de preferat să consumăm mai mult legume fierte sau gătite la cuptor, precum și ciuperci sau legume pe grătar, deci cât mai puțină grăsime. Dar dincolo de rânduielile alimentare, postul adevărat înseamnă curățenia inimii. Creștinii sunt îndemnați să meargă mai des la biserică, să se spovedească, să se roage, să citească din Sfânta Scriptură și din scrierile sfinților părinți.

Dan Alexa și Denise Rifai, împreună la restaurant. Ea, în fustă scurtă, sexy, el, relaxat, în geacă de piele. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Dan Alexa și Denise Rifai, împreună la restaurant. Ea, în fustă scurtă, sexy, el, relaxat, în geacă de piele. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Recomandarea zilei

Totodată, este o perioadă a faptelor bune – a iertării, a dărniciei și a sprijinului celor aflați în nevoie. Postul Nașterii Domnului nu este o povară, ci o binecuvântare, o cale prin care omul se împacă cu sine și cu ceilalți. În aceste zile, cumpătarea, modestia și inima milostivă valorează mai mult decât orice dar material.

Postul Bucuriei, un drum luminos către Nașterea Mântuitorului

Deși este un post lung, Postul Crăciunului este considerat mai blând, pentru că aduce numeroase zile cu dezlegare la pește și vin. În acest timp, credincioșii se bucură de frumoase sărbători care luminează sufletul – de la Intrarea Maicii Domnului în Biserică, până la Sfântul Nicolae și Sfântul Spiridon.

Fosta Primă Doamnă a României, Maria Băsescu, continuă să atragă atenția la 74 de ani! E elegantă, plină de viață și își ascunde foarte bine vârsta! Poartă roz și o coafură modernă. Cum a fost surprinsă alături de familie / Foto
Fosta Primă Doamnă a României, Maria Băsescu, continuă să atragă atenția la 74 de ani! E elegantă, plină de viață și își ascunde foarte bine vârsta! Poartă roz și o coafură modernă. Cum a fost surprinsă alături de familie / Foto
Recomandarea zilei

Cei care postesc cu credință și rugăciune simt că, pe măsură ce se apropie Crăciunul, inimile lor devin mai ușoare și mai pline de iubire. Astfel, când se vestește Nașterea Domnului, sufletul curățat și înălțat de post primește cu adevărat vestea cea bună. Postul Bucuriei nu este doar o rânduială, ci o taină a apropierii de Dumnezeu și o pregătire pentru miracolul luminii care se naște în fiecare an în inimile credincioșilor.

Ce înseamnă dezlegarea la pește pentru creștini

Așa cum ne învață tradiția creștină, vor fi câteva zile cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025. Biserica ne îngăduie și chiar ne îndeamnă să gustăm bucate din pește și salată de icre, spre întărirea trupului și a sufletului. Aceste zile de dezlegare la pește sunt rânduite cu grijă în cursul anului bisericesc și se regăsesc mai ales în cele două mari posturi: Postul Mare al Paștelui și Postul Nașterii Domnului.
Dar dezlegarea la pește nu se oprește aici. Ea este rânduită și în alte momente ale anului, în unele zile de miercuri și vineri, atunci când Biserica îngăduie o ușurare a nevoinței. În total, credincioșii care țin toate posturile de peste an se pot bucura de 43 de zile cu dezlegare la pește, cele mai multe dintre ele fiind în Postul Nașterii Domnului.

Mulți duhovnici explică faptul că, atunci când este dezlegare la pește, este îngăduită și folosirea uleiului și a vinului, însă vinul trebuie gustat cu măsură, doar un pahar, „spre veselie curată a inimii”. Sunt însă și zile de post în care se dă dezlegare doar la ulei și vin, fără a se consuma carne de pește sau alte bucate de dulce. Aceste rânduieli sunt trecute cu grijă în calendarul ortodox al fiecărei luni și trebuie urmate cu discernământ și evlavie.

Peștele – simbol al credinței și al binecuvântării

Dezlegarea la pește este o binecuvântare menită să aducă bucurie și întărire celor care postesc cu credință. Carnea de pește, ușoară și curată, este ca o mângâiere pentru cei cărora le este mai greu să țină zilele de post și totodată este o încununare a răbdării. În aceste zile, creștinii se adună la masă cu recunoștință, pregătind pește fript, ciorbă de pește, salată de pește sau icre – toate în duh de mulțumire și rugăciune.

Peștele nu a fost ales întâmplător de biserică pentru zilele cu dezlegare. El este un vechi simbol al creștinilor din primele veacuri, un semn tainic al credinței lor. După Învierea Sa, Mântuitorul Iisus Hristos a mâncat pește fript și miere înaintea apostolilor, pentru a le arăta că este viu cu adevărat. De aceea, peștele a devenit semn al vieții, al biruinței asupra morții și al curăției. În vechime, creștinii desenau peștele pe pereții catacombelor, pe morminte și pe ușile caselor de rugăciune, ca simbol al speranței și al legăturii cu Hristos.

Marile sărbători din Postul Crăciunului 2025 – cruce neagră și cruce roșie

Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025

Perioada celor 40 de zile de post, înaintea Nașterii Domnului, este o perioadă cu multe sărbători creștine, însoțite de obiceiuri și tradiții frumoase. Iată ce sărbători mari sunt în perioada postului, conform calendarului creștin ortodox.

  • 13 noiembrie, joi – Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului; Sfântul Ioan Gură de Aur
  • 14 noiembrie, vineri – începutul postului Nașterii Domnului; Sfântul Apostol Filip sau Filipii de toamnă
  • 15 noiembrie, sâmbătă – cruce neagră – Începe Postul Crăciunului 2025
  • 20 noiembrie, joi – cruce neagră – Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul
  • 21 noiembrie, vineri – cruce roșie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
  • 23 noiembrie, duminică – cruce neagră – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea
  • 25 noiembrie, marți – cruce neagră – Sfânta Muceniță Ecaterina
  • 30 noiembrie, duminică – cruce roșie – Sfântul Apostol Andrei
  • 3 decembrie, miercuri – cruce neagră – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica
  • 4 decembrie, joi – cruce neagră – Sfânta Muceniță Varvara
  • 5 decembrie, vineri – cruce neagră – Sfântul Sava cel Sfințit, Sfântul Cuvios Nectarie
  • 6 decembrie, vineri – cruce roșie – Sfântul Ierarh Nicolae
  • 7 decembrie, duminică – cruce neagră – Sfânta Muceniță Filofteia
  • 12 decembrie, vineri – cruce neagră – Sfântul Spiridon al Trimitundei
  • 13 decembrie, sâmbătă – cruce neagră – Sfântul Ierarh Dosoftei
  • 18 decembrie, joi – cruce neagră – Cuviosul Daniil Sihastrul
  • 22 decembrie, luni – cruce neagră – Sfântul Ierarh Petru Movilă
  • 25 decembrie, luni – cruce roșie – Nașterea Domnului, Crăciunul

Zilele cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025

Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025

Numit adesea Postul Bucuriei, acest post are mai multe zile cu dezlegare la ulei și vin sau la pește, spre deosebire de Postul Paștelui, care este un post mai aspru. Astfel că vom avea 13 zile cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025.

21 – 23 noiembrie – dezlegare la pește

Spre final de lună noiembrie, zilele de 21, 22 și 23 noiembrie sunt marcate de marea sărbătoare cu cruce roșie a Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Această sărbătoare este într-o zi de vineri și este urmată, duminică, de o sărbătoare cu cruce neagră și anume Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea. Fiind vorba de o sărbătoare atât de mare în ziua de vineri, 21 noiembrie, biserica a rânduit să ne bucurăm de trei zile cu dezlegare la pește în această perioadă.

29 – 30 noiembrie – dezlegare la pește

Alte două zile consecutive în care se mănâncă pește vor fi zilele de 29 și 30 noiembrie 2025, având în vedere că ziua de 30 noiembrie, duminică, este o mare sărbătoare pentru români, trecută în calendar cu cruce roșie. Este vorba de praznicul Sfântului Apostol Andrei, cel care i-a creștinat pe români și cel care ocrotește întreaga țară.

3 – 7 decembrie – dezlegare la pește

La începutul lunii decembrie 2025, ne vom bucura de o perioadă de cinci zile consecutive de sărbători și totodată zile cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului. Este cea mai lungă perioadă din post în care se poate consuma pește gătit sub toate formele, după placul fiecăruia. Această perioadă este marcată de o serie de sărbători cu cruce neagră și roșie:

  • 3 decembrie, miercuri – cruce neagră – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica
  • 4 decembrie, joi – cruce neagră – Sfânta Muceniță Varvara
  • 5 decembrie, vineri – cruce neagră – Sfântul Sava cel Sfințit, Sfântul Cuvios Nectarie
  • 6 decembrie, vineri – cruce roșie – Sfântul Ierarh Nicolae
  • 7 decembrie, duminică – cruce neagră – Sfânta Muceniță Filofteia

12 – 14 decembrie – dezlegare la pește

La scurt timp după această perioadă lungă cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025 vor urma alte trei cu dezlegare în perioada 12, 13 și 14 decembrie. Această îngăduință pentru preparatele din pește se datorează praznicului închinat Sf. Spiridon care are loc vineri.

Zile cu dezlegare la ulei și vin în Postul Crăciunului 2025

  • 18 și noiembrie, marți – dezlegare la ulei și vin
  • 20 noiembrie, joi – dezlegare la ulei și vin
  • 25 noiembrie, marți – dezlegare la ulei și vin
  • 27 noiembrie, joi – dezlegare la ulei și vin
  • 2 decembrie, marți – dezlegare la ulei și vin
  • 9 decembrie, marți – dezlegare la ulei și vin
  • 11 decembrie, joi – dezlegare la ulei și vin
  • 16 decembrie, marți – dezlegare la ulei și vin
  • 18 decembrie, marți – dezlegare la ulei și vin
  • 23 decembrie, marți – dezlegare la ulei și vin

foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum au fost „ajutați” Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige Asia Express 2025. Fanii acuză Antena 1: Actori „plasați” să le rezolve probele
Cum au fost „ajutați” Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige Asia Express 2025. Fanii acuză Antena 1: Actori „plasați” să le rezolve probele
Fanatik
Milionarul Dani Mocanu s-a ascuns într-un sat de meșteri olari și dormea cu 300 de lei pe noapte. Adevărul despre fuga în Italia
Milionarul Dani Mocanu s-a ascuns într-un sat de meșteri olari și dormea cu 300 de lei pe noapte. Adevărul despre fuga în Italia
GSP.ro
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
Click.ro
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Redactia.ro
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Citește și...
După ce Leo Messi a vizitat Camp Nou, Joan Laporta, președintele Barcelonei, a făcut marele anunț: „Lucrăm la asta”
Viorica Dăncilă, cum nu ai mai văzut-o! Cu cine s-a fotografiat fostul premier în China, internauţii au reacţionat imediat
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Dosarele salariaților în Reges. Ce vezi și cum îți verifici angajatorul. Se apropie termenul limită
Câte zile libere au românii de Crăciun și Revelion, în 2025
Când începe Postul Crăciunului 2025 - tradiții și obiceiuri
Vacanță de vis la Viena
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
O influenceriță cunoscută a refuzat să participe la Survivor România: „M-a bufnit râsul. Eu prefer să stau la hotel”
O influenceriță cunoscută a refuzat să participe la Survivor România: „M-a bufnit râsul. Eu prefer să stau la hotel”
Răzvan Simion, dezvăluiri despre cariera de peste două decenii în televiziune și dorința de a avea copii cu Daliana Răducan: „Deci lucrez” / Exclusiv
Răzvan Simion, dezvăluiri despre cariera de peste două decenii în televiziune și dorința de a avea copii cu Daliana Răducan: „Deci lucrez” / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
S-a dus în Ceruri, după fiica lui. O mare personalitate din România a murit în aceeași zi cu Horia Moculescu. Un nume mare, un domn, un genial cu destin tragic
S-a dus în Ceruri, după fiica lui. O mare personalitate din România a murit în aceeași zi cu Horia Moculescu. Un nume mare, un domn, un genial cu destin tragic
Cuvintele dureroase auzite de Dan Alexa de la fiica lui. Asta l-a făcut să accepte imediat provocarea Asia Express: „Am venit din două motive…”
Cuvintele dureroase auzite de Dan Alexa de la fiica lui. Asta l-a făcut să accepte imediat provocarea Asia Express: „Am venit din două motive…”
Elle
Gabi Tamaș și Dan Alexa, PRIMELE DECLARAȚII după ce au câștigat Asia Express 2025 și marele premiu de 35.000 de euro: „Putem fi mândri de noi pentru că am reușit în altceva în afară de fotbal...”
Gabi Tamaș și Dan Alexa, PRIMELE DECLARAȚII după ce au câștigat Asia Express 2025 și marele premiu de 35.000 de euro: „Putem fi mândri de noi pentru că am reușit în altceva în afară de fotbal...”
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, PRIMELE DECLARAȚII după ce au pierdut marea finală Asia Express 2025: „Ne-am jucat, ne-am bucurat, ne-am frustrat, ne-am distrat, ne-am încurcat, am pierdut...”
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, PRIMELE DECLARAȚII după ce au pierdut marea finală Asia Express 2025: „Ne-am jucat, ne-am bucurat, ne-am frustrat, ne-am distrat, ne-am încurcat, am pierdut...”
Câți bani au obținut, de fapt, Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Au câștigat marele premiu, însă suma totală este FABULOASĂ
Câți bani au obținut, de fapt, Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Au câștigat marele premiu, însă suma totală este FABULOASĂ
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Ce echipă a câștigat Asia Express sezonul 8! Cine pleacă acasă cu marele premiu în valoare de 35.000 de euro
Ce echipă a câștigat Asia Express sezonul 8! Cine pleacă acasă cu marele premiu în valoare de 35.000 de euro
Cine este Ana Ularu, prezentatoarea „Trădătorii”. A jucat la Hollywood, este căsătorită cu un actor german și au împreună o fiică
Cine este Ana Ularu, prezentatoarea „Trădătorii”. A jucat la Hollywood, este căsătorită cu un actor german și au împreună o fiică
Gabriela Prisăcariu, probleme de sănătate. Ce diagnostic bănuiește că are: „Durerea asta e ceva rău”
Gabriela Prisăcariu, probleme de sănătate. Ce diagnostic bănuiește că are: „Durerea asta e ceva rău”
Câte kilograme are Gina Pistol după ce a slăbit considerabil și cum se menține: „Scot din alimentație tot ce este alb”
Câte kilograme are Gina Pistol după ce a slăbit considerabil și cum se menține: „Scot din alimentație tot ce este alb”
Mariana Moculescu a făcut demersuri legale să i se interzică lui Horia Moculescu prezența la un concert dedicat lui: „Există un risc concret și imediat”
Mariana Moculescu a făcut demersuri legale să i se interzică lui Horia Moculescu prezența la un concert dedicat lui: „Există un risc concret și imediat”
Observator News
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
Libertatea pentru Femei
A venit abia acum reacția Marianei Moculescu și e cumplită, incredibilă! Nimeni nu se aștepta la așa ceva! Anunțul făcut de fosta soție a maestrului Horia Moculescu a stârnit un val de comentarii!
A venit abia acum reacția Marianei Moculescu și e cumplită, incredibilă! Nimeni nu se aștepta la așa ceva! Anunțul făcut de fosta soție a maestrului Horia Moculescu a stârnit un val de comentarii!
Ileana Șipoteanu, anunț superb despre fiica ei și a regretatului compozitor Dumitru Lupu. Cum arată Dumitrana la 30 de ani
Ileana Șipoteanu, anunț superb despre fiica ei și a regretatului compozitor Dumitru Lupu. Cum arată Dumitrana la 30 de ani
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Toți o știu pe Anca Alexandrescu acum, dar stai să vezi cum arăta pe vremea când avea 20 de ani. Era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Toți o știu pe Anca Alexandrescu acum, dar stai să vezi cum arăta pe vremea când avea 20 de ani. Era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Ce sunt și ce conțin Taxus baccata, fructele din cauza cărora a murit eleva din Timișoara după ce le-a ingerat. Planta este bună pentru medicină
Ce sunt și ce conțin Taxus baccata, fructele din cauza cărora a murit eleva din Timișoara după ce le-a ingerat. Planta este bună pentru medicină
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Endocrinolog: Evită ACEST obicei zilnic dacă ai prediabet. Cum îl poți opri chiar azi
Endocrinolog: Evită ACEST obicei zilnic dacă ai prediabet. Cum îl poți opri chiar azi
Noi detalii despre moartea fetiței de 2 ani la clinica stomatologică: părinții arată conversații cu medicul înainte de sedare
Noi detalii despre moartea fetiței de 2 ani la clinica stomatologică: părinții arată conversații cu medicul înainte de sedare
Un medic ginecolog își filma pe ascuns pacientele
Un medic ginecolog își filma pe ascuns pacientele
Cinci semne mai puțin cunoscute care pot indica o tumoră cerebrală, explicate de medici
Cinci semne mai puțin cunoscute care pot indica o tumoră cerebrală, explicate de medici
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani și a sărbătorit românește la mii de kilometri depărtare de casă. Cum și-a surprins fanii
Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani și a sărbătorit românește la mii de kilometri depărtare de casă. Cum și-a surprins fanii
Cum arăta Gabriela Prisăcariu la 18 ani. Imagine rară cu soția lui Dani Oțil. Detaliul care a ieșit la iveală
Cum arăta Gabriela Prisăcariu la 18 ani. Imagine rară cu soția lui Dani Oțil. Detaliul care a ieșit la iveală
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton