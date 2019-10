Andreea Marin, din nou, amfitrion al Galei Atipic Beauty 2019

Gala prezintă an de an cazurile unor femei puternice și ale unor bărbați curajoși, care, deși își petrec viața în scaun cu rotile, dovedesc că au puterea, demnitatea și ambiția de a reuși în viață, sub toate aspectele: au familii frumoase, cariere de succes și, mai mult decât atât, au puterea de a trece peste orice impas și peste orice prejudecăți sociale, fără a se lamenta.

În cadrul galei, aceștia vor defila pe podium în calitate de modele, în scaune cu rotile, alături de vedete cunoscute din showbiz (Camelia Potec, Ada Condeescu, Dana Rogoz, Mircea Radu, Ilinca Vandici, Cristina Cioran, Diana Bart, Alexandru Constantin, Irina Mohora, Cristina Șișcanu-Ionescu, Mihaela Rusu, Valentin Butnaru, Ionela Lucan), purtând creațiile unor designeri autohtoni, pentru a dovedi că frumusețea stă dincolo de tiparele clasice și izvorăște din interior, din calitatea umană și din bunătate.

„Privește Omul și realizările lui, nu scaunul pe care stă.“ spune Andreea Marin, gazda galei și promotor al campaniei, în care se implică alături de echipa ei de ani de zile, din momentul întâlnirii cu Magda Coman, inițiatorul mișcării Atipic Beauty în România.

Foto: Cristina Nichituș Roncea

