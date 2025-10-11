  MENIU  
Home > Diverse > Adjective fără grade de comparaţie 

Adjective fără grade de comparaţie 

Adjective fără grade de comparaţie 
Adina Zamfir
.

Auzim adesea expresii care ni se par deosebite și elegante precum ”cel mai oportun moment” sau ”cel mai fantastic actor” sau ”cel mai principal lucru”. Toate acestea sunt greșite, deoarece conțin adjective care nu au grade de comparație. Deși sună bine, pe un bun cunoscător al limbii române îl zgârie la urechi. Să ne amintim de acele adjective care nu au grade de comparație și să aflăm cum să le folosim corect!

Limba română are o listă destul de lungă de adverbe și adjective care nu au grade de comparație. Multe dintre ele sunt neologisme și sunt mai puțin cunoscute de masa vorbitorilor care, uneori, le confundă sensurile, așa cum ar fi ”excelent” sau ”oportun”.

Să ne reamintim de orele de limba română și să redescoperim ce sunt gradele de comparație și de ce avem în limba noastră atât de multe adjective care nu au grad de comparație.

Ce sunt adjectivele și care este rolul lor

Adjectivele sunt cuvinte sau părți de vorbire, cum sunt numite în termeni lingvistici, care exprimă însușirile sau trăsăturile unor ființe umane, animale, obiecte, fenomene, situații etc. Adjectivele se raportează întotdeauna la un substantiv pe care îl caracterizează, ca atare se conjugă împreună cu sustantivul, adică își schimbă forma în funcție de singural și plural, în funcție de gen sau în funcție de caz.

Cum arată casa din Snagov în care Mirela Vaida locuiește cu soțul și cei 3 copii. Imagini din interior / FOTO
Cum arată casa din Snagov în care Mirela Vaida locuiește cu soțul și cei 3 copii. Imagini din interior / FOTO
Recomandarea zilei

Iată un exemplu simplu folosind adjectivul ”frumos/ frumoasă”

  • Nominativ: O fată frumoasă/ mai multe fete frumoase/ un băiat frumos/ mai mulți băieți frumoși
  • Dativ: Unei fete frumoase/ unor fete frumoase/ unui băiat frumos/ unor băieți frumoși
  • Acuzativ: Pentru o fată frumoasă/ pentru mai multe fete frumoase/ pentru un băiat frumos/ pentru mai mulți băieți frumoși
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Recomandarea zilei

Adjectivele constituie unul dintre cele mai mari grupuri de cuvinte din limba română, aproape la fel de numeros pentru familia substantivelor. Avem adjective calificative, relaționale și pronominale, adjective simple sau compuse, adjective cu grade de comparație și adjective care nu au grade de comparație.

Adjectivele sunt părți de vorbire flexibile și, datorită acestei proprietăți, ele pot sta deopotrivă după substantiv, dar și înaintea acestuia, ca în următorul exemplu:

  • Am vorbit cu o fată frumoasă!
  • Frumoase fete! Hai să vorbim cu ele!

Din punct de vedere lingvistic, adjectivele constituie a mare bogăție a limbii române, deoarece ele ne ajută să ne exprimăm ideile mai bogat și mai plastic. Datorită adjectivelor putem oferi numeroase detalii despre o persoană, despre o situație sau un lucru, menționând anumite calități ale acestora precum poți observa în următorul exemplu în care am subliniat adjectivele.

Ex: Colegul meu este un om inteligent, capabil să se descurce în situații dificile, care necesită o analiză atentă și o experiență vastă.

Dacă elimini adjectivele din exemplul de mai sus, vei constata că fraza devine anostă și nu îți mai transmite informațiile bogate de mai sus.

Ex: Colegul este un om care se descurcă în situații care necesită analiză și experiență.

Adjectivele îmbogățesc limba, ne ajută să exprimăm o mulțime de detalii, stări emoționale și situații fără de care modul nostru de exprimare ar fi mai sărac. În limbajul poetic, numeroase adjective devin epitete și fac parte din metafore. Epitetele joacă un rol esențial în stilul poetic, contribuind la bogăția și expresivitatea versurilor. Ele sunt folosite pentru a picta imagini vii, pentru a exprima stări emoționale complexe și pentru a sublinia anumite trăsături ale personajelor sau ale situațiilor descrise.

Spre exemplu, în poezia eminesciană, adjectivele ”sfânt” și ”dulce” exprimând caracterul unui personaj devin epitete, iar în poezia lui Nichita Stănescu întâlnim epitete de o profunzime rară precum ”ochi străin” sau ”aripi ascuțite”.

Gradele de comparație ale adjectivelor

Dintre toate părțile de vorbire (substantive, verbe, adjective, adverbe, pronume, numerale, prepoziții etc) doar adjectivele și adverbele pot avea grade de comparație deoarece ele exprimă anumite însușiri sau trăsături ale unor persoane, situații, obiecte, relații sau fenomene.

Adjectivele pot avea trei grade de comparație sau niciunul. Există în limba română numeroase adjective care nu au grade de comparație. Dar să aflăm în primul rând ce este gradul de comparație.

Categorie gramatică specifică adjectivului și adverbului, gradul de comparație ne ajută să exprimăm faptul că una sau mai multe persoane, obiecte, situații sau fenomene posedă unele însușiri într-o măsură mai mică sau mai mare, în comparație cu altele.  

Cele trei grade de comparație

În gramatică, există trei asemenea grade: pozitiv (ex: frumos), comparativ (mai frumos) și superlativ (foarte frumos, cel mai frumos).

Gradele de comparație ale adjectivului sunt formele pe care le ia adjectivul pentru a arăta în ce măsură, spre exemplu, un obiect sau o persoană are o însușire în raport cu alte obiecte.

1. Gradul pozitiv

Acesta reprezintă forma de bază a adjectivului, fără comparație.
Exemplu: mare, frumos, bun.

2. Gradul comparativ

Gradul comparativ se utilizează pentru a compara două obiecte sau persoane și se clasifică mai departe în:
Comparativ de superioritate: foloseste „mai” înaintea adjectivului. Exemplu: mai mare, mai frumos, mai bun.
Comparativ de egalitate: folosește „la fel de” sau „tot atât de” înaintea adjectivului. Exemplu: la fel de mare, tot atât de frumos, tot atât de bun.
Comparativ de inferioritate: folosește „mai puțin” înaintea adjectivului. Exemplu: mai puțin mare, mai puțin frumos, mai puțin bun.

3. Gradul superlativ: 

Se folosește pentru a exprima cea mai înaltă sau cea mai joasă treaptă a unei calități. Avem trei grade de comparatie la superlativ: 

  • Superlativ de superioritate absolut: folosește „foarte”, „extrem de” sau „excepțional de” înaintea adjectivului. Exemplu: foarte mare, extrem de frumos, excepțional de bun, nemaipomenit de frumos.
  • Superlativ de superioritate relativ: foloseste „cel mai” înaintea adjectivului. Exemplu: cel mai mare, cel mai frumos, cel mai bun.
  • Superlativ de inferioritate: foloseste „cel mai puțin” înaintea adjectivului. Exemplu: cel mai puțin mare, cel mai puțin frumos, cel mai puțin bun.

Exemple de adjective care nu au grad de comparație

Majoritatea adjectivelor suportă grade de comparație, adică pot fi puse în relație cu diverse alte substantive:

Exemple:

  • Casa mea este mai luminoasă decât casa ta.
  • Casa mea este cea mai mică de pe strada noastră.
  • Casa mea este cel mai bun loc din lume pentru mine!

Există câteva grupe de adjective care nu au grad de comparație, care pur și simplu nu pot fi comparate din punct de vedere logic cu altceva.

Adjectivele relaționale

În primul rând este vorba de adjectivele relaționale, acele adjective care exprimă o relație, o legătură între ele și substantiv, adjective care exprimă o trăsătură doar în relație cu acel substantiv.

Exemple:

  • uniformă școlară – uniformă de școală
  • magazin sătesc – magazin de la sat
  • rasa canină – rasă de câini
  • cămin studențesc – cămin de studenți

Pornind de la aceste exemple, este evident că nu pot avea grade de comparație, deoarece nu poți spune:

  • o uniformă mai școlară/ cea mai școlară uniformă
  • un magazin mai sătesc/ cel mai sătesc magazin
  • cea mai canină rasă/ o rasă mai canină
  • cel mai studențesc cămin/ un cămin mai studențesc

Adjectivele determinative

Aceste adjective provin din alte părți de vorbire, care își schimbă astfel valoarea gramaticală. Este vorba de adjective care provin din pronume, din participiu sau din adverb.

  • Adjective pronominale:

Spre deosebire de pronumele de la care provin, adjectivele pronominale nu înlocuiesc substantivul, ci îl determina.

Se disting următoarele tipuri de adjective pronominale:

  1. adjective posesive (ţara mea),
  2. adjective de intarire (împăratul însusi),
  3. adjective interogativ-relative (care copil, ce cărţi),
  4. adjective nehotarate (orice elev, fiecare om),
  5. adjective negative (nicio clipă).
  • Adjective participiale – provenitedin forma de participiu a unor verbe

Exemple: iarba înverzită (care s-a înverzit), oameni cunoscuți (pe care i-am cunoscut), ziua așteptată (pe care am așteptat-o);

  • Adjective provenite din adverbe 

Exemple: așa oameni, asemenea întrebare;

  • Adjective provenite din gerunzii 

Exemple: ordine crescândă, rana sângerandă, case fumegânde.

Adjectivele calificative

În categoria mult mai largă și plastică a adjectivelor calificative, cele care arată însușiri sau trăsături, avem o grupă destul de bogată de adjective care nu au grad de comparație. Pe cele mai multe le depistăm singuri, pornind de la sensul lor de bază care, pur și simplu, nu suportă comparație așa cum ar fi: superior. Nu poți spune că cineva sau ceva este mai superior decât altcineva sau altceva. Este pur și simplu superior! Termenii superior și inferior nu au grade de comparație, deoarece ele în sine exprimă un sens superlativ, fie că este un sens pozitiv sau un sens negativ.

La fel trebuie să înțelegem și următoarele exemple de adjective care nu au grad de comparație:

  • inferior, superior
  • major, minor
  • oportun,
  • anterior, posterior, ulterior
  • interior, exterior
  • extrem
  • maxim, minim
  • suprem
  • optim
  • ultim
  • complet
  • general
  • întreg
  • gigantic
  • uriaş
  • perfect
  • petrolifer
  • unic
  • principal
  • veşnic
  • uluitor
  • nemaipomenit
  • extraordinar
  • din cale-afară
  • oral
  • unic
  • desăvârşit
  • fantastic
  • formidabil
  • teribil,
  • ultra,
  • super,
  • trăsnet,
  • mortal,
  • de milioane,
  • supraaglomerat,
  • ultrasensibil,
  • excelent,
  • admirabil,
  • splendid,
  • mortal etc

Cum folosim greșit adjectivele fără grad de comparație

• cel mai/foarte superior
• cel mai extraordinar
• cel mai perfect
• mai/foarte inferior
• condiţiile cele mai optime
• este mai oportun să
• cel mai principal lucru
• cel mai teribil
• cel mai splendid
• foarte admirabil
• o listă foarte completă
• cel mai super

foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Marilena Chelaru a murit la 66 de ani. Actrița a suferit mai multe intervenții chirurgicale și patru accidente vasculare cerebrale
Marilena Chelaru a murit la 66 de ani. Actrița a suferit mai multe intervenții chirurgicale și patru accidente vasculare cerebrale
Fanatik
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș
GSP.ro
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
Click.ro
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
TV Mania
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Citește și...
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Ce trebuie să faci dacă terenul de sub casă nu este pe numele tău – pași legali și costuri în 2025
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Motivul pentru care Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare au devenit dușmani
Cum se calculează volumul
Ce este şi cum se determină cel mai mare divizor comun
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Îndrăgita actriță s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Îndrăgita actriță s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate
Cum arată meniul de la restaurantul lui Virgil Ianțu. Cât te costă să iei masa în locația de lux
Cum arată meniul de la restaurantul lui Virgil Ianțu. Cât te costă să iei masa în locația de lux
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Doina Teodoru, în tandrețuri cu sosia lui Cătălin Scărlătescu. Actrița nu pierde timpul după despărțire
Doina Teodoru, în tandrețuri cu sosia lui Cătălin Scărlătescu. Actrița nu pierde timpul după despărțire
Elle
Anca Dinicu, declarații sincere despre rolul de mamă. Cum s-a schimbat actrița după ce s-a născut fiul ei: „Este cu siguranță copleșitor...”
Anca Dinicu, declarații sincere despre rolul de mamă. Cum s-a schimbat actrița după ce s-a născut fiul ei: „Este cu siguranță copleșitor...”
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…” FOTO
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…” FOTO
DailyBusiness.ro
Melania Trump și Putin comunică în legătură cu copiii afectați de război în Ucraina
Melania Trump și Putin comunică în legătură cu copiii afectați de război în Ucraina
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
A1.ro
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Horoscop 12 octombrie 2025. Destinul e de partea ei. O zodie scapă de probleme și intră într-o nouă etapă a vieții
Horoscop 12 octombrie 2025. Destinul e de partea ei. O zodie scapă de probleme și intră într-o nouă etapă a vieții
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii spulberă misterul vieții sale amoroase. Mattia a recunoscut că nu a format un cuplu cu ispita
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii spulberă misterul vieții sale amoroase. Mattia a recunoscut că nu a format un cuplu cu ispita
Gabi Bădălău refuză să plătească pensia alimentară a copiilor. Reacția acidă a Claudiei Pătrășcanu: "E rușinos ce face! Are obligația să achite lunar 4.000 de euro!"
Gabi Bădălău refuză să plătească pensia alimentară a copiilor. Reacția acidă a Claudiei Pătrășcanu: "E rușinos ce face! Are obligația să achite lunar 4.000 de euro!"
Cristina Cioran, secretul cu care își menține greutatea, după ce a slăbit în urma nașterii: „Fiecare femeie are puterea să își scrie singură povestea”
Cristina Cioran, secretul cu care își menține greutatea, după ce a slăbit în urma nașterii: „Fiecare femeie are puterea să își scrie singură povestea”
Observator News
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
Libertatea pentru Femei
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Minunile înfăptuite de Sfânta Parascheva. Oameni vindecați de boli grave și necazuri cumplite
Minunile înfăptuite de Sfânta Parascheva. Oameni vindecați de boli grave și necazuri cumplite
Combinații otrăvitoare: 5 alimente care nu trebuie combinate cu laptele
Combinații otrăvitoare: 5 alimente care nu trebuie combinate cu laptele
Aceste 4 zodii vor avea lumea la picioare până pe 1 decembrie. Perioadă de aur și noroc divin
Aceste 4 zodii vor avea lumea la picioare până pe 1 decembrie. Perioadă de aur și noroc divin
Alimentul plin de vitamina K care reduce colesterolul rău și previne artrita
Alimentul plin de vitamina K care reduce colesterolul rău și previne artrita
TV Mania
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Mara Bănică, transformare spectaculoasă după „Asia Express”! A reușit să slăbească 20 de kilograme și a dezvăluit cum a reușit
Mara Bănică, transformare spectaculoasă după „Asia Express”! A reușit să slăbească 20 de kilograme și a dezvăluit cum a reușit
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși sunt pofticioasă”
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși sunt pofticioasă”
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton