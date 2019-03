Clipa dintre viață și moarte. Mărturisirile lui George Burcea despre Andreea Bălan:”Te uiți la fiica care e bine și te uiți că-ți moare nevasta”

George Burcea a găsit puterea interioară pentru a vorbi despre momentele de coșmar prin care a trecut. Actorul a povestit, vizibil emoționat, ce a simțit atunci când, pentru câteva secunde, inima soției sale a încetat să mai bată și cum cadrele medicale încercau să-i distragă atenția de la procesul de resuscitare a Andreei cu ajutorul micuței nou-născute:

„Nu m-am aflat niciodată într-o astfel de situaţie şi a fost un moment în care trebuia să sărbătorim: venea un copil, un al doilea copil şi am văzut două lucruri total diferite. Am văzut venirea pe lume a Clarei, care era foarte frumoasă, iar în partea dreaptă, dacă mutai cadrul, erai tu, pe masa de operaţii şi fetele care te resuscitau. Nu ştiai dacă să te bucuri, să plângi, să râzi.



După aceea a fost o perioadă destul de grea, pentru că au fost vreo trei-patru ore în care doctorii efectiv fugeau de mine, asistenţii fugeau de mine, pentru că nu puteau să-mi spună nimic, pentru că tu încă nu erai stabilă. Și atunci ei nu doreau să se pronunțe.

Eu am văzut că era ceva grav, pentru că te resuscitau. În momentul în care ei mi-au predat-o pe Clara, ți-am zis: a fost efectiv film! A fost film, pentru că odată mi-a adus bucuria în brațe, o țineam pe Clara, totodată nu eram foarte atent la Clara, pentru că mă uitam în partea dreaptă, la tine, că te resuscitează. Fetele și-au jucat-o: «Știți, că domnul Burcea, felicitări! Că câr, că mâr, că să vă trăiască fetița», zic: «Da, da, da, fetița, dar soția ce face? Că o resuscitați acolo». «Nu, nu, uitați, ce bine e (n.r.: fiica lor), ce neagră e, are păr mult», zic: «Da, da, are, dar soția?» (…).

Într-adevăr, înţeleg cadrele medicale, că de foarte multe ori oamenii se panichează (…). Eu am plecat foarte liniştit, am avut încredere în medici. Am stat pe hol, până la 4 dimineaţa, încercând să dau de cadrele medicale. Mi-au explicat tot ce s-a întâmplat. Pericolul mare trecuse şi m-am bucurat, m-am relaxat puţin. 2 zile am vorbit cu ea… (….)Nu mi-am imaginat vreodată că o să văd pe cineva atât de drag cu un tub în gură. (…). A fost dificil, pentru că pe Clara am ţinut-o în braţe abia a doua zi. A doua zi aveai o mască de oxigen, erai speriată, erai panicată (…)„, – a dezvăluit George Burcea într-un nou episod de vlog, făcut public pe canalul de YouTube al Andreei Bălan.

Andreea Bălan și-a stăpânit cu greu lacrimile și emoțiile, mai ales în momentul în care a povestit cum soțul său, George Burcea, i-a sărutat piciorul: „Ella seamănă cu mine, Clara seamănă cu tine. V-am zis vreodată public cât de minunat este soțul meu? Soțul meu este minunat. Îmi vine să plâng pentru că de-abia acasă am aflat cât de greu i-a fost lui. Acasă, când am scăpat de toate medicamentele mi-am dat seama că ceea ce spune este real și greu. Mi-a zis doamna doctor că a venit la Terapie Intensivă și mi-a zis că am un soț extraordinar și că nu a putut să mă pupe din cauza firelor pe care le aveam și mi-a pupat piciorușul.” – a dezvăluit Andreea Bălan.

Cu toate că pericolul a trecut, Andreea Bălan este nevoită să urmeze în continuare un tratament pentru a evita formarea cheagurilor de sânge. Artista trebuie să poarte în fiecare zi o pereche de ciorapi medicinali care împiedică coagularea sângelui și nu numai: „Acum trebuie să fac în burtă o injecție ca să nu se coaguleze sângele și George mi le face pentru ca dacă mi le fac eu și văd cum îmi bag acul în burtă ma doare.” – a mai spus Andreea Bălan

