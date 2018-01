„Din fericire, ne facem o vacanță din câteva click-uri. Spontană sau organizată ceva mai bine sau din timp, cu research înainte sau fără, pentru o călătorie îți trebuie doar o conexiune la net, un card și să știi să filtrezi un pic informația și să citești niște review-uri ca să nu nimerești cine știe unde. Sentimentul de libertate e uriaș. Flexibilitatea e mare”, spune Cristina Foarfă, freelancer și călător de profesie.

În viitor, motivele pentru care oamenii aleg să plece în diverse destinații vor ține din ce în ce mai mult de dezvoltarea personală, decât de modă, iar felul în care aleg să călătorească este din ce în ce mai apropiat de stilul Do It Yourself, față de achiziția de pachete turistice generale. Iată, conform Virtuoso 2018 Luxury Report, care vor fi principalele motivații pentru a călători: explorarea unor noi destinații, căutarea experiențelor cât mai autentice, bifarea unui punct de pe bucket-list sau reconectarea cu familia.

Iată care vor fi cele mai populare destinații de călătorie în 2018, conform Lonely Planet:

TOP 10 ORAȘE

Sevilla (Spania)

Detroit (SUA)

Canberra (Australia)

Hamburg (Germania)

Anvers (Belgia)

Kaoshiung (China)

San Juan (Puerto Rico)

Matera (Italia)

Guanajuato (Mexico)

Oslo (Norvegia)

TOP 10 ȚĂRI

Chile

Coreea de Sud

Portugalia

Djibouti

Noua Zeelandă

Malta

Georgia

Mauritius

China

Africa de Sud

Foto: 123rf

Mai multe despre tendintele anului 2018 in revista UNICA!