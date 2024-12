Sondaj eJobs România: Un nou job și o mărire salarială sunt principalele obiective ale angajaților români pentru 2025

Stabilitatea locului de muncă, salariul și beneficiile extrasalariale, precum și echilibrul între viața personală și cea profesională reprezintă cele mai mari motive de îngrijorare. Cu toate acestea, 43,4% sunt optimiști sau foarte optimiști cu privire la anul viitor.

4 din 10 participanți la cel mai recent sondaj derulat de eJobs România au răspuns că principalul plan pe care îl au pentru 2025, din punct de vedere profesional, este să se angajeze, fie pentru că vor să își schimbe jobul actual, fie pentru că au rămas fără loc de muncă în 2024. 22,6% speră la o majorare salarială, 11,5% își doresc să poată lucra de acasă, 5,6% să fie promovați, iar 4,3% plănuiesc să înceapă un curs de reconversie profesională. Aproape 10%, însă, spun că nu au niciun motiv să aibă așteptări optimiste de la 2025.

„În mod interesant, nu mai vedem un procent covârșitor al celor care bifează opțiunea de a lucra de acasă ca principală dorință pentru următorul an. Deși numărul de aplicări pentru joburile remote este în continuare mare, candidații și angajații au început să înțeleagă semnalele pe care le transmit angajatorii, respectiv faptul că preferă să angajeze oameni care să vină la birou mai degrabă decât oameni care să lucreze doar de acasă sau preponderent de acasă. Altfel, comparativ cu anul trecut, vedem ceva mai multă stabilitate, angajați care sunt mai prudenți în a face mișcări de carieră dacă nu au un motiv acut de nemulțumire. Spre exemplu, dacă la sondajul de anul acesta 40% dintre respondenți ne-au spus că vor să-și schimbe jobul în următorul an, la cel de anul trecut procentul era de 56%”, spune Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

De altfel, din cei care speră să se angajeze în 2025, 49,7% declară că se află deja în căutarea unui nou loc de muncă.

O explicație pentru prudența pe care o manifestă angajații în a face schimbări bruște de carieră este legată și de faptul că au resimțit anul acesta mai plin de provocări și de incertitudini decât 2023 – caracterizări folosite de 22,1%, respectiv 24,4% dintre participanții la sondaj. Pentru 24,7% dintre aceștia a fost un an greu, în timp ce pentru 11,9% a fost un an de creștere, mai ușor decât 2023 (6%) și care a adus surprize plăcute (8%).

