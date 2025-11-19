  MENIU  
Zbor întarziat Animawings. Ce trebuie să știi? 

Întârzierile de zbor pot fi extrem de supărătoare, mai ales când îți afectează planurile. Dacă ai zburat cu Animawings și avionul tău a ajuns la destinație cu o întârziere de peste trei ore, ai dreptul, conform legislației europene, să soliciți o despăgubire zbor întârziat Animawings. În baza Regulamentului (CE) nr. 261/2004, această despăgubire poate varia între 250 și 600 de euro, în funcție de distanța parcursă, fără a conta prețul biletului sau clasa de călătorie.

Pentru a obține o despăgubire zbor întârziat Animawings, trebuie să fie îndeplinite câteva condiții. Întârzierea trebuie să fie de cel puțin trei ore la destinația finală, iar zborul trebuie să fie operat de o companie aeriană din Uniunea Europeană, fie să plece dintr-un aeroport situat în UE. În plus, motivul întârzierii trebuie să fie unul care intră sub responsabilitatea companiei aeriene, cum ar fi probleme tehnice sau dificultăți de organizare. Dacă întârzierea a fost cauzată de factori externi, precum vreme extremă, greve ale controlorilor de trafic aerian sau incidente de securitate, compania poate invoca „circumstanțe extraordinare” și nu este obligată să plătească despăgubirea.

Valoarea unei despăgubiri pentru zbor întârziat depinde exclusiv de distanța dintre aeroportul de plecare și cel de destinație. Pentru zborurile scurte, de până la 1.500 de kilometri, despăgubirea este de 250 de euro. Pentru cursele cu o distanță între 1.500 și 3.500 de kilometri, suma este de 400 de euro, iar pentru cele care depășesc 3.500 de kilometri, despăgubirea maximă ajunge la 600 de euro. Spre exemplu, dacă zborul tău Wizz Air București – Londra a avut o întârziere de peste trei ore, poți cere 400 de euro despăgubire.

Pentru a solicita o despăgubire pentru zbor întârziat, trebuie să urmezi câțiva pași importanți. În primul rând, păstrează toate documentele legate de călătorie, cum ar fi biletul de avion, cartea de îmbarcare și mesajele primite de la companie. 

În practică, de multe ori, companiile aeriene răspund greu, refuză plata despăgubirilor sau nu oferă niciun răspuns. În acest caz, următorul pas este acțiunea în instanță, unde un judecător poate obliga compania să îți plătească despăgubirea pentru zborul întârzoat. Deoarece procedurile pot fi complicate, mulți pasageri aleg să colaboreze cu firme specializate în recuperarea despăgubirilor, care se ocupă de toate etapele, inclusiv de procesul în instanță, crescând astfel șansele de succes.

Un aspect foarte important este că momentul care contează este ora la care avionul ajunge la poarta de debarcare, nu ora decolării sau de aterizare. Dacă ai avut mai multe zboruri rezervate împreună, întârzierea se calculează până la destinația finală. Astfel, dacă ai pierdut o conexiune din cauza întârzierii primului zbor, poți solicita despăgubire pentru întreaga călătorie. În plus, defecțiunile tehnice sunt considerate în general responsabilitatea companiei aeriene, ceea ce înseamnă că o companie aeriană nu poate folosi aceste situații drept motiv pentru a evita plata.

Dacă zborul tău a fost întârziat, este important să îți cunoști drepturile și să le folosești. O despăgubire pentru zborul tău întârziat nu este un favor oferit de compania aeriană, ci un drept prevăzut de lege. Cu documentele corecte și, dacă este nevoie, cu sprijin specializat, poți obține suma care ți se cuvine, transformând o experiență neplăcută într-o rezolvare corectă și echitabilă.

Sursa foto: pexels.com

