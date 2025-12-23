Zâmbet nou în timp record: procedurile All-on-4 și All-on-6, realizate cu precizie digitală în clinicile Dr. Lupu

Dacă ai ajuns în punctul în care îți dorești o soluție rapidă, stabilă și predictibilă pentru o arcadă întreagă, probabil ai auzit deja de All-on-4 și All-on-6. Acestea sunt tratamente moderne, create special pentru pacienții care vor dinți ficși, dar fără luni întregi de așteptare.

În clinicile Dr. Lupu, aceste proceduri sunt realizate cu tehnologie digitală avansată, ceea ce înseamnă un plan mai sigur, o intervenție mai precisă și o recuperare mult mai confortabilă.

Totuși, e important să înțelegi corect un aspect esențial: dinții pe care îi primești imediat după intervenție sunt provizorii. Sunt estetici, funcționali și fixați pe implanturi, dar nu reprezintă lucrarea finală. Asta nu este un dezavantaj, ci o parte normală și necesară a tratamentului, gingiile, osul și implanturile au nevoie de timp pentru vindecare înainte de montarea lucrării definitive.

De ce se folosesc dinți provizorii la început

Mulți pacienți se întreabă de ce lucrarea finală nu se poate pune imediat. Implanturile dentare, indiferent cât sunt de moderne, au nevoie de câteva luni pentru a se integra în os.

Dacă ai primi direct dinții definitivi, aceștia ar pune o presiune prea mare pe implanturi și ar putea compromite succesul intervenției. Dinții provizorii sunt creați astfel încât să fie estetici și confortabili, dar în același timp să protejeze implanturile în perioada de vindecare.

Practic, ai două beneficii:

Poți zâmbi și poți mânca alimente moi chiar din primele zile

Permiți implanturilor să se vindece în siguranță, fără riscuri inutile

Lucrarea finală, cea care îți va oferi mușcătura completă, rezistența superioară și estetica perfectă, se realizează ulterior, pe baza vindecării și a amprentelor digitale precise.

Ce sunt, de fapt, All-on-4 și All-on-6

Ambele proceduri all on 4 & all on 6 sunt soluții pentru pacienții care au pierdut toți dinții de pe o arcadă sau care au dinți foarte afectați ce nu mai pot fi salvați.

All-on-4 presupune folosirea a 4 implanturi pe arcadă

presupune folosirea a 4 implanturi pe arcadă All-on-6 folosește 6 implanturi, oferind un suport mai mare pentru anumite cazuri clinice

Indiferent de variantă, principiul este același: implanturile sunt poziționate strategic astfel încât să ofere stabilitate maximă și să permită montarea unei proteze fixe provizorii în aceeași zi sau în interval foarte scurt.

În ultimii ani, tot mai mulți pacienți aleg aceste soluții pentru că oferă timp redus de tratament, mai puține intervenții și o reabilitare rapidă, atât estetic, cât și funcțional.

Cum decurge tratamentul, pas cu pas

Pentru ca tu să înțelegi clar ce urmează, iată etapele obișnuite ale unui tratament All-on-4 sau All-on-6 în clinicile Dr. Lupu:

1. Consultația și evaluarea completă

Se analizează starea actuală a danturii, se fac radiografii și tomografii 3D, se discută opțiunile și se stabilește dacă All-on-4 sau All-on-6 este potrivit pentru cazul tău.

2. Planificarea digitală

Implanturile nu se pun „după ochi”. Totul se simulează digital, pentru a se obține un unghi, o adâncime și o poziție perfecte.

3. Intervenția propriu-zisă

Pe parcursul aceleiași ședințe pot avea loc:

extracțiile, dacă este nevoie

inserarea implanturilor

amprentarea digitală pentru lucrarea provizorie

Procedura este realizată sub anestezie și este mult mai confortabilă decât își imaginează majoritatea pacienților.

4. Montarea dinților provizorii

În general, aceștia se fixează în aceeași zi sau în intervalul foarte scurt stabilit cu medicul. Sunt ficși, estetici și îți permit să zâmbești imediat, dar au rol temporar.

5. Perioada de vindecare

În următoarele luni implanturile se integrează în os. În această perioadă respecți o dietă adaptată și controalele recomandate.

6. Lucrarea finală

După vindecare, se realizează:

o nouă scanare digitală

probe funcționale și estetice

lucrarea definitivă, rezistentă și personalizată

Este momentul în care ai zâmbetul complet, stabil, natural și de durată.

Cui se adresează procedurile All-on-4 și All-on-6

Aceste tratamente sunt ideale dacă:

ai pierdut majoritatea dinților și vrei o soluție rapidă

ai purtat proteze mobile și îți dorești stabilitate reală

ai dinți foarte afectați care nu mai pot fi salvați

ai o structură osoasă redusă (în special pentru All-on-4, care a fost creat pentru astfel de situații)

vrei să eviți tratamentele lungi și multiple intervenții



Mulți pacienți vin temători, convinși că situația lor este „prea complicată”. În realitate, soluțiile moderne permit reabilitări pe care acum câțiva ani le considerăm dificile sau chiar imposibile.

Ce rezultate poți să te aștepți să obții

După montarea lucrării finale, majoritatea pacienților observă:

o masticație mult mai puternică

confort în viața de zi cu zi

un zâmbet natural și stabil

creșterea încrederii în sine

lipsa problemelor tipice protezelor mobile

Este practic trecerea de la o dantură instabilă și incomodă la un sistem dentar fix, durabil și funcțional.

De ce tot mai mulți pacienți îl aleg pe Dr. Lupu pentru acest tip de tratamente

Pe lângă experiența în implantologie, Dr. Lupu este cunoscut pentru atenția la detalii, pentru utilizarea tehnologiei digitale și pentru faptul că tratează fiecare caz cu o precizie chirurgicală reală, nu doar declarată. Comunicarea cu pacientul este clară, directă și realistă.

Dacă ai nevoie de o reabilitare completă a danturii și îți dorești ceva rapid, sigur și predictibil, procedurile All-on-4 și All-on-6 pot fi exact soluția pe care o cauți.

În clinicile Dr. Lupu, fiecare etapă este planificată digital, fiecare implant este poziționat cu precizie maximă, iar dinții provizorii îți permit să ai un zâmbet imediat, cu siguranța că lucrarea finală va fi una durabilă și perfect adaptată.

