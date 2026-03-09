  MENIU  
Zalando sărbătorește vara europeană cu stil într-o nouă campanie alături de Lily Collins, ambasadoarea brandului

  • Campania primăvară/vară 2026 marchează debutul actriței și producătoarei Lily Collins ca primă ambasadoare globală a brandului Zalando, arătând cum se bucură de vara europeană ca o localnică.
  • Campania celebrează energia autentică, necosmetizată a verii europene – de la energia teraselor aglomerate la comorile ascunse care o fac atât de emblematică.
  • Încă o dată, Zalando pornește de la întrebarea universală „Ce să port?” pentru a arăta că orice stil poate fi găsit pe Zalando.  

Zalando, cea mai importantă destinație online de modă multi-brand din Europa, lansează astăzi campania primăvară/vară 2026. Având-o în prim-plan pe Lily Collins, prima ambasadoare globală a Zalando și actriță nominalizată la Globul de Aur, campania celebrează energia vibrantă, momentele spontane și diversitatea stilurilor care definesc vara europeană. 

În campania sa oficială de debut alături de Zalando, Lily Collins apare ca o adevărată cunoscătoare a verii europene. După ce a trăit și lucrat în mai multe orașe europene, de la Londra la Roma, ea aduce o perspectivă locală, autentică asupra întrebării universale „Ce să port?”. 


Collins trece prin acele momente ale sezonului în care oricine se poate regăsi: găsește un golf ascuns, își face loc pe o terasă arhiplină sau, pur și simplu, își găsește loc într-o piațetă aglomerată.

Zalando surprinde această diversitate culturală și vibe-ul spontan al verii, trecând dincolo de clișeele obișnuite. Brandul reușește să dezvăluie un sezon estival pe cât de neprevăzut, pe atât de emblematic pentru stilul personal. Îmbinând storytelling-ul cinematografic cu selecția sa curatoriată, Zalando îi inspiră pe clienți să își rezolve dilemele vestimentare de zi cu zi și să se bucure de sezon cu încredere, în propriul ritm.

Sara Spännar, VP Global Marketing la Zalando, spune: „E o bucurie să lucrez cu Lily anul acesta. Ea întruchipează cu adevărat încrederea în propriul stil – un atu pe care dorim să-l oferim întotdeauna clienților noștri, prin tot ceea ce facem la Zalando. Alegerea vestimentației este un ritual zilnic care reflectă felul în care vrei să te simți. Faptul că începem anul surprinzând energia spontană a lui Lily în jurul întrebării „Ce să port?” face acest sezon cu atât mai special pentru noi.”

Lily Collins spune: „Există o energie aparte în Europa atunci când zilele devin mai lungi și toată lumea trăiește afară, pe străzi, în piațete sau căutând acel loc perfect și liniștit lângă apă.” Am petrecut mult timp călătorind între orașe europene și cunosc foarte bine senzația dată de întrebarea „Ce să port?”, când ziua începe cu o cafea pe fugă și se termină într-un loc complet neașteptat. Sunt încântată că prima mea campanie cu Zalando celebrează latura autentică, imperfectă a verii.”

Pe lângă video de campanie regizat de Weiland Brothers și imaginile realizate de Rosie Marks, campania Spring/Summer 2026 include și o serie de activări digital out-of-home și asset-uri pentru social media, cu Lily Collins și comentatorul de fashion și creatorul de conținut Ly.as.

Campania va fi lansată pe toate canalele Zalando pe 9 martie 2026 și va fi extinsă pe toate piețele Zalando. 

Hub-ul campaniei

-SFÂRȘIT-

DESPRE ZALANDO

Fondată în Berlin în 2008, Zalando este principala platformă tehnologică europeană pentru modă și stil de viață. Conectând 62 de milioane de clienți activi cu peste 7.000 de branduri în cele 29 de piețe, operațiunile noastre sunt construite pe un cadru unic de date și infrastructură bazat pe AI. Pentru clienții noștri, abordarea multi-app – care cuprinde Zalando, ABOUT YOU și Lounge – oferă o experiență de cumpărături inspirațională și extrem de personalizată, deservind clienți diferiți cu nevoi diferite. Pentru partenerii noștri, construim sistemul de operare pentru e-commerce. Prin ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, ne deschidem capacitățile de logistică, software și servicii către branduri și retaileri, permițându-le să își dezvolte afacerile într-un mod facil.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați: corporate.zalando.com/en

