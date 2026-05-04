Women for a Better Society își extinde rețeaua națională și lansează filiala Buzău, sub conducerea Anei Maria Mircea

Women for a Better Society marchează un nou pas în dezvoltarea sa strategică prin lansarea oficială a filialei din Buzău, un demers care consolidează misiunea organizației de a crea comunități puternice de femei implicate în transformarea societății.

La conducerea filialei a fost numită Ana Maria Mircea, una dintre cele mai active prezente din comunitatea locală, apreciată pentru capacitatea sa de a construi conexiuni valoroase și de a genera inițiative cu impact real.

Noua filială își propune să devină un hub al leadershipului feminin, reunind femei din business, administrație publică și politică într-un cadru coerent de dialog, colaborare și acțiune.

Prin această inițiativă, Women for a Better Society își reafirmă poziționarea unică pe piața din România, fiind singura asociație care creează punți între aceste domenii, generând parteneriate relevante și rezultate concrete.

Sub conducerea președintei naționale Ana Maria Pătru, asociația promovează demnitatea feminină, leadership-ul autentic și solidaritatea între femei — indiferent de domeniu, vârstă sau statut.

FILIALA BUZĂU — UN NOU ÎNCEPUT

Filiala Buzău va fi condusă de Ana Maria Mircea — antreprenoare, business mentor, longevity coach, curator TEDxBuzău și fondatoare a mai multor proiecte cu impact cultural și social.

De ce am ales această asociație?

Pentru că cred că schimbarea nu vine de sus în jos. Vine din comunități locale, din orașe ca Buzăul, din femei care decid că merită mai mult — și că cei din jurul lor merită mai mult. Femeia împlinită nu trăiește singură. Trăiește în comunitate. Și exact această comunitate o construim aici.

Seara a fost găzduită cu generozitate de Dacia Romanian Dining — restaurantul care reprezintă identitatea culturală și gastronomică românească la cel mai înalt nivel, bazat pe terroir-ul Buzaului, Babicul de Buzău si Carnatii de Plescoi.

Dacia Dining este mai mult decât un restaurant. Este un manifest cultural — un spațiu în care demnitatea neamului, tradiția și rafinamentul gastronomic românesc sunt celebrate și transmise mai departe generațiilor viitoare.

Seara de lansare a filialei Buzău a asociației Women for a Better Society a adus pe scenă voci feminine remarcabile, care au inspirat, educat și propus viziuni concrete pentru viitorul femeilor din România. A fost moderate de Oana Roman — personalitate publică marcantă, ambasadoare a femeii moderne, Oana Matache — deputat în Parlamentul României și fost viceprimar al municipiului Buzău, Dr. Adina Alberts — medic primar în chirurgie plastică și reconstructivă,Daniela Marișcu —antreprenoare si investitor, Anca Alungulesei therapeut psiho nutritie.

VALOARE OFERITĂ COMUNITĂȚII

Femeile prezente la eveniment au primit vouchere cadou din proiectele Anei Maria Mircea: Quantum Living Clinic — consultații de stress management, biohacking, longevitate și biorezonanță, Anne Marie Dange — sesiune de art de vivre, bune maniere și stil personal, Academia de Business — sesiune de mentorat pentru antreprenoare și dezvoltarea femeilor cu viziune de afaceri.

Fiecare voucher reprezintă peste 10 ani de cercetare, formare profesională și experiență trăită — oferite cu suflet comunității.

TEDXBUZĂU — TOAMNA 2026

Din aceeași viziune și misiune, Ana Maria Mircea este curator TEDxBuzău — ediție specială dedicată longevității, programată pe 17 octombrie 2026.

O seară în care idei valoroase despre sănătate, sens și viitor vor rezona din Buzău către lume.

Women for a Better Society — Filiala Buzău ,Președinte filială: Ana Maria Mircea

Parteneri:

Grupul Dacia Romanian Taste

Carmangeria Rox Ana

Asociația de Babic de Buzău

Evenili

Emoția din Atelier

The Flowers by Andreea Gherasim

Velante

Swiss Clinic Buzău

Quantum Living

Anne Marie Dange – Atelier de Art de vivre

Ana Maria Mircea

Modart

