Iarna aceasta începe cu un manifest de stil urban. Winter Edit by New Era aduce în prim-plan piese statement care transformă frigul într-un aliat al expresiei personale. De la căciuli cu personalitate la șepci reinterpretate pentru sezonul rece și jachete-bijuterie, colecția este gândită pentru cei care nu renunță la stil nici atunci când temperaturile coboară sub zero. Perfectă pentru streetstyle sau pentru gifting, selecția New Era devine inspirația ideală pentru ultimele zile de noiembrie și pentru wishlist-ul de sărbători.

Beanie-ul – elementul-cheie al unui look effortless de iarnă

Căciula wide cuff beanie se reinventează în tonuri de negru profund, maro ciocolată sau verde închis, fiind ideală pentru layering funcțional stilizat minimalist. Modelele cu pom-pom adaugă un touch playful, transformând chiar și ținutele casual în apariții memorabile. Seturile coordonate de beanie și mănuși cu detalii script sunt gândite pentru zilele cu temperaturi extreme, oferind confort termic și un efect vizual armonios. Beanie-ul New Era devine acel element subtil, dar indispensabil, care echilibrează estetica urbană cu practicitatea sezonului.

Șapca – iconicul reinterpretat pentru iarnă

Chiar și în sezonul rece, șapca rămâne un statement al culturii străzii. Modelele căptușite sunt inspirația perfectă pentru look-uri street-ready, păstrând ADN-ul sportiv emblematic New Era. Cu influențe din baseball și susținerea unor echipe legendare precum New York Yankees sau Las Vegas Raiders, șepcile de iarnă redefinesc stilul urban printr-o abordare contemporary fashion. O alegere ideală pentru cei care își construiesc ținutele pornind de la accesorii cu personalitate.

Jacheta – layer-ul care schimbă totul

Pentru cei care transformă fiecare apariție într-un statement, colaborările New Era x Alpha Industries livrează piesele centrale ale garderobei de sezon. Modelul Alpha Industries Cooperstown Maroon MA-1 Bomber Jacket, cu influențe retro sport, propune o abordare sofisticată în nuanțe calde de burgundy. În contrast, Alpha Industries Black MA-1 Bomber Jacket mizează pe minimalism și atitudine, în negru intens, potrivită pentru look-uri urbane cu impact. Ambele versiuni oferă confort termic, versatilitate și o estetică premium, devenind acel layer care structurează întregul outfit.

Winter Edit by New Era este despre căldură, stil și atitudine. Despre accesorii-cult, piese statement și cadouri care transmit mai mult decât un gest – transmit un stil de viață.

Colecția este disponibilă în magazinul New Era din AFI Cotroceni și online, pe www.vgeneration.ro.

Sursa foto: New Era

Urmărește-ne pe Google News