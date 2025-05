Wild Hills deschide primul country club corporate din Cluj, în urma unei investiții de 8 milioane de euro

Wild Hills, primul country club corporate retreat din proximitatea orașului Cluj-Napoca, dezvoltat pe locul fostei Herghelii de la Jucu, va fi deschis oficial la finalul lunii mai, în urma unei investiții de 8 milioane de euro. Wild Hills se desfășoară pe un domeniu de 100 de hectare și este unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură pentru evenimente corporate și retreaturi sustenabile din Europa Centrală și de Est. Dezvoltat cu investiții și rigurozitate sporite alocate lucrărilor de restaurare a stabilimentelor istorice, Wild Hills propune un nou model de reconectare cu natura și cu sensul lucrurilor, printr-o combinație de experiențe premium, patrimoniu reactivat, sustenabilitate și spirit contemporan.

Wild Hills este cel mai nou proiect finalizat al companiei de dezvoltare imobiliară Felinvest, în al cărei portofoliu se află Cluj Business Campus din Cluj-Napoca, ansamblul de real estate mixed-use ce a introdus conceptul de 1-minute city pe piața de birouri din România.

Poziționat la intersecția dintre country club, centru de experiențe și spațiu pentru evenimente memorabile, Wild Hills este conceput pentru companii și comunități care caută mai mult decât un loc pentru relaxare.

„Credem că viitorul companiilor sănătoase se construiește în contexte care inspiră, susțin echilibrul și cultivă valori autentice. Wild Hills a fost gândit ca o infrastructură completă pentru business, care nu sacrifică nici natura, nici identitatea locului. Am restaurat cu respect fosta herghelie de la Jucu și am integrat elemente de patrimoniu în fiecare detaliu, de la lemnul vechi reutilizat, până la spiritul ecvestru al zonei. În același timp, oferim facilități moderne, funcționăm 100% pe energie regenerabilă și lucrăm pentru a obține una dintre cele mai apreciate certificări, BREEAM Outstanding.

Într-o regiune cu tradiție ecvestră care datează încă din vremea romanilor, ne-am propus și am reușit să punem în piața de real estate Wild Hills, un proiect etalon, ca o demonstrație că sustenabilitatea, conservarea și istoria pot deveni piloni reali pentru dezvoltarea pe termen lung, inclusiv în mediul corporate”, declară Vlad Buzoianu, CEO Felinvest.

Wild Hills răspunde unei nevoi critice în rândul companiilor de spații relevante pentru conectare reală și construcția culturii organizaționale. Inspirat de modele internaționale precum Trailblazer Ranch, proiectul își propune să devină un veritabil culture center în natură, adaptat pieței din Europa Centrală și de Est, pentru echipe, lideri și comunități care caută coerență în felul în care trăiesc, lucrează și creează.

În spatele acestei inițiative se află o viziune de dezvoltare durabilă pe termen lung: domeniul este certificat ca pășune ecologică, funcționează 100% cu energie regenerabilă, iar restaurantul Heritage mizează pe modelul farm-to-plate susținut de producători locali.

Având ca obiectiv să servească drept motor pentru dezvoltarea locală, Wild Hills a recrutat circa 60% din echipă din comunitățile din jur și are peste 30 de furnizori locali implicați constant în proiect – din gastronomie, logistică, artă și meșteșuguri etc. În primul an, estimează peste 5.000 de vizitatori, cu efect direct asupra sectorului HORECA și turismului rural din zonă.

Pe termen lung, Wild Hills își dorește să devină un model replicabil de integrare armonioasă a patrimoniului în turismul sustenabil din România; un loc care încapsulează discreția luxului real, puterea comunității și beneficiile naturii, crescând atractivitatea investițională în Jucu prin transformarea zonei într-un nod de experiențe premium.

Wild Hills – lansat oficial pe 29 mai

Lansarea oficială Wild Hills are loc pe 29 mai și va fi marcată printr-un eveniment conceptual, construit ca o călătorie culturală și culinară, menită să reflecte filosofia locului – „Un spațiu al prezenței. O poveste între tradiție și viitor. Wild Hills – acolo unde patrimoniul renaște prin artă, natură și sens.”

Wild Hills acoperă un gol major identificat pe piața de evenimente corporate din regiune: lipsa unui spațiu care să combine natură autentică, arhitectură restaurată, facilități de mari dimensiuni, tehnologii moderne și sustenabilitate reală. Cu facilități AV integrate, infrastructură smart, internet de mare viteză și spații indoor-outdoor complet funcționale, facilitățile Wild Hills, desfășurate pe 3.000 de metri pătrați de suprafață construită, oferă opțiuni modulare pentru evenimente de la 20 la peste 1.500 de persoane, adresând un segment insuficient acoperit în regiune. Mai mult, zona The Wild Side – aflată în dezvoltare – va include primul parc de wakeboarding din Cluj-Napoca, facilități ecvestre restaurate și glamping premium, cu cazare în armonie cu natura, putând să acomodeze, astfel, până la 100 de persoane.

Toate aceste atribute vor fi completate de programul de membership exclusiv Beautiful Minds, destinat unei noi generații de business, un cerc de lideri și antreprenori care valorizează apartenența, creativitatea și responsabilitatea socială.

Despre Wild Hills

Wild Hills este un proiect multidimensional de retreat sustenabil, country club și spațiu pentru evenimente, dezvoltat pe un domeniu de 100 de hectare, în județul Cluj, pe fosta herghelie din Jucu, la doar 15 minute de Aeroportul Internațional Cluj-Napoca.

Cu o viziune centrată pe reconectare cu natura, conservarea patrimoniului și experiențe premium, Wild Hills oferă facilități moderne integrate într-un peisaj autentic, precum: săli de evenimente hi-tech, parc și lac de wakeboarding, zone de călărie, alergat, ciclism, facilități de cazare, fermă și sere, unități de cazare și grădini concept. Domeniul este certificat ca pășune ecologică, funcționează 100% cu energie regenerabilă și pune în valoare producția locală prin restaurantul său farm-to-plate.

Wild Hills se adresează companiilor, comunităților creative și vizitatorilor care caută mai mult decât relaxare: caută sens, apartenență și un mod rafinat, dar conștient, de a trăi. Pe termen lung, Wild Hills își propune să devină o emblemă și un model replicabil de dezvoltare rurală sustenabilă în România.

