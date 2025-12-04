Vremea București pe 2 săptămâni: neobișnuit de caldă în decembrie, cu maxime ce pot ajunge la 14 grade

Luna decembrie debutează cu o schimbare în atmosfera de iarnă. În locul frigului specific, România se pregătește de zile mai calde în unele regiuni.

În ansamblu, vremea va fi mai blândă decât ne-am aștepta pentru această perioadă din an, iar tendința de încălzire se va resimți în întreaga țară.

Meteo București: temperaturi în creștere și vreme schimbătoare

Vremea Bucuresti va deveni treptat mai caldă între 1 și 4 decembrie, când se pot atinge maxime de 12-14 grade, iar minimele vor rămâne blânde, între 6 și 8 grade. Primul weekend va aduce o răcire temporară, cu valori în jur de 8 grade, însă după 7 decembrie temperaturile vor reveni spre 10-12 grade. Probabilitatea de precipitații crește în jurul datei de 4 decembrie, dar ploile vor fi de scurtă durată și izolate.

Prognoza generală pentru România

Vremea in Romania se pregătește pentru un început de decembrie surprinzător de blând. Conform estimărilor ANM, temperaturile vor intra într-un proces treptat de încălzire, iar în multe zone maximele vor urca până la 12-14 grade Celsius. În același timp, regimul precipitațiilor se va intensifica în a doua parte a intervalului, odată cu trecerea mai multor sisteme atmosferice.

La nivel național, primele zile ale lunii vor aduce o încălzire ușoară în toate regiunile, cu valori ce vor depăși ușor normele climatologice. Între 5 și 8 decembrie se va manifesta o răcire temporară, mai accentuată în jumătatea estică a țării, pentru ca ulterior temperaturile să revină pe un trend ascendent. Precipitațiile își vor face simțită prezența în majoritatea zonelor, mai ales între 3 și 8 decembrie și după 11 decembrie, sub formă de ploi, iar la munte, pe alocuri, precipitații mixte.

Vestul țării – Banat și Crișana

În Banat, încălzirea se va simți până pe 5 decembrie, cu maxime de 12-14 grade, urmate de o scădere ușoară, dar fără ca valorile să se apropie de cele specifice iernii. Precipitațiile sunt frecvente pe 5, 6 și 12 decembrie.

Crișana va avea un comportament similar: încălzire până pe 5 decembrie, apoi o răcire temporară, cu maxime de 8-10 grade. Ulterior, temperaturile revin spre 12 grade. Sunt posibile ploi pe 4 decembrie și după 11 decembrie.

Nordul țării – Maramureș

Zona Maramureșului va trece prin alternanțe termice destul de pronunțate. Până pe 5 decembrie, temperaturile urcă până la 12-14 grade, apoi scad spre 10 grade, menținându-se astfel până în 11 decembrie. După această dată, se va observa o ușoară încălzire. Precipitațiile apar pe 1 decembrie și revin după 9 decembrie.

Est și Sud-Est – Moldova și Dobrogea

În Moldova, maximele cresc până la 10-12 grade pe 5 decembrie, după care urmează o perioadă mai rece, cu temperaturi de 4-6 grade. Spre finalul intervalului, valorile revin la 8-10 grade. Ploi sunt posibile pe 1, 2, 5 și 11 decembrie.

Dobrogea se încălzește constant între 1 și 5 decembrie, atingând 14 grade, apoi se răcește brusc la 8-10 grade, până în jur de 11 decembrie. O nouă creștere de temperatură este așteptată după această dată. Precipitațiile sunt probabile pe 4 decembrie, între 6-8 decembrie și după 13 decembrie.

Sudul țării – Muntenia și Oltenia

În Muntenia, temperaturile cresc până la 10-14 grade în primele patru zile. Weekendul aduce o răcire temporară, apoi maximele se stabilizează în jurul valorilor de 10-12 grade. Ploile apar izolat, în special în jurul datei de 4 decembrie.

În Oltenia, vremea rămâne în general închisă, cu maxime între 7 și 12 grade și minime între 0 și 8 grade. Cele mai ridicate valori sunt prognozate la începutul intervalului și din nou spre final. Ploile sunt probabile între 3 și 8 decembrie și după 12 decembrie.

La munte

Regimul termic montan va fi oscilant, cu maxime între 0 și 8 grade și minime între -4 și 2 grade. Cele mai calde perioade sunt așteptate între 3 și 6 decembrie și după 12 decembrie, în timp ce perioadele 1-2 și 7-11 decembrie vor fi mai reci. Precipitațiile vor fi frecvente în mare parte din interval.

Estimarea meteo pentru 1-14 decembrie 2025 este realizată de ANM.

