Vrei SPA la munte? Atunci hai la Nedei Hotel & Spa de pe Transalpina

În inima munților, în apropiere de Valea Frumoasei, unde liniștea naturii te cuprinde din toate părțile și se încadrează în rafinamentul serviciilor premium, am găsit oaza de relaxare perfectă: centrul Wellness & SPA al Nedei Hotel & Spa. Tot din ceea ce te înconjoară este atent gândit încât să te bucuri cu adevărat de ceea ce înseamnă SPA la munte. Ai nevoie de mai multe amănunte? Atunci hai să citești rândurile de mai jos pentru a te convinge că acesta este locul unde vrei să ajungi.

SPA la munte, la superlativ

Sunt multe detaliile care ne-au determinat să considerăm Nedei Hotel locul unde poți avea parte de cel mai bun SPA la munte. În primul rând, este vorba despre piscinele interioare, care pot fi comparate cu punctul de plecare al călătoriei tale către relaxarea mult dorită. Apele limpezi și extraordinar de curată, lumina naturală filtrată delicat și ambientul deosebit fac din acest loc un spațiu perfect pentru scăpa de grijile zilnice. Nu contează că ești ceea ce se numește un înotător bun sau doar te afli în căutarea unor momente de răgaz pe un șezlong confortabil, aici trebuie să ajungi. Este un spațiu de relaxare în care toată familia se va simți bine și pe care îl va adora. Chiar cei mici se pot bucura în siguranță de momente pe placul lor în piscina care le este pusă la dispoziție, fiind special amenajată pentru multă distracție fără griji.

Saună uscată și umedă

Ai impresia că am epuizat tot ce ține de SPA la munte la Nedei Hotel? Nici pe departe! Drumul tău spre relaxare trebuie să treacă obligatoriu și pe la saunele hotelului, unde îți sunt puse la dispoziție atât varianta uscată, cât și cea umedă. Designul de o frumusețe aparte, pereții din lemn natural și atmosfera plină de calm care te înconjoară sunt parcă o invitație pentru tine, cea de a lăsa în urmă stresul zilnic. Beneficiile terapeutice ale saunei sunt recunoscute și de cadrele medicale. Ne referim aici la eliminarea toxinelor, îmbunătățirea circulației sanguine, reducerea tensiunii musculare și, evident, revitalizarea întregului organism. Întregul tău organism are parte de un reset, iar mintea își găsește liniștea pierdută în acele zile în care simți că poți să ieși dintr-un labirint al termenelor limită.

Grota de sare

Printre atracțiile centrului Wellness & SPA de la Nedei Hotel se află și grota de sare. Acest spațiu te așteaptă parcă să îl descoperi, iar faptul că ai ales să petreci aici câteva clipe te va recompense cu multe efecte benefice asupra stării tale de bine. Inhalarea aerului plin de săruri minerale îți permite detoxifierea profundă a organismului, întărirea sistemului imunitar și chiar la ameliorarea afecțiunilor respiratorii sau dermatologice.

Relaxarea este la ea acasă

Tot ceea te înconjoară la Nedei Hotel gravitează parcă în jurul ideii de confort total. Nicăieri, poate nici acasă, nu vei reuși să ajungi la gradul de relaxare resimțit aici, unde totul a atins perfecțiunea, începând cu confortul ridicat și până la serviciile oferite. Pe lângă piscine, saune și grota de sare, surpriza cea mai mare abia acum vine. Ți se pune la dispoziție un jacuzzi relaxant, o sală de fitness pentru ca tu să te menții în formă, precum și o terasă exterioară prevăzută cu șezlonguri.

Locul unde vrei să revii mereu

La Nedei Hotel & Spa, amplasat pe Transalpina, tot ceea ce credeai că știi despre un concediu relaxant este destrămat asemenea unui balon de săpun. Abia aici vei înțelge exact ce înseamnă o vacanță liniștită, una în care simți că ai uitat complet de griji și doar te bucuri de fiecare clipă. La Nedei Hotel natura este în deplină armonie cu confortul și serviciile de top, iar fiecare clipă petrecută în centrul lor Wellness & SPA devine parte dintr-o experiență de neuitat. Este locul unde vei dori mereu să revii, ori de câte ori simți nevoia de armonie, sănătate și liniște interioară. Și, evident, nici nu ai plecat bine, că deja începi să plănuiești următoarea evadare, care va avea loc tot aici, firește!

Confort ridicat și delicii culinare

Cazarea în camerele unităților de cazare este din nou una care îți va aduce mai aproape confortul ridicat pe care ți-l dorești. În plus, pentru a servi masa, poți să apelezi cu încredere la restaurantul hotelului, unde ești așteptat cu un meniu impresionant. Fiecare preparat este gătit în așa fel încât vei savura fiecare bucățică, indiferent că optezi pentru variantele tradiționale sau unele mâncăruri specific bucătăriei internaționale! Rezervă chiar acum o cameră aici, pentru că locurile libere se epuizează rapid!

