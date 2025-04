Vocea din Spatele AtelierulFamiliei.ro: Momentele Neștiute și Lecțiile Prețioase de la Gomag SUMMIT 2025!

Emoțiile dinaintea momentului

Încă îmi amintesc acel email primit cu câteva săptămâni înainte: „Suntem încântați să vă invităm ca speaker la Gomag SUMMIT 2025″. Un amestec de emoții m-a cuprins imediat – bucurie, mândrie, dar și, să recunosc, o doză sănătoasă de anxietate. Să vorbești despre experiența ta antreprenorială în fața unei săli pline cu alți antreprenori și experți în domeniu nu este un lucru pe care îl faci în fiecare zi.

Ziua cea mare: culisele emoțiilor

27 martie 2025. Dimineața a început devreme, cu un amestec de entuziasm și nervi. Nord Events Center din București era impresionant – sute de antreprenori, standuri elegante și o atmosferă vibrantă de învățare și networking. Îmi amintesc că am stat câteva momente în parcare, respirând adânc, pregătindu-mă mental pentru ziua care urma.

Culisele unui astfel de eveniment sunt o experiență în sine. Microfoane verificate, ultimele ajustări ale prezentării, conversații rapide cu ceilalți speakeri – profesioniști pe care îi admiram de mult timp. Cumva, să văd că și ei au emoții mi-a oferit un sentiment ciudat de confort.

Momentul adevărului: pe scenă

Când am auzit „Îi urăm bun venit pe scenă Andreei Albu, co-fondatoare AtelierulFamiliei”, inima mi-a sărit din piept. Acele prime secunde când pășești pe scenă, când zeci de priviri se îndreaptă spre tine, când luminile reflectoarelor par să intensifice fiecare emoție – sunt momente pe care nu le poți descrie în cuvinte.

Mi-am amintit de ce suntem aici. De călătoria noastră de la un mic business de familie la un magazin online cu peste 3000 de comenzi lunar. De nopțile nedormite, de deciziile dificile, de momentele când am vrut să renunțăm și de cele în care am sărbătorit victoriile mici, dar importante.

Prima întrebare despre strategiile care ne-au menținut competitivi a spart gheața. Am început să vorbesc despre pasiunea noastră pentru produse de calitate, despre relațiile strânse cu furnizorii, despre cum ascultăm cu adevărat clienții noștri. Cuvintele au început să curgă natural, emoțiile inițiale transformându-se într-un entuziasm autentic de a împărtăși povestea noastră.

Punctul de cotitură: când eșecul s-a transformat în cea mai valoroasă lecție

Când am ajuns să vorbesc despre colaborarea cu agenția de marketing și investiția de 20.000 EUR care nu a dat rezultatele așteptate, am simțit o energie aparte în sală. Nu prezentam un eșec, ci un moment definitoriu care ne-a transformat complet abordarea de business.

„Această experiență, deși costisitoare la momentul respectiv, s-a dovedit a fi cea mai valoroasă lecție din întreaga noastră călătorie antreprenorială,” am împărtășit cu convingere. „Ne-a forțat să ne întoarcem la esența business-ului nostru, să redescoperim ce ne face cu adevărat unici.”

Privind în sală, am văzut cum antreprenorii ascultau cu atenție și interes. Nu mai era vorba despre un eșec, ci despre o poveste de reziliență și reinventare. Acel moment dificil ne-a făcut mai puternici, mai înțelepți și mai conectați cu adevăratele valori ale brandului nostru.

„Astăzi, privim acea perioadă cu recunoștință. Fără acea experiență, probabil am fi continuat să investim în strategii care nu reflectau autenticitatea brandului nostru. În loc să ne doboare, acel moment ne-a propulsat spre o abordare mai autentică, centrată pe crearea de conținut valoros și construirea unei comunități reale.” Când am rostit aceste cuvinte, am simțit că transmit una dintre cele mai puternice lecții din călătoria noastră.

Conexiunea cu publicul

Pe măsură ce discuția avansa, am observat ceva magic întâmplându-se. Oamenii din sală nu doar ascultau – erau prezenți, conectați. Vedeam capete care aprobau, zâmbete de recunoaștere, note rapide luate pe telefoane sau în carnețele.

Când am început să vorbesc despre strategia noastră de conținut autentic și video-uri educative, un val de încuviințări a străbătut sala. Era clar că mulți dintre cei prezenți se confruntau cu aceleași provocări în marketing și căutau soluții autentice, nu formule magice.

Cel mai emoționant moment a fost atunci când am menționat cele peste 1600 de recenzii de 5 stele pe Google pe care le-am primit de la clienții noștri. O liniște aparte s-a așternut în sală – era un număr care vorbea de la sine. În acel moment, am realizat cu adevărat valoarea a ceea ce am construit – nu doar un business, ci o comunitate de oameni care ne apreciază sincer și ne susțin prin feedback-ul lor excelent.

După prezentare: conversațiile neașteptate

Finalul prezentării a venit cu aplauze călduroase, dar ceea ce a urmat a fost poate cea mai valoroasă parte a experienței. Antreprenori care m-au abordat cu întrebări specifice, cu povești similare, cu propuneri de colaborare.

O tânără antreprenoare mi-a spus că povestea noastră despre eșecul cu agenția de marketing i-a dat curajul să își reconsidere propria strategie, după ce se simțea vinovată pentru rezultatele slabe. Un alt proprietar de magazin online mi-a mărturisit că se confruntă cu exact aceleași provocări în construirea unei comunități autentice.

Acele conversații de după prezentare, acele conexiuni umane reale, mi-au confirmat că vulnerabilitatea și autenticitatea sunt poate cele mai puternice instrumente pe care le avem ca antreprenori.

Ce am luat cu noi de la Gomag SUMMIT

În drumul spre casă, reflectând asupra zilei, am realizat că am venit să oferim insight-uri, dar am plecat cu mult mai mult decât am adus. Conversațiile cu alți antreprenori, perspectivele noi, confirmarea că direcția noastră autentică este cea corectă – toate acestea au fost cadouri neprețuite.

Gomag SUMMIT nu a fost doar o scenă pe care să strălucim pentru câteva minute, ci un loc unde comunitatea eCommerce din România se unește, împărtășește, învață și crește împreună. Ca antreprenori, adesea călătorim pe drumuri solitare, confruntându-ne cu provocări în izolare. Evenimente ca acesta ne reamintesc că nu suntem singuri.

De ce contează să împărtășim povestea noastră

Experiența de pe scena Gomag SUMMIT m-a învățat că fiecare business are o poveste unică, plină de lecții valoroase. Chiar și eșecurile noastre, poate mai ales ele, pot fi surse de inspirație și învățare pentru alții.

La AtelierulFamiliei, am decis să continuăm să împărtășim deschis călătoria noastră – cu suișurile și coborâșurile ei. Pentru că autenticitatea care ne-a adus succesul în relația cu clienții noștri este aceeași autenticitate care creează conexiuni valoroase în comunitatea antreprenorială.

Dacă ești antreprenor și citești aceste rânduri, te încurajez să îți împărtășești povestea. Să vorbești despre provocări la fel de deschis cum vorbești despre succese. Să fii vulnerabil. Să fii autentic. Pentru că în autenticitate se nasc cele mai valoroase conexiuni.

Iar dacă ești client AtelierulFamiliei, vreau să știi că fiecare recenzie, fiecare comandă, fiecare interacțiune cu tine ne inspiră să continuăm să creștem și să oferim cea mai bună experiență posibilă.

Andreea Albu este co-fondatoarea AtelierulFamiliei.ro, un magazin online specializat în jocuri, jucării, papetărie și produse pentru lucru manual. Cu o comunitate de clienți fideli și procesând peste 3000 de comenzi lunar, AtelierulFamiliei s-a poziționat ca un jucător important pe piața românească de produse educative și creative pentru familie.

