  MENIU  
Home > Advertorial > “VIVO PER LEI” – concert pop-opera la FILARMONICA PITEŞTI cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii pe 14 august la Teatrul de Vară “Gheorghe Zamfir”

“VIVO PER LEI” – concert pop-opera la FILARMONICA PITEŞTI cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii pe 14 august la Teatrul de Vară “Gheorghe Zamfir”

“VIVO PER LEI” – concert pop-opera la FILARMONICA PITEŞTI cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii pe 14 august la Teatrul de Vară “Gheorghe Zamfir”
.  Actualizat 11.08.2025, 12:40

Prezenţă şarmantă şi constantă a scenelor din capitală, unde coordonează stagiunea lirică “Musical Extravaganza,” tenorul Ştefan von Korch ajunge şi în faţa publicului piteştean, pe 14 august, în cadrul concertului “Vivo per lei,” program lansat iniţial în seria de concerte mai sus menţionată. Singurul concert pop-opera al verii explorează muzical frumoasele cărări ale căutării iubirii şi împlinirii prin dragoste, într-un parcurs romantic în care alături de Ştefan von Korch va fi şi tenorul alin Stoica, iar muze vor fi fi sopranele Oana Maria Şerban şi Stephanie Radu.

Tenorul Ştefan von Korch, solist-gazdă spune: «Concertul “Vivo per lei” este o adevărată celebrare a muzicii, un spectacol în care eleganţa sofisticată a operei se împleteşte armonios cu vâltoarea pasională din muzica pop. Dacă eu şi soprana Oana Maria Şerban suntem exponenţii repertoriului European – cu duete ca “Con te partiro” sau “Je T’Aime,” perechea solistică formată din Alin Stoica şi Stephanie Radu va arăta că dragostea este la fel de sublimă şi în compoziţii cum sunt “Can’t Help Falling in Love” sau “What a Wonderful World.

Managerul Filarmonicii din Piteşti, Gabriel Niţă, completează: “Ne mândrim cu diversitate programelor noastre şi ne bucurăm să fim gazde pentru această incursiune de crossover pop-opera, de care îii invităm să se bucure pe piteşteni, dar şi pe cei din oraşele apropiate.”

Soliştii vor fi acompaniaţi de Orchestra Filarmonicii Piteşti, orchestră ce în decursul acestui an a urcat pe scenă alături de tenorul de renume mondial Johnathan Tetelman şi anul trecut a luat parte la un turneu gigant în China.

Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Recomandarea zilei

La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Constantin Grigore, dirijor şi fondator al Cameratei Regale, dar şi al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” din Bucureşti.

“VIVO PER LEI” - concert pop-opera la FILARMONICA PITEŞTI cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii pe 14 august la Teatrul de Vară “Gheorghe Zamfir”

Tenorul Ştefan von Korch este recunoscut pentru eleganţa interpretării şi este aclamat pentru apariţii în roluri lirice prin excelenţă, unul din ele fiind chiar Tamino din “Flautul fermecat,” în care a încântat publicul din Piteşti, pe scena Filarmonicii, în 2014.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Tenorul Alin Stoica este apreciat pentru forţa sa dramatică şi rolurile din “Tosca” sau “Boema.” Soprana Oana Maria Şerban întregeşte registrul concertului cu versatilitatea vocală şi apariţia încântătoare, iar Stephanie Radu  îmbogăţeşte programul cu vocea suavă şi prezenţa diafană, astfel încât întâlnirea muzicală programată la 19.30 la Teatrul Gheorghe Zamfir va fi cu adevărat memorabilă.

Programul “Vivo per lei” este parte a stagiunii “Musical Extravaganza,” a avut deja reprezentaţii de succes în Bucureşti şi ajunge în premieră la Piteşti pe 14 august.

Anterior acestei apariţii tenorul Ştefan von Korch a mai încântat publicul piteştean în “Flautul fermecat” în anul 2014. 

Despre protagonişti

** Ştefan von Korch – Tenor  **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff.”

Cu o evoluţie exponențială, națională şi internaţională, Ştefan von Korch a început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi continuă seria de concerte Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

Interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto, Bărbierul din Sevilla, Elixirul Dragostei, Don Pasquale, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi dar şi o prezenţă costantă pe scenele filarmonicilor naţionale.

Alin Stoica – Tenor

Alin Stoica este singurul tenor român care, la finalul anului 2024, a performat în cadrul concertului de Crăciun de la Vatican şi a fost invitatul Papei într-o întrevedere privată. Solistul este şi unicul deţinător din România al premiului Luciano Pavarotti. Pe scena Operei Naţionale din Bucureşti se remarcă în “La Traviata”, ”Carmen” sau ”La Boheme.”

Premiul “Luciano Pavarotti” dobândit în 2017 i-a fost înmânat de însăși soția celebrului tenor, Nicoletta Mantovani alături de premiul al II-lea și premiul publicului “ Vota la voce “ ambele obținute în cadrul festivalului de la Sarzana, Italia. Datorită acestei reușite, tenorul Alin Stoica a primit invitația de a cânta la Concertul omagial cu ocazia împlinirii a zece ani de la dispariţia lui Luciano Pavarotti la Arena di Verona alături de nume sonore din lumea muzicii cum ar fi: Placido Domingo, Jose Carreras, Andrea Bocelli, Il Volo, Eros Ramazzotti, soprana Angela Gheorghiu și alții.

În decursul timpului, artistul şi-a desăvârşit pregătirea vocală cu tenorul Ionel Voineag și cu tenorul Marius Budoiu, a participat la Masterclass-urile lui Rockwell Blake și Liora Maurer (Metropolitan Opera, New York), ale Marianei Nicolesco şi ale altor specialişti.

Oana-Maria Șerban – soprană

Cu o prezenţă fermecătoare şi versatilitate interpretativă aparte, în anul curent soprana Oana Maria Şerban a fost „Elle” – unicul personaj din „Frumosul indiferent” şi „Vocea umană,” pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian,” a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda,” musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER  şi a dubutat în rolul Rosina din „Barbierul din Sevilla” de Rossini, producţie a Operei Naţionale din Bucureşti. 

 Talentata soprană de coloratură a cântat în Grădinile Palatului Versailles, cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, a performat la Musikverein din Viena  în rolul Dochiţa din Opereta „Crai nou”, alături de Opera Naţională din Bucureşti şi a debutat la Opera Națională din București în 2023  în rolurile Olympia din opera Povestirile lui Hoffmann, de J.Offenbach, Gilda din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi, si cel mai recent Susanna, din opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Este eroina favorită a celor mici în roluri memorabile pe scena Operei Comice pentru copii, unde a fost, printre altele, Rosina din opera Bărbierul din Sevilla, Clorinda din opera Cenușăreasa, ambele de Gioachino Rossini, Norina din opera Don Pasquale și Adina, din opera Elixirul dragostei, de Gaetano Donizetti.

Stephanie Radu  – Soprană

Soprana cu o apariţie fermecătoare şi voce ce face mângâie suflete, este absolventă de Pedagogie muzicală – dirijat cor academic, şi a dedicat 8 ani studiului baletului clasic şi contemporan.În anul 2024, s-a numărat printre finaliştii concursului de Crăciun de la Vatican cu compoziţia proprie « Regalo di Natale,«  compusă în 10 minute de inspiraţie şi a înregistrat peste 1 million de vizualizări la clipul piesei « Te uită, cocorii. »

De la rolul plin de culoare din “Flatul fermecat”, până la prezenţe în show-uri Disney, tânara soprană are apariţii ce nu trec neobservate. Palmaresul solistei include numeroase premii la concursurile de muzică ușoară, canto clasic, balet și pian, precum și diplome de excelență din partea ambasadelor Turciei și Ucrainei. A cântat în numeroase țări din care amintim: Slovenia, Ucraina, Germania, Spania, Bulgaria, Franța, Turcia etc.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 10 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica,  baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, MH Orchestra şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Irinel Columbeanu și-a aranjat deja înmormântarea. Care este ultima dorință a fostului milionar și cine se va ocupa de funeralii
Irinel Columbeanu și-a aranjat deja înmormântarea. Care este ultima dorință a fostului milionar și cine se va ocupa de funeralii
Moment special la Untold. O cântăreață celebră a fost cerută în căsătorie. Fostă concurentă America Epxress a spus „DA”
Moment special la Untold. O cântăreață celebră a fost cerută în căsătorie. Fostă concurentă America Epxress a spus „DA”
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Elle
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cum se menține Mădălina Ghenea în formă. La ce renunță atunci când își dorește să slăbească și care este boala de care suferă: "Nu pot mânca..."
Cum se menține Mădălina Ghenea în formă. La ce renunță atunci când își dorește să slăbească și care este boala de care suferă: "Nu pot mânca..."
Carmen Grebenișan, certată de medicul care îi supraveghează sarcina. Ce a povestit creatoarea de conținut, însărcinată în ultimul trimestru: „Am contracții zilnic”
Carmen Grebenișan, certată de medicul care îi supraveghează sarcina. Ce a povestit creatoarea de conținut, însărcinată în ultimul trimestru: „Am contracții zilnic”
DailyBusiness.ro
Mihaela Bilic dezvăluie care sunt singurele fructe care nu îngrașă: ”Sunt fructele verii”
Mihaela Bilic dezvăluie care sunt singurele fructe care nu îngrașă: ”Sunt fructele verii”
HOROSCOP 11 august 2025. Sănătatea fizică a Scorpionilor este în creștere, iar Peștii pot avea o sursă neașteptată de venit
HOROSCOP 11 august 2025. Sănătatea fizică a Scorpionilor este în creștere, iar Peștii pot avea o sursă neașteptată de venit
A1.ro
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Horoscop 12 august 2025. Perseidele îi aduc bani și noroc în dragoste. O zodie ajunge pe culmile succesului
Horoscop 12 august 2025. Perseidele îi aduc bani și noroc în dragoste. O zodie ajunge pe culmile succesului
Claudia Pătrășcanu, criticată dur de Bianca Drăgușanu, după ce a pierdut procesul: „Nu are nicio ocupație, nicio meserie. Este penibil”
Claudia Pătrășcanu, criticată dur de Bianca Drăgușanu, după ce a pierdut procesul: „Nu are nicio ocupație, nicio meserie. Este penibil”
Sabrina Imbrea iubește din nou, la șase luni de la moartea lui Andrei Perneș. Primele imagini cu noul ei iubit
Sabrina Imbrea iubește din nou, la șase luni de la moartea lui Andrei Perneș. Primele imagini cu noul ei iubit
Alexandru Ciucu, prima reacție după ce Cătălin Botezatu a spus că regretă că i-a făcut cunoștință cu Alina Sorescu: „Poate îi este și puțin teamă de concurență”
Alexandru Ciucu, prima reacție după ce Cătălin Botezatu a spus că regretă că i-a făcut cunoștință cu Alina Sorescu: „Poate îi este și puțin teamă de concurență”
Observator News
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
Libertatea pentru Femei
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Andreea Marin părăsește România. Unde se va refugia vedeta atât de lovită de încercări în ultima vreme
Andreea Marin părăsește România. Unde se va refugia vedeta atât de lovită de încercări în ultima vreme
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
HOROSCOP săptămâna 11-17 august 2025. ZODIILE cu protecţie astrală
HOROSCOP săptămâna 11-17 august 2025. ZODIILE cu protecţie astrală
Virusul care afectează bebelușii și vârstnicii: simptome, prevenție și situația în România
Virusul care afectează bebelușii și vârstnicii: simptome, prevenție și situația în România
Spitalul Orășenesc Făurei: costuri peste media națională și paturi subutilizate. Ce arată datele oficiale
Spitalul Orășenesc Făurei: costuri peste media națională și paturi subutilizate. Ce arată datele oficiale
Spitalul Malaxa, sub lupă: o analiză actualizată a performanței în contextul sistemului medical românesc
Spitalul Malaxa, sub lupă: o analiză actualizată a performanței în contextul sistemului medical românesc
TV Mania
Corina Dănilă, schimbare surprinzătoare: „Nu sunt deloc împotrivă” – Actrița a vorbit deschis despre prima ei intervenție estetică
Corina Dănilă, schimbare surprinzătoare: „Nu sunt deloc împotrivă” – Actrița a vorbit deschis despre prima ei intervenție estetică
Jessie J continuă lupta cu cancerul. Artista a primit noi vești proaste din partea medicilor: „Sănătatea îmi joacă feste”
Jessie J continuă lupta cu cancerul. Artista a primit noi vești proaste din partea medicilor: „Sănătatea îmi joacă feste”
Cum arată Andreea Bănică în costum de baie la 47 de ani. Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut pozele
Cum arată Andreea Bănică în costum de baie la 47 de ani. Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut pozele
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton