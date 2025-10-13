Vinul și mâncarea – arta asocierii care face diferența

„De fiecare dată când intrăm într-un restaurant, apare o întrebare care pare simplă: alegem mai întâi preparatul sau vinul care îl va însoți? Pentru mulți, vinul rămâne doar o bifă pe listă, influențată de preț sau de o etichetă cunoscută. Pentru mine însă, vinul nu e un detaliu secundar. Este partenerul esențial al mesei, parte din povestea farfuriei, iar atunci când cele două se completează corect, experiența devine memorabilă.”

Andrei Popa, somelier și owner al Bistro Patio, vorbește despre importanța asocierii vinului cu mâncarea ca despre un element de echilibru, dar și de rafinament. „O asociere bine făcută schimbă tot. Vinul nu mai este doar o băutură, iar preparatul nu mai este doar hrană. Împreună creează emoție, amplifică aromele și dau sens momentului. În schimb, o asociere greșită poate estompa tot ce e mai bun, atât din vin, cât și din mâncare.”

Reguli clasice și reinterpretări moderne

„Sigur, clasicul rămâne valabil: roșul merge cu carnea roșie, mielul sau vânatul, albul cu pește, fructe de mare ori pasăre. Sunt reguli simple, utile, care nu dau greș. Însă gastronomia modernă a devenit mult mai complexă și, tocmai de aceea, alegerea vinului cere astăzi mai multă finețe.”

El povestește că un criteriu esențial este densitatea preparatului. „O mâncare bogată, grasă, are nevoie de un vin corpolent. În schimb, un preparat ușor, subtil, se completează cu un vin elegant, discret. Tot așa funcționează și gusturile de bază: grasul cere vinuri cu tanini, sarea merge cu vinuri dulci sau spumante, acrul cu vinuri seci și acide, picantul cu vinuri fructate, iar dulcele cu vinuri la fel de dulci. Până și ciocolata poate fi pusă în valoare de un roșu catifelat.”

Dincolo de reguli, experiența

„Îmi place să spun că regulile sunt doar repere, nu constrângeri. Uneori alegerea potrivită înseamnă contrast, alteori completare. Important este echilibrul. Un vin bine ales poate reinventa un preparat cunoscut, îl poate ridica la un alt nivel și poate transforma o simplă cină într-o experiență de lifestyle.”

Bistro Patio – vinul ca parte din concept

Această filosofie este vizibilă și la Bistro Patio, unde Andrei a gândit lista de vinuri ca parte din întregul concept gastronomic. „Vinul nu se bea doar lângă mâncare, ci împreună cu ea. Preparatul schimbă percepția vinului și invers. De aceea, la Patio, lista de vinuri nu e doar un adaos, ci o extensie firească a meniului.”

Selecția a fost atent curatoriată și include atât vinuri românești, cât și internaționale – de la Champagne la Bordeaux sau Toscana. „Am vrut ca alegerea să fie intuitivă și plăcută pentru toată lumea, nu doar pentru cunoscători. De aceea, fiecare etichetă are patru arome-cheie, reprezentate prin iconițe vizuale. Este o modalitate simplă prin care oricine poate înțelege ce îl așteaptă în pahar.”

Exemple concrete de pairing

O parte din magia asocierii se va regăsi în noul meniu de cină, cu lansare oficială la sfârșitul lui septembrie. Bucătăria, de inspirație franceză, dar bazată pe ingrediente locale și de sezon, se completează firesc cu vinurile propuse.

„De pildă, risotto-ul cu gălbiori, nuci coapte și trufe negre devine mai intens alături de un Vincent Girardin Meursault, un Chardonnay cu unt, vanilie și note de alune. Fileul de păstrăv de munte cu sos de șampanie e pus în valoare de prospețimea și mineralitatea unui Billecart-Salmon Blanc de Blancs. Supremul de pui bio cu demi-glace de trufe negre se leagă perfect de fructele roșii și notele fine de vanilie din Pinot Noir-ul ”Amadoc” de la Thesaurus. Iar pentru desert, tarta caldă cu gutui caramelizate și cremă de migdale se transformă într-un final memorabil cu un Sauternes de la Sichel, vin licoros cu miere și piersici.”

Un concept complet

„Pentru mine, gastronomia înseamnă poveste, echilibru și emoție. De aceea, noul meniu de la Patio nu se va lansa singur, ci împreună cu vinurile potrivite, pentru că doar așa experiența devine completă.”

Foto credit: Patio Bistro



