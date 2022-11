Vino să fii parte din cel mai spectaculos eveniment internațional de fitness al anului!

Pe 19 si 20 noiembrie, te așteptăm cu 23 de ore de sport, plus 5 workshop-uri, din care să alegi, instructori internaționali, muzica LIVE, DJ set, saxofon. 4 scene de eveniment, distracție, bucurie, adrenalină. Toate reunite sub umbrela unui adevărat spectacol de lumină si culoare.

Nu rata:

– 2 zile de antrenamente si experiențe fabuloase, in cel mai cool spațiu de evenimente, din Bucuresti – Face Convention Center

– 23 de ore de sport, din care sa alegi

– 5 workshop-uri

– antrenamente si distracție, alături de cei mai buni instructori internaționali ai momentului

– acces la THE TRIP, celebrul antrenament de cycling conceput ca o călătorie fascinantă într-o realitate multisenzoriala, digitally driven

– coregrafii de fitness in premiera, pe muzica de exceptie

– kit de hidratare: apa, fresh-uri

Unul dintre cele mai așteptate workshop-uri ale evenimentului – Escape to shape – Corporate challenge – Your Guide to Keeping Yourself Happy & Healthy at Work, powered by ING & Fitbit – este cel care ne va învață cum sa ne pastram sanatatea fizica si psihica, in cazul in care avem un job solicitant si un stil de viață extrem de activ.

În ultimii doi ani, ne-am găsit în situația de a lucra mai mult de acasă. Munca in regim hibrid devine foarte frecventă. Iată câteva obiceiuri pe care ați putea să începeți să le adoptați de acum, pentru a vă asigura că sunteți mai fericit și mai sănătos atunci când munciți.

Nu este niciun secret că există provocări deosebite, care apar odată cu această nouă normalitate, mai ales când vine vorba de sănătatea noastra. Numărul excesiv de gustări ispititoare din bucătărie, lipsa de stimulare socială și tentația de a lucra într-o poziție ergonomică nesănătoasă, pot sabota cele mai bune intenții de bunăstare ale unui angajat de altfel integru. Pentru a combate epuizarea la locul de muncă, iată câteva modalități de a încorpora starea de bine în rutina de lucru de la domiciliu.

1) Luați pauze pentru starea voastra de bine – pauzele regulate ar trebui să facă întotdeauna parte din programul de lucru, atât când sunteți la birou, cât și când lucrați de acasă. Fie că finalizați o sesiune rapidă de Pilates, fie că pur și simplu citiți un capitol din acea carte pe care nu ați terminat-o – pauzele care vă dau o stare de bine permit creierului să ia o pauză binemeritată și promovează productivitatea.

2) Faceți curățenie în spațiul de lucru – Un mediu de lucru curat îmbunătățește starea de bine și sănătatea angajaților.

Indiferent de locul în care lucrați, este important să vă asigurați că spațiul de lucru este ordonat și curat, ajutându-vă astfel să vă îndeplini sarcinile cât mai bine.



3) Beți mai multă apă – Să beți suficientă apă în timpul programului de lucru este la fel de important ca a beneficia de un somn optim înainte de începerea zilei. Simptomele deshidratării pot face mai dificilă concentrarea, ceea ce poate determina ca orice sarcină de lucru să fie mai dificil de îndeplinit cu succes. În plus, nivelul dvs. de vigilență se va diminua, iar timpii de reacție vor încetini. De fapt, dacă nivelul de deshidratare ajunge la 3% sau mai mult, puteți fi afectat la același nivel cu cel al unei persoane care are o alcoolemie în sânge peste limita legală de conducere. Consumul de apă poate părea o sarcină relativ simplă, însă mulți dintre noi încă întâmpină dificultăți in realizarea ei. Pentru a vă ajuta să vă creșteți consumul de apă, luați în considerare posibilitatea de a vă stabili obiective pe parcursul zilei. Determinați cât de multă apă este potrivită, în funcție de greutatea pe care o aveti, și recompensați-vă odată ce atingeți aceste obiective.

4) Mâncați bine și rămâneți activi – Atunci când petreceți mai multe ore pe zi acasă, la lucru, merită să faceți ca acele ore să fie sănătoase atât pentru corp, cât și pentru minte. Făcând câteva alegeri simple și inteligente pe parcursul programului de lucru vă poate ajuta să vă stimulați creativitatea și productivitatea, reducând în același timp oboseala și minimizând stresul. Legumele, fructele, cerealele integrale, proteinele slabe și grăsimile sănătoase vă vor oferi o sursă constantă de energie pe tot parcursul zilei de lucru, oferind în același timp nutriția de care aveți nevoie pentru o sănătate pe termen lung. Luați prânzul în aer liber, dacă este posibil, sau cel puțin departe de „birou” și încercați să vă abțineți de la a vă verifica e-mailurile sau de a lucra în timp ce mancati prânzul. Corpul nostru este menit să se miște frecvent, iar acest lucru include mai mult decât exercițiile fizice planificate. Dacă stați toată ziua în fața laptopului, încercați să faceți mișcare cel puțin la fiecare oră. Ridicați-vă pentru a vă umple paharul cu apă, mergeți să vorbiți cu colegii de cameră, partenerul sau membrii familiei, faceți câteva întinderi sau ieșiți afară pentru a face o scurtă plimbare

5) Vorbiți cu colegii – În timp ce lucrați de acasă, poate fi adesea dificil să rămâneți în legătură cu colegii, în afară de întâlnirile ocazionale pe Zoom. Faceți un efort conștient de a comunica cu colegii și de a discuta lucruri în afara muncii, la fel cum ați face-o dacă v-ați întâlni la cantina, la birou.

ING Bank și Fitbit încurajează și recompensează stilul de viață activ

Campania va debuta în cadrul Convenției Internaționale de Fitness „Fit For Future 2022”, care se va desfășura la Face Club București pe 19 și 20 noiembrie. În cadrul evenimentului, vor avea loc peste 20 de clase de sport conduse de instructori internaționali, unde participanții pot beneficia de ore diverse, printre care de cycling, yoga, pilates sau fitness. ING și Fitbit vor organiza și un workshop cu exerciții esențiale pentru îmbunătățirea posturii la birou.

Pentru a promova obiceiurile sănătoase, ING Bank și Fitbit lansează un concurs, îndemnându-i pe români să facă ”Pași către un stil de viață activ”. Cei care acceptă provocarea și au un stil de viață activ și un strop de creativitate pot câștiga premii gândite special pentru susținerea alegerilor sănătoase.

În perioada 20 noiembrie – 5 decembrie 2022, cei care doresc să participe la concurs trebuie să intre pe paginile de Social Media ale ING Bank de pe Facebook, Instagram și TikTok și să caute postările semnalate cu hashtag-ul #competițieING&Fitbit. Acolo sunt îndemnați să răspundă cu un text, un video sau cu o poză la întrebarea „Tu ce pași faci către un stil de viață mai activ?”. La final, trainerii și iubitorii de sport din juriul campaniei vor selecta cele mai bune 24 de răspunsuri, care vor fi premiate cu câte un kit de produse branded ING și dispozitive Fitbit Inspire3, Sense 2 și Versa 4.

Mai multe detalii despre campanie vor fi comunicate în cadrul Convenției de Fitness și pe paginile de Social Media ING Bank, începând cu 20 noiembrie.