  MENIU  
Home > Advertorial > Velina: brandul de mătase născut din burnout, maternitate și nevoia de a se regăsi pe sine

Velina: brandul de mătase născut din burnout, maternitate și nevoia de a se regăsi pe sine

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Există un moment în viața fiecărei femei când își dă seama că oboseala nu mai este doar o stare. E un mod de a trăi.

Un ritm care nu încetinește, un tablou în care toată lumea trage de ea: copiii, munca, timpul care fuge, iar la final rămâne un singur gând: „Și cu mine… cum rămâne?”

Nu este un secret: trăim într-o lume în care femeile încep să doarmă din ce în ce mai puțin, să se odihnească superficial și să simtă o presiune constantă de a performa — ca mame, ca partenere, ca profesioniste, ca femei.

Pe social media totul pare perfect.

În viața reală, femeile sunt epuizate și ascund asta cât pot.

Și undeva între cele două lumi, femeile încep să își dea seama de un adevăr dureros:
au uitat să aibă grijă de ele. Somnul a devenit un privilegiu, iar ritualurile de seară un moft rezervat doar pentru weekend.

Exact din acest punct de oboseală colectivă s-a născut Velina, un brand românesc care readuce în prim-plan ideea de wellness simplu, de frumusețe care pornește din odihnă și de grijă personală care nu trebuie justificată.

Divorțul anului în showbizul românesc - scandal, acuzații și o miză de milioane de euro! După 16 ani de căsătorie, din dragostea lor n-a mai rămas nimic!
Divorțul anului în showbizul românesc - scandal, acuzații și o miză de milioane de euro! După 16 ani de căsătorie, din dragostea lor n-a mai rămas nimic!
Recomandarea zilei
Velina: brandul de mătase născut din burnout, maternitate și nevoia de a se regăsi pe sine

Când un vis personal devine un refugiu pentru femei

Brandul Velina este creat de Luminița Dumitru, o femeie care a trăit toate aceste presiuni pe propria piele.

După ani întregi în care a jonglat între muncă, familie, copii, liste, nopti nedormite,  planuri și așteptări, Luminița a înțeles că există o nevoie profundă pe care majoritatea femeilor o ignoră:
– nevoia de odihnă reală, nu improvizată;
– nevoia de timp pentru sine, nu pentru alții;
– nevoia de echilibru, nu de perfecțiune.

O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea. Fetița de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă, cu multiple plăgi. Care ar fi fost motivul din spatele gestului îngrozitor al femeii
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea. Fetița de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă, cu multiple plăgi. Care ar fi fost motivul din spatele gestului îngrozitor al femeii
Recomandarea zilei

„Am simțit pe pielea mea ce înseamnă să te trezești și să realizezi că ai avut grijă de toată lumea, mai puțin de tine. Am vrut să creez un brand care să pună din nou femeia în centrul propriei vieți, cu gesturi mici, dar cu impact real.”

Așa a apărut Velina — nu ca un brand de beauty, ci ca un spațiu privat al femeilor, un ritual care reinstalează liniștea acolo unde agitația a luat prea mult loc.

„Mi-am promis că într-o zi voi construi ceva care aduce liniște. Ceva tangibil, delicat, cu un sens adevărat.”

A fost nevoie de multe nopți nedormite, de burnout, de maternitate și de o nevoie reală de echilibru ca acel gând să prindă formă.

Iar forma a fost neașteptat de simplă: mătase naturală.
Un material vechi, dar perfect pentru nevoile femeilor moderne.

Velina: brandul de mătase născut din burnout, maternitate și nevoia de a se regăsi pe sine

De ce mătase? Pentru că pielea și părul ne spun adevărul și  Pentru că uneori corpul știe înaintea minții.

Într-o piață plină de produse agresive, bruște, rapide, mătasea e contrariul:
e calmă.
e blândă.
e eficientă prin ceea ce nu face: nu trage, nu zgârie, nu irită.

Mătasea naturală 100% mulberry are beneficii reale pentru piele și păr:

  • reduce fricțiunea care provoacă riduri de somn și păr încâlcit
  • nu deshidratează pielea, ca bumbacul
  • reglează temperatura în timpul nopții pentru un somn mai profund
  • e hipoalergenică, ideală pentru pielea sensibilă
    menține părul mai neted și mai lucios, fără rupere

Într-o lume care trage de tine, mătasea te lasă în pace.

Velina: brandul de mătase născut din burnout, maternitate și nevoia de a se regăsi pe sine

Velina, povestea unei femei care a ales să creeze liniște

Fondatoarea brandului, Luminița Dumitru, a creat Velina dintr-o nevoie personală: aceea de a aduce în viețile femeilor un moment de echilibru.

„Am vrut să creez un brand care să vorbească despre grijă, rutină și feminitate într-un mod firesc, delicat. Velina s-a născut din dorința de a transforma serile agitate în momente de calm. Este un brand pentru femeile care își doresc să se pună pe primul loc, măcar câteva minute pe zi.”
Luminița Dumitru, fondatoarea Velina

Produsele sunt gândite atât pentru uz zilnic, cât și ca un cadou elegant pentru femeile care apreciază detaliile fine. Măștile de somn, fețele de pernă din mătase naturală și accesoriile delicate — sunt gândite pentru femeile care își revendică propriile seri. Care înțeleg că odihna nu este un moft, ci fundația feminității lor.

Velina este pentru femeia care știe că, dacă doarme bine, totul arată altfel dimineața: pielea, părul, dar mai ales ea însăși.

O invitație la ritual, nu la perfecțiune

Velina nu promite miracole. Promite ceva mai onest: o seară mai bună și un început de zi mai frumos.

Pentru mai multe detalii despre produse, vizitează:👉 https://velina.ro

Sursa foto: velina.ro

Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Fanatik
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
GSP.ro
Maria a fost naturalizată și merge la Campionatul Mondial după 5 ani în România: „Da, mă simt româncă”
Maria a fost naturalizată și merge la Campionatul Mondial după 5 ani în România: „Da, mă simt româncă”
Click.ro
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
TV Mania
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Redactia.ro
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce lecție de viață i-a dat Anastasia Soare fiicei sale, Norvina: „Am dat-o afară”. Tânăra este acum mâna ei dreaptă
Ce lecție de viață i-a dat Anastasia Soare fiicei sale, Norvina: „Am dat-o afară”. Tânăra este acum mâna ei dreaptă
Doliu în lumea muzicii din România. Nelu Moldoveanu din Orechestra „Doina Argeșului” a murit
Doliu în lumea muzicii din România. Nelu Moldoveanu din Orechestra „Doina Argeșului” a murit
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Acasă la Bianca Drăgușanu! Cum arată apartamentul în care locuiește cu fiica ei. Are două etaje și l-a amenajat singură
Acasă la Bianca Drăgușanu! Cum arată apartamentul în care locuiește cu fiica ei. Are două etaje și l-a amenajat singură
Îl mai ții minte pe băiețelul din reclama la brânză topită Hochland? Cum arată acum și cu ce se mai ocupă
Îl mai ții minte pe băiețelul din reclama la brânză topită Hochland? Cum arată acum și cu ce se mai ocupă
Elle
Pepe, primele declarații după ce s-a zvonit că ar urma să devină tată pentru a patra oară: "Cel mai frumos..."
Pepe, primele declarații după ce s-a zvonit că ar urma să devină tată pentru a patra oară: "Cel mai frumos..."
Alina Sorescu, discurs important de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor: „Manipularea, amenințările, izolarea sunt forme subtile de abuz”
Alina Sorescu, discurs important de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor: „Manipularea, amenințările, izolarea sunt forme subtile de abuz”
Irina Fodor, confesiuni despre relația cu soțul ei. De la ce pornesc certurile în familia lor: „Sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține…”
Irina Fodor, confesiuni despre relația cu soțul ei. De la ce pornesc certurile în familia lor: „Sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține…”
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Cum a luat naștere relația dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu, de la Direcția 5: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
Cum a luat naștere relația dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu, de la Direcția 5: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
Ce relație au Damian Drăghici și mama lui în prezent. S-au cunoscut cu adevărat când artistul avea 49 de ani: „Știam cine este, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult”
Ce relație au Damian Drăghici și mama lui în prezent. S-au cunoscut cu adevărat când artistul avea 49 de ani: „Știam cine este, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult”
Horoscop 27 noiembrie 2025. Nimic nu îi merge bine! O zodie are parte de provocări neașteptate ce ve la aduce lacrimi și frustrări
Horoscop 27 noiembrie 2025. Nimic nu îi merge bine! O zodie are parte de provocări neașteptate ce ve la aduce lacrimi și frustrări
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri incredibile din relația cu Silviu Prigoană. "I-am zis: 'Vezi piciorul ăsta? Pe geam ți-l arunc!' L-am aruncat!"
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri incredibile din relația cu Silviu Prigoană. "I-am zis: 'Vezi piciorul ăsta? Pe geam ți-l arunc!' L-am aruncat!"
Observator News
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Libertatea pentru Femei
Mare sfânt, sărbătorit azi! Ce să nu faci sub nici o formă, e o zi importantă! Vezi cui trebuie să-I spui “La mulți ani!”
Mare sfânt, sărbătorit azi! Ce să nu faci sub nici o formă, e o zi importantă! Vezi cui trebuie să-I spui “La mulți ani!”
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
„Familia Măruță...”😮ULUITOR ce a putut spune Fulgy despre Cătălin Măruță și familia sa: „ E greu! E greu și deranjează o țară întreagă...”. Așa a început, dar stai să vezi ce a urmat apoi. Toți, absolut toți, au făcut ochii mari când au văzut ce a spus
„Familia Măruță...”😮ULUITOR ce a putut spune Fulgy despre Cătălin Măruță și familia sa: „ E greu! E greu și deranjează o țară întreagă...”. Așa a început, dar stai să vezi ce a urmat apoi. Toți, absolut toți, au făcut ochii mari când au văzut ce a spus
Redactia.ro
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
Ce să ai în buzunar de Ovidenie. Obiceiuri, tradiții și semne de protecție pentru 21 noiembrie
Ce să ai în buzunar de Ovidenie. Obiceiuri, tradiții și semne de protecție pentru 21 noiembrie
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
5 băuturi neașteptate care îți îmbătrânesc creierul mai repede
5 băuturi neașteptate care îți îmbătrânesc creierul mai repede
Horoscop 26 decembrie. Vești neașteptate și surprize majore pentru două zodii!
Horoscop 26 decembrie. Vești neașteptate și surprize majore pentru două zodii!
Infarctul silențios – simptome atipice care apar la femei
Infarctul silențios – simptome atipice care apar la femei
Help Autism marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități prin organizarea Zilei Porților Deschise în toate Centrele Help Autism
Help Autism marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități prin organizarea Zilei Porților Deschise în toate Centrele Help Autism
TV Mania
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Ramona Olaru s-a întors în locul în care a copilărit. Casa a ajuns o ruină. „În camera asta am crescut eu”
Ramona Olaru s-a întors în locul în care a copilărit. Casa a ajuns o ruină. „În camera asta am crescut eu”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton