Vara copilului tău poate fi mai mult decât vacanță: idei care îmbină joaca și învățarea

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Vacanța de vară este momentul în care copilul tău se poate relaxa după un an școlar plin, dar asta nu înseamnă că procesul de învățare trebuie să se oprească. Din contră, această perioadă este perfectă pentru activități educative care nu seamănă cu lecțiile clasice, dar care contribuie la dezvoltarea lui.

Diferența este că vara, totul poate fi făcut într-un mod natural și distractiv. Copiii învață mai ușor atunci când sunt implicați în activități care le plac, fără presiunea testelor sau a temelor.

Învățarea prin joacă – baza activităților de vară

Cea mai eficientă metodă prin care copilul tău poate învăța în vacanță este prin joacă. Activitățile ludice stimulează curiozitatea și creativitatea, fără să creeze senzația de obligație.

Poți organiza jocuri de tip quiz, puzzle-uri sau activități interactive care implică rezolvarea de probleme. De exemplu, jocurile de logică sau cele de tip „escape room” adaptate pentru acasă sunt excelente pentru dezvoltarea gândirii.

Gina Pistol nu se mai oprește din slăbit! La ce truc a apelat pentru a scăpa de kilogramele în plus și a-și defini silueta
Gina Pistol nu se mai oprește din slăbit! La ce truc a apelat pentru a scăpa de kilogramele în plus și a-și defini silueta
Recomandarea zilei

În același timp, activitățile creative, precum desenul, modelajul sau construcțiile, contribuie la dezvoltarea imaginației și a abilităților motorii.

Activități în aer liber care dezvoltă abilități utile

Vara este ocazia ideală pentru a petrece mai mult timp afară. Activitățile în aer liber nu sunt doar distractive, ci și educative.

Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Recomandarea zilei

Excursiile în natură pot deveni lecții interesante despre plante, animale sau mediu. Poți transforma o plimbare într-o mică aventură în care copilul observă și descoperă lucruri noi.

De asemenea, activitățile sportive ajută la dezvoltarea disciplinei și a spiritului de echipă. Fie că este vorba despre mers pe bicicletă, înot sau jocuri de grup, acestea contribuie la dezvoltarea fizică și emoțională.

Ateliere creative și proiecte DIY

Atelierele creative sunt o alegere foarte bună pentru zilele în care copilul stă mai mult în casă. Acestea pot include pictură, lucru manual sau mici proiecte DIY.

Poți crea împreună obiecte decorative, colaje sau chiar mici experimente. Important este să îi oferi libertatea de a explora și de a-și exprima ideile.

Aceste activități dezvoltă răbdarea, atenția la detalii și capacitatea de a duce un proiect până la capăt.

Lectura – un obicei care poate deveni plăcut

Vara este momentul potrivit pentru a transforma lectura într-o activitate relaxantă. În loc să fie percepută ca o obligație, poate deveni o rutină plăcută.

Alege cărți potrivite vârstei și intereselor copilului. Poți crea un mic ritual zilnic, cum ar fi cititul înainte de culcare sau într-un moment liniștit al zilei.

Pentru a face experiența mai interactivă, poți discuta despre poveste sau chiar să inventați continuări alternative.

Taberele educative – experiențe complete

Una dintre cele mai eficiente metode de a combina distracția cu învățarea este participarea la o tabără educativă. Acestea oferă un mediu organizat în care copilul poate învăța prin experiență directă.

Taberele includ activități variate, de la jocuri și sport până la ateliere tematice sau cursuri interactive. În plus, copilul are ocazia să socializeze și să își dezvolte independența.

De exemplu, participarea la tabere internaționale de limba engleză pe care le poți găsi pe englezacopii.ro poate aduce un plus de valoare, deoarece copilul este expus la o limbă străină într-un context real și prietenos.

Dezvoltarea abilităților sociale

Pe lângă partea educativă, vara este o perioadă potrivită pentru dezvoltarea abilităților sociale. Interacțiunea cu alți copii, fie în parc, fie în tabere sau activități de grup, contribuie la formarea relațiilor.

Copilul învață să comunice, să colaboreze și să gestioneze diferite situații. Aceste abilități sunt importante pentru dezvoltarea lui pe termen lung.

Chiar și activitățile simple, precum jocurile de echipă sau proiectele comune, pot avea un impact pozitiv.

Învățarea unei limbi străine în mod natural

Vara este un moment excelent pentru a introduce sau consolida o limbă străină. Fără presiunea școlii, copilul poate învăța într-un mod mai relaxat.

Poți folosi jocuri, desene animate sau aplicații interactive pentru a face procesul mai atractiv. De asemenea, conversațiile simple în limba respectivă pot ajuta la familiarizare.

Expunerea constantă, chiar și în doze mici, contribuie la dezvoltarea abilităților lingvistice.

Rutina flexibilă, dar echilibrată

Chiar dacă este vacanță, o rutină ușoară poate ajuta copilul să rămână organizat. Nu este nevoie de un program strict, dar un echilibru între joacă, învățare și relaxare este benefic.

Poți stabili anumite momente pentru activități educative și altele pentru timp liber. Astfel, copilul se bucură de vacanță, dar își menține și obiceiurile utile.

Flexibilitatea este importantă, însă o minimă structură poate face diferența.

Cum alegi activitățile potrivite

Fiecare copil este diferit, iar activitățile trebuie adaptate în funcție de interesele și personalitatea lui. Observă ce îi place și încearcă să construiești în jurul acestor preferințe.

Dacă este atras de artă, pune accent pe activități creative. Dacă preferă mișcarea, alege sporturi sau jocuri în aer liber.

Important este să nu transformi aceste activități într-o obligație. Scopul este ca el să se bucure de proces și să învețe în mod natural.

Vara poate fi o perioadă valoroasă pentru dezvoltarea copilului tău, dacă alegi activitățile potrivite. Învățarea nu trebuie să fie rigidă sau obositoare – poate fi integrată în joacă, explorare și experiențe noi.

Fie că alegi activități acasă, în aer liber sau participarea la programe organizate, important este să creezi un echilibru între distracție și dezvoltare. Astfel, copilul tău va reveni la școală nu doar odihnit, ci și mai pregătit și mai încrezător.

Sursa foto: pexels.com

Libertatea.ro
Imaginile cu Angelina Jolie în China care s-au viralizat pe internet: „Nu seamănă cu ea”. Fanii speculează că actrița și-a făcut operații estetice
Imaginile cu Angelina Jolie în China care s-au viralizat pe internet: „Nu seamănă cu ea”. Fanii speculează că actrița și-a făcut operații estetice
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Fanatik
AnimaWings anulează zboruri în serie! Pericol de faliment? Deși are mii de procese pe rol, compania spune că nu are probleme financiare
AnimaWings anulează zboruri în serie! Pericol de faliment? Deși are mii de procese pe rol, compania spune că nu are probleme financiare
GSP.ro
Cea mai frumoasă fană a lui Inter: „Când am ajuns în Italia, prietenii mi-au spus: trebuie să alegi între cele două”
Cea mai frumoasă fană a lui Inter: „Când am ajuns în Italia, prietenii mi-au spus: trebuie să alegi între cele două”
Click.ro
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
TV Mania
Secretul lui Cosmin a ieșit la iveală! Gafa care a „redecorat” planurile Laurei Cosoi! Ce a putut să spună soțul ei în direct despre cel de-al cincilea copil. Detaliul care a lămurit pe toată lumea!
Secretul lui Cosmin a ieșit la iveală! Gafa care a „redecorat” planurile Laurei Cosoi! Ce a putut să spună soțul ei în direct despre cel de-al cincilea copil. Detaliul care a lămurit pe toată lumea!
Redactia.ro
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alina Eremia, cu fața tumefiată și ochii umflați. Artista a ajuns de urgență la spital: „Am făcut tratament perfuzabil”
Alina Eremia, cu fața tumefiată și ochii umflați. Artista a ajuns de urgență la spital: „Am făcut tratament perfuzabil”
Cât costă să faci Paștele în hotelurile și pensiunile vedetelor. Ce oferte au Simona Halep și Monica Anghel
Cât costă să faci Paștele în hotelurile și pensiunile vedetelor. Ce oferte au Simona Halep și Monica Anghel
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Libertatea.ro
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Avantaje
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Elle
Ce părere are, de fapt, Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale. Confesiunea făcută de Irina Fodor: „Tot timpul mă întreabă dacă…”
Ce părere are, de fapt, Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale. Confesiunea făcută de Irina Fodor: „Tot timpul mă întreabă dacă…”
Andreea Popescu, mesaj dur după anunțul divorțului de Rareș Cojoc. Ce a transmis pe rețelele de socializare: „Dacă îți hrănești mintea cu gunoi…”
Andreea Popescu, mesaj dur după anunțul divorțului de Rareș Cojoc. Ce a transmis pe rețelele de socializare: „Dacă îți hrănești mintea cu gunoi…”
S-a aflat! Cine este, de fapt, iubitul Ramonei Olaru. Cum au apărut cei doi împreună și ce detaliu a ieșit la iveală despre el. Partenerul vedetei este la fel de cunoscut publicului.
S-a aflat! Cine este, de fapt, iubitul Ramonei Olaru. Cum au apărut cei doi împreună și ce detaliu a ieșit la iveală despre el. Partenerul vedetei este la fel de cunoscut publicului.
DailyBusiness.ro
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților și urmează să adopte măsuri pentru protejarea economiei și populației
Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților și urmează să adopte măsuri pentru protejarea economiei și populației
A1.ro
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Luna Plină Roz din 1 aprilie rescrie destinul zodiilor. Ce îi așteaptă pe nativi în perioada următoare
Luna Plină Roz din 1 aprilie rescrie destinul zodiilor. Ce îi așteaptă pe nativi în perioada următoare
De ce a ales Iancu Sterp să nu-și boteze fiul: "În Biblie nu am găsit că trebuie să fie botezați copiii mici!" Ce le-a trasnmis celor care îi critică decizia
De ce a ales Iancu Sterp să nu-și boteze fiul: "În Biblie nu am găsit că trebuie să fie botezați copiii mici!" Ce le-a trasnmis celor care îi critică decizia
Mama influenceriței Valerie Lungu, implicată într-un accident rutier, înainte de „Asia Express”. Cum se simte Victoria Lungu
Mama influenceriței Valerie Lungu, implicată într-un accident rutier, înainte de „Asia Express”. Cum se simte Victoria Lungu
Cum a răspuns Cristina Cioran când Ioana Ginghină a întrebat-o dacă între ea și Alexandru Papadopol a fost ceva mai mult decât o prietenie: „Eu cu Papadopol...”
Cum a răspuns Cristina Cioran când Ioana Ginghină a întrebat-o dacă între ea și Alexandru Papadopol a fost ceva mai mult decât o prietenie: „Eu cu Papadopol...”
Observator News
De la injecții de slăbit la "miere" pentru potență. Ce riscuri ascund medicamentele cumpărate online
De la injecții de slăbit la "miere" pentru potență. Ce riscuri ascund medicamentele cumpărate online
Libertatea pentru Femei
Gata, s-a aflat! Fetiță sau băiețel? În sfârșiiiiit! Soțul Laurei Cosoi nu a mai așteptat și a făcut anunțul pe care îl aștepta toată lumea
Gata, s-a aflat! Fetiță sau băiețel? În sfârșiiiiit! Soțul Laurei Cosoi nu a mai așteptat și a făcut anunțul pe care îl aștepta toată lumea
Anda Pittiș, soția lui Florian Pittiș, apariție rară la 19 ani de la moartea artistului. Puțini știu că a rămas văduvă de două ori!
Anda Pittiș, soția lui Florian Pittiș, apariție rară la 19 ani de la moartea artistului. Puțini știu că a rămas văduvă de două ori!
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Detaliul de pe mana lui Valentin Sanfira,care tradeaza tot!! Cum a aparut ACUM
Detaliul de pe mana lui Valentin Sanfira,care tradeaza tot!! Cum a aparut ACUM
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Când trebuie operată o malformație cardiacă la copii. Semnele care arată că inima începe să cedeze
Când trebuie operată o malformație cardiacă la copii. Semnele care arată că inima începe să cedeze
Suplimentul ieftin care ar putea încetini pierderea memoriei după 60 de ani
Suplimentul ieftin care ar putea încetini pierderea memoriei după 60 de ani
Noua variantă COVID „Cicada” se răspândește în Europa. Ce se știe până acum despre tulpina cu zeci de mutații
Noua variantă COVID „Cicada” se răspândește în Europa. Ce se știe până acum despre tulpina cu zeci de mutații
Cancerul de sânge care se descoperă prea târziu în România. Semnele banale pe care pacienții le ignoră până când e prea târziu
Cancerul de sânge care se descoperă prea târziu în România. Semnele banale pe care pacienții le ignoră până când e prea târziu
TV Mania
Secretul lui Cosmin a ieșit la iveală! Gafa care a „redecorat” planurile Laurei Cosoi! Ce a putut să spună soțul ei în direct despre cel de-al cincilea copil. Detaliul care a lămurit pe toată lumea!
Secretul lui Cosmin a ieșit la iveală! Gafa care a „redecorat” planurile Laurei Cosoi! Ce a putut să spună soțul ei în direct despre cel de-al cincilea copil. Detaliul care a lămurit pe toată lumea!
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Gestul făcut de Irina Columbeanu pe TikTok care a încins internetul. Imaginile rare cu Monica Gabor scoase din arhivă
Gestul făcut de Irina Columbeanu pe TikTok care a încins internetul. Imaginile rare cu Monica Gabor scoase din arhivă
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Libertatea
ANAF scoate la licitație bijuterii și perle
ANAF scoate la licitație bijuterii și perle
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Paștele ortodox și catolic în 2026: Zilele libere și calendarul complet al sărbătorilor din luna aprilie
Paștele ortodox și catolic în 2026: Zilele libere și calendarul complet al sărbătorilor din luna aprilie
Imaginile cu Angelina Jolie în China care s-au viralizat pe internet: „Nu seamănă cu ea”. Fanii speculează că actrița și-a făcut operații estetice
Imaginile cu Angelina Jolie în China care s-au viralizat pe internet: „Nu seamănă cu ea”. Fanii speculează că actrița și-a făcut operații estetice
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton