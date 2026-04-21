Vacanțe exotice în Seychelles: destinația romantică unde evadezi din rutină

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Te gândești la o vacanță în doi, într-un loc unde liniștea chiar se simte, iar zilele curg fără grabă? Seychelles îți oferă exact acest cadru: plaje cu nisip fin, ape limpezi, vegetație tropicală și o atmosferă discretă, potrivită pentru cupluri care vor să se reconecteze.

Arhipelagul reunește 115 insule răspândite în Oceanul Indian, dintre care Mahé, Praslin și La Digue concentrează majoritatea experiențelor. În acest ghid găsești pașii concreți pentru a planifica o vacanță romantică în Seychelles: cum ajungi, ce insule alegi, cum îți organizezi bugetul, unde merită să te cazezi și ce activități să incluzi în itinerar.

1. Stabilește perioada potrivită pentru tine

Seychelles are temperaturi constante, între 24 și 30°C pe tot parcursul anului. Diferențele apar în funcție de vânturi și de nivelul precipitațiilor.

Aprilie–mai și octombrie–noiembrie : perioade echilibrate, cu mare calmă și vizibilitate foarte bună pentru snorkeling. Pentru majoritatea cuplurilor, acestea oferă cel mai bun raport între vreme plăcută și tarife.

: perioade echilibrate, cu mare calmă și vizibilitate foarte bună pentru snorkeling. Pentru majoritatea cuplurilor, acestea oferă cel mai bun raport între vreme plăcută și tarife. Mai–septembrie : sezon mai uscat și mai răcoros, potrivit pentru drumeții pe Mahé. Pe unele plaje pot apărea valuri mai puternice.

: sezon mai uscat și mai răcoros, potrivit pentru drumeții pe Mahé. Pe unele plaje pot apărea valuri mai puternice. Decembrie–ianuarie: perioadă populară, cu prețuri mai ridicate și grad mare de ocupare.

Dacă planifici luna de miere sau o aniversare, rezervă cu 6–9 luni înainte, mai ales pentru resorturile cu vile private.

2. Organizează zborul și formalitățile

Ajungi în Seychelles cu escală, de regulă prin Doha, Dubai sau Istanbul. Durata totală a călătoriei variază între 12 și 16 ore, în funcție de conexiuni. Aeroportul internațional se află pe insula Mahé, aproape de capitala Victoria.

Moneda locală este rupia seychelleză, însă majoritatea hotelurilor și restaurantelor acceptă plata cu cardul. Pentru utilizare uzuală, schimbă o sumă mică în numerar pentru piețe sau mici restaurante locale.

3. Alege insulele potrivite pentru vacanța voastră

Fiecare insulă are un ritm și o personalitate diferită. Combinarea lor face diferența între o vacanță bună și una memorabilă.

Mahé: echilibru între plaje și natură

Mahé este punctul de intrare și locul unde găsești peste 60 de plaje. Beau Vallon oferă ape calme și restaurante accesibile, iar Anse Intendance atrage prin peisajul sălbatic.

Include o drumeție în Morne Seychellois National Park pentru panorame asupra oceanului. Rezervă 3–4 nopți aici, mai ales la începutul sau finalul sejurului.

Praslin: natură protejată și plaje ample

Pe Praslin vizitezi Vallée de Mai, sit UNESCO unde crește celebrul coco de mer. Pentru plajă, mergi la Anse Lazio sau Anse Georgette. Atmosfera este mai liniștită decât pe Mahé, potrivită pentru zile relaxate și seri intime în resort.

Planifică cel puțin 3 nopți.

La Digue: ritm lent și peisaje iconice

La Digue se explorează cu bicicleta. Aici găsești celebra plajă Anse Source d’Argent, cunoscută pentru stâncile de granit și apa protejată de recif (detalii despre plajă găsești și în prezentarea Anse Source d’Argent).

Petrece 2–3 nopți pentru a simți cu adevărat atmosfera locală.

4. Stabilește bugetul și tipul de cazare

Bugetul influențează direct experiența. În Seychelles, diferențele de preț țin în principal de poziționare și nivelul de intimitate.

Buget orientativ pentru 10 zile (per cuplu, fără zbor internațional):

3.000–3.500 euro: hoteluri boutique sau pensiuni elegante

4.000–6.000 euro: resorturi premium

peste 7.000 euro: vile private în resorturi exclusiviste

Cazarea pornește de la aproximativ 150–200 euro/noapte pentru unități de 3–4 stele și poate depăși 1.000 euro/noapte pentru vile cu piscină privată.

Dacă îți dorești intimitate totală, caută:

vilă cu acces direct la plajă;

mic dejun inclus;

posibilitate de cină privată organizată de hotel.

Pentru standard ridicat la preț competitiv, rezervă în perioadele de tranziție și verifică pachetele care includ transferuri între insule. Mulți călători urmăresc din timp ofertele pentru Seychelles 2026, mai ales pentru luna de miere sau aniversări importante.

5. Planifică transportul între insule

Acest pas influențează ritmul întregii vacanțe.

Ai două variante principale:

Ferry – Mahé–Praslin (aprox. 1 oră), Praslin–La Digue (15–20 min). Cost mediu: 50–65 euro/persoană dus-întors. Rezervă biletele din timp, în special în sezonul aglomerat. Zbor intern – 15–20 minute între Mahé și Praslin. Mai rapid, dar mai costisitor.

Pentru majoritatea cuplurilor, ferry-ul reprezintă alegerea practică. Programează transferurile dimineața pentru a avea ziua liberă la destinație.

Pe Mahé și Praslin închiriază o mașină (50–70 euro/zi). Pe La Digue folosește bicicleta – este modul natural de deplasare.

6. Construiește un itinerar echilibrat

Varianta 7 zile

3 nopți Mahé

2 nopți Praslin

2 nopți La Digue

Include o excursie de snorkeling și o cină romantică pe plajă.

Varianta 10 zile

4 nopți Mahé

3 nopți Praslin

3 nopți La Digue

Adaugă o excursie la insula Curieuse pentru a vedea țestoasele gigant și o croazieră la apus.

Varianta 14 zile

Include și o insulă mai retrasă (Silhouette sau Denis Island). Este o alegere frecventă pentru luna de miere.

Nu încărca programul zilnic. Alternează zilele active cu zile dedicate relaxării complete.

7. Alege experiențe potrivite pentru doi

Pentru o vacanță romantică reușită, selectează activități care vă apropie și vă lasă timp pentru voi.

Cină privată pe plajă, organizată de resort

Snorkeling în Sainte Anne Marine Park

Vizită la Vallée de Mai

Tur ghidat la distileria Takamaka

Excursie la Curieuse Island pentru a vedea țestoasele Aldabra

În majoritatea cazurilor, hotelurile pot personaliza aceste experiențe dacă le anunți din timp că sărbătoriți ceva special.

8. Planifică mesele și gestionează cheltuielile zilnice

O masă la restaurant local costă aproximativ 15–25 euro/persoană la prânz și 40–80 euro la cină într-un resort.

Pentru un buget echilibrat:

alternează restaurantele hotelului cu localuri creole;

cumpără fructe proaspete din piața Sir Selwyn Clarke Market din Victoria,

rezervă mesele speciale doar pentru seri importante.

Preparatele locale includ pește la grătar, curry creol și salate cu fructe tropicale. Cere recomandări de la gazde și încearcă locurile frecventate de localnici.

9. Respectă natura și regulile locale

Seychelles pune accent pe protejarea mediului. Nu lua scoici sau corali, folosește cremă reef-safe și respectă indicațiile de pe plaje privind curenții marini.

Pentru siguranță:

evită înotul pe plajele cu valuri puternice în sezonul vântos,

urmărește semnalizările,

păstrează documentele importante în seif.

Adoptă un comportament responsabil și susține afacerile locale.

10. Fă ultimii pași înainte de rezervare

Înainte să confirmi călătoria:

Stabilește clar numărul de zile și bugetul maxim. Decide ce insule vrei să combini. Verifică disponibilitatea cazărilor preferate. Rezervă zborurile și transferurile între insule. Adaugă experiențele speciale (cină privată, excursii).

O vacanță romantică în Seychelles cere puțină organizare, dar îți oferă în schimb liniște, intimitate și timp real petrecut împreună. Dacă structurezi corect pașii, te vei bucura de un sejur echilibrat, fără compromisuri și fără decizii luate pe fugă.

Urmărește-ne pe Google News