UNTOLD ONE deschide un nou capitol, cel mai spectaculos de până acum

Fanii se pot înregistra pe untold.com pentru acces prioritar la abonamente, disponibile din 6 octombrie 2025

În urmă cu 60 de ani, pe Shea Stadium din New York, The Beatles scriau istorie. Era pentru prima dată când un concert pop aduna zeci de mii de tineri pe un stadion și, fără să știe atunci, Lennon, McCartney, Harrison și Starr deschideau drumul către un fenomen cultural care avea să schimbe pentru totdeauna modul în care trăim muzica live.

De atunci și până azi, concertele pe stadioane au evoluat spectaculos. De la publicul adolescentin al anilor ’60, la generațiile conectate prin internet și TikTok, de la boxele improvizate pentru meciuri la scenografii elaborate, proiecții multimedia, drone și lasere, muzica live a devenit o experiență multisenzorială. Nu mai e vorba doar despre un artist pe scenă, ci despre zeci de mii de oameni care trăiesc împreună aceeași emoție.

Festivalurile au dus această transformare și mai departe: nu un singur concert, ci o un număr impresionant de artiști și DJ, de genuri muzicale și povești. Aici, arena nu mai este doar un loc de show, ci devine un spațiu de întâlnire între culturi, o comunitate globală adunată pentru a împărtăși aceeași energie.

În România, această poveste globală și-a găsit un corespondent în UNTOLD. În doar zece ani, festivalul de la Cluj-Napoca a ajuns în topul celor mai mari evenimente muzicale din lume și a fost votat, pentru al doilea an consecutiv, pe locul 3 la nivel global, alături de Tomorrowland și Ultra Music.

Acum, după un deceniu de magie, festivalul intră într-o nouă etapă: UNTOLD ONE. Nu este doar o ediție, ci primul capitol al unei noi ere, în care artiștii sunt doar o parte din poveste, iar adevărata experiență este construită de comunitatea globală de fani care transformă Clujul, an de an, într-o capitală a muzicii.

La ediția aniversară UNTOLD X, peste 470.000 de fani din peste 150 de țări au transformat România, timp de patru zile și patru nopți, într-un reper global al muzicii live.

Pe scena principală au urcat artiști care au ales UNTOLD pentru a-și prezenta show-uri în premieră mondială sau europeană. Post Malone și-a deschis aici turneul european, Metro Boomin a avut singura apariție pe un festival din Europa, iar Don Diablo a lansat un nou concept de show, cu care va pleca în turneu mondial în 2026. Brazilianul Alok, DJ-ul numărul 4 al lumii, și-a adus pentru prima dată pe o scenă europeană de festival show-ul „Keep Art Human”, iar Armin van Buuren a creat un set unic de trei ore, cu scenografie gândită special pentru Cluj-Arena.

Pentru artiști, UNTOLD nu este doar o scenă spectaculoasă, ci o experiență. Armin van Buuren, prezent la fiecare ediție, spune că aici a găsit o a doua familie.

Vreau să îmi exprim recunoștința pentru toți oamenii de la UNTOLD. Vă iubesc, este incredibil ce ați construit aici. Acesta nu este doar un festival, este o adevărată experiență. Oameni din toate colțurile lumii vin special pentru UNTOLD. Astăzi, UNTOLD este mult mai mult decât România, este mult mai mult decât Europa de Est, și sunt extrem de mândru și recunoscător că mă aflu din nou aici, că pot mixa din nou aici și că am fost invitat încă de la început să fac parte din această poveste. Sunt la fel de recunoscător și pentru faptul că fac parte din aventura pe care o trăiți acum în Dubai, pe care o simt ca pe o familie. Vreau doar să spun că vă iubesc și îmi doresc din suflet să existe cât mai mulți ani de UNTOLD, iar eu să pot face parte din această experiență în continuare.”

Printre momentele memorabile ale ediției aniversare s-a aflat și show-ul în premieră europeană al lui Alok, DJ-ul numărul 4 al lumii, care a adus conceptul Keep Art Human pe Cluj-Arena. Brazilianul a declarat că, de fiecare dată, UNTOLD oferă tot mai multe experiențe unice fanilor.

De fiecare dată când revin la UNTOLD, totul este mai mare și mai bun. Îmi place conceptul UNTOLD ONE, pentru că duce festivalul înapoi la rădăcini. Nu știu exact care e secretul, dar ceea ce faceți e fantastic. E important să continuați!

Don Diablo a prezentat în premieră, la ediția aniversară a festivalului UNTOLD, conceptul de show cu care va pleca în turneu mondial anul viitor, iar pentru el diversitatea și libertatea artistică definesc experiența de la Cluj-Napoca.

Pentru mine, UNTOLD e ca acasă. Momentul în care urci pe scenă și vezi ce se întâmplă în fața ta, este cel mai mare festival din lume, așa se simte. Și ce iubesc în legătură cu aceasta sunt fanii, un public foarte divers. Lineup-ul este unul dintre cele mai bune din lume: găsești Pop, Hip-Hop, Rock, Dance, totul într-un singur loc. Cred că multe festivaluri de muzică electronică sunt foarte segmentate pe Dance, dar aici de pe balcon l-am auzit pe Rag’n’Bone Man. Ca artist, UNTOLD îmi dă libertatea să experimentez și să aduc mereu ceva nou.”

Aceste declarații arată că UNTOLD nu mai este doar despre artiști, ci despre experiența totală, unde muzica se combină cu tehnologia, vizualurile, emoțiile  și, mai ales, cu comunitatea de fani.

În 2026, festivalul deschide un nou capitol sub conceptul UNTOLD ONE. Nu este doar o altă ediție, ci primul pas într-o nouă eră a muzicii live, a divertismentului, în care artiștii sunt doar catalizatori, iar adevărata poveste este scrisă de comunitatea globală de fani.

UNTOLD ONE promite producții spectaculoase, concepte vizuale impresionante, artificii, show-uri de drone și lasere, dar mai ales emoții împărtășite și experiențe care depășesc barierele geografice sau culturale.

Așa cum arată ultimii 60 de ani de muzică live, un lucru rămâne neschimbat: festivalurile desfășurate pe stadioane și marile concerte solo vor fi mereu un spațiu în care nu venim doar să ascultăm, ci să aparținem. UNTOLD ONE își propune să ducă mai departe această emoție colectivă, în cel mai intens capitol de până acum.

UNTOLD ONE va avea loc între 6 și 9 august 2026, la Cluj-Napoca. Fanii sunt invitați să se înregistreze pe untold.com pentru acces prioritar la abonamente, care vor fi puse în vânzare începând cu 6 octombrie 2025.

Sursa foto: Untold Universe

