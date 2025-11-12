UNTOLD Dubai a atras peste 190.000 de participanți la cea de-a doua ediție – un succes răsunător în cel mai spectaculos loc din lume, Dubai Parks™ & Resorts

Cea de-a treia ediție UNTOLD Dubai va avea loc între 5 și 8 noiembrie 2026, tot la Dubai Parks™ & Resorts

Timp de patru zile și nopți de neuitat, Dubai Parks™ & Resorts, una dintre cele mai vibrante destinații de divertisment din oraș, s-a transformat în tărâmul magic al celui mai mare festival de muzică din Orientul Mijlociu – UNTOLD Dubai.

Peste 190.000 de fani ai muzicii au trăit o experiență unică, alături de peste 100 de artiști internaționali, șase scene spectaculoase și o producție uriașă. Atmosfera a fost una de poveste, plină de energie, culoare și sunet, într-un eveniment organizat în parteneriat strategic cu Departamentul de Economie și Turism al Dubaiului.

Datorită succesului impresionant și reacțiilor entuziaste ale publicului, organizatorii au anunțat deja că UNTOLD Dubai va reveni între 5 și 8 noiembrie 2026, tot la Dubai Parks™ & Resorts.

Patru zile de muzică, magie și emoție

Festivalul a debutat în forță, cu un mix perfect între sunete, lumini și energie. Pe scena principală au urcat Sugababes, Armin van Buuren, WizTheMc, Tujamo, Luciano și Hot Since 82, oferind publicului un spectacol vibrant.

Sugababes au adus nostalgia anilor 2000 în premieră la UNTOLD Dubai, în timp ce Armin van Buuren a electrizat atmosfera cu hiturile sale și a oferit fanilor un preview exclusiv al noului său album.

A doua zi a adus un line-up impresionant: Nora Fatehi, YUNGBLUD, Axwell și Steve Aoki.



Pentru YUNGBLUD, a fost un moment special – debutul său în Orientul Mijlociu, chiar în ziua în care a aflat că a fost nominalizat la trei premii Grammy. Artistul a cucerit publicul cu energia și atitudinea sa de rockstar, iar Nora Fatehi a oferit un show complex, plin de dans și efecte vizuale spectaculoase.

Pe scena Zamna, Eric Prydz a fost capul de afiș, alături de Toto Chiavetta, Zamna Soundsystem, Julian Prince și Joris Voorn.

Sâmbăta a fost o zi de referință pentru UNTOLD Dubai, cu prestații memorabile semnate de Swae Lee, Martin Garrix, Cancelled Music și KSHMR.

Martin Garrix a lansat chiar și piese noi în timpul setului, iar la final s-a alăturat lui Gordo pe scena Zamna, menținând energia la cote maxime.

Swae Lee a declarat că experiența UNTOLD Dubai a fost „epică” și că publicul i-a oferit o conexiune specială.

Duminica, festivalul s-a încheiat spectaculos cu prima apariție a lui J Balvin în Dubai, care a transformat scena principală într-o petrecere reggaeton uriașă. Artistul columbian l-a avut ca invitat pe Daecolm și au interpretat împreună hitul global „I Adore You” de Hugel. În public, printre fanii entuziaști, s-a aflat și Jason Derulo, care s-a bucurat de show-ul său.

Pe aceeași scenă, Saweetie, Meduza, Alan Walker și Nervo au oferit show-uri de neuitat, în timp ce Mrak a închis cele patru zile magice pe scena Zamna.

Cifre impresionante și producție de nivel mondial

Festivalul a ocupat o suprafață de peste 267.000 de metri pătrați, echivalentul a cinci evenimente majore combinate.

Scena principală a fost o adevărată bijuterie arhitecturală – peste 120 de metri lățime și 28 de metri înălțime, de dimensiunea unui teren de fotbal, cu un design futurist și un sistem de sunet care a făcut pământul să vibreze.

UNTOLD Dubai revine între 5 și 8 noiembrie 2026, la Dubai Parks™ & Resorts.

Biletele sunt deja disponibile pe untold.ae.

Pregătește-te să trăiești din nou magia – la mega-festivalul Dubaiului, în cel mai spectaculos oraș din lume, în cea mai impresionantă locație: Dubai Parks™ & Resorts.

Sursa foto: Untold Dubai

Urmărește-ne pe Google News