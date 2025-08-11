⁠Unforgettable Festival răspunde cu solidaritate: bilete mai ieftine cu 21%, în ciuda creșterii TVA

Începând cu 1 august 2025, TVA-ul în România a fost majorat la 21%, afectând costurile de zi cu zi pentru milioane de oameni. Într-un climat economic tensionat, Unforgettable Festival 2025 face un pas curajos și neobișnuit: scade prețul biletelor cu 21%, acoperind această diferență din bugetul propriu.

Unforgettable Festival 2025 – mai mult decât un festival, o mișcare pentru accesul liber la cultură

Organizatorii Unforgettable Festival nu văd această campanie ca pe o simplă reducere de preț. Este, în esență, o declarație de principiu: cultura trebuie să rămână accesibilă, muzica trebuie să continue să adune oameni, iar emoțiile nu ar trebui să fie un privilegiu.

Sub mesajul „Unforgettable for all”, festivalul lansează o promoție prin care își asumă costul suplimentar generat de noul TVA. Astfel, prețul biletelor scade cu 21% pentru toți participanții – fără coduri, fără condiții, fără limitări.

11–13 septembrie 2025: o experiență muzicală fără precedent în Piața Constituției

Unforgettable Festival 2025 aduce la București un line-up spectaculos, care combină eleganța muzicii clasice cu energia pop și profunzimea tradiției. Pe scena din Piața Constituției vor urca: Andrea Bocelli, José Carreras, Gheorghe Zamfir, Katherine Jenkins, Nikos Vertis, Andra, Loreen, Arash, Subcarpați Simfonic, Dirijorii David Giménez și Daniel Jinga alături de invitați surpriză.

Momente speciale precum duetul unic Andrea Bocelli & Gheorghe Zamfir sau întâlnirea în premieră dintre Nikos Vertis și Andra promit să transforme cele trei zile ale festivalului într-o călătorie memorabilă prin sunet și emoție.

De ce a ales Unforgettable Festival să susțină publicul?

Pentru că muzica e a tuturor, nu doar a celor care își permit.

Pentru că arta nu trebuie să fie un lux.

Pentru că, în vremuri complicate, cultura este unul dintre puținele lucruri care ne țin împreună și ne ajută să sperăm.

Acest demers nu este despre cifre, ci despre valori. Despre un festival care își respectă publicul, înțelege realitatea socială și alege să susțină emoția, nu doar spectacolul.

Ia-ți bilet la preț redus acum

Reducerea de 21% se aplică automat la toate biletele și abonamentele, pe o perioadă limitată, și este deja activă pe site-ul oficial al festivalului.

Bilete disponibile pe unforgettablefestival.com și în rețeaua iabilet.ro

Sursa foto: unforgettablefestival.com

Urmărește-ne pe Google News