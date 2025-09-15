  MENIU  
Home > Advertorial > Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției

Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției

Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției
.  Actualizat 15.09.2025, 13:41

Cea de-a doua ediție a Unforgettable Festival a transformat Piața Constituției în cel mai mare amfiteatru cultural al României, reunind peste 60.000 de spectatori în trei zile de muzică pop-simfonică și experiențe artistice unice.

Publicul a fost adevăratul erou al festivalului

Organizatorii transmit recunoștință profundă publicului, care a demonstrat un spirit civic și cultural de excepție. „Fără voi, acest festival nu ar exista. Voi sunteți adevărații noștri eroi.” -au declarat reprezentanții Unforgettable Festival. Atmosfera creată de spectatori a depășit orice așteptări, consolidând rolul publicului drept cel mai important partener al evenimentului.

Artiști de renume mondial, momente unforgettable

Ce a aflat Elena Udrea despre fetița ei, de când e "mamă cu normă întreagă", după eliberarea din închisoare. Fosta ministră e uimită de descoperirea făcută
Ce a aflat Elena Udrea despre fetița ei, de când e "mamă cu normă întreagă", după eliberarea din închisoare. Fosta ministră e uimită de descoperirea făcută
Recomandarea zilei

Prima seară a debutat cu Nikos Vertis, care a cântat alături de mii de fani, transformând ploaia într-un element al spectacolului. Momentul surpriză a fost duetul cu Andra, în premieră absolută, cu piesa „Aseară ți-am luat basma”, cântată la unison cu publicul. „E uimitor că n-ați plecat după atâta ploaie. Vă iubesc pentru că aveți mult respect pentru muzică și artiști!”, a spus Nikos Vertis, vizibil emoționat de publicul din Piața Constituției.

„Celebrating Zamfir” a fost un spectacol-omagiu excepțional, în care maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Corul și Orchestra Operei Naționale București și maestrul dirijor Daniel Jinga, a oferit publicului clipe memorabile. Invitați precum Paula Seling și Giora Linenberg, Trei Tenori Ieșeni, naista Daniela Ghiță, soprana Rodica Anghelescu, Sorin Francu, Studioul de Balet al ONB și Corul Allegretto au completat aceastǎ celebrare a geniului și emoției.

E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
Recomandarea zilei

Ziua de vineri a adus două dintre cele mai impresionante momente ale festivalului.

În aceeași seară, Andrea Bocelli a susținut un concert istoric, transformat într-o adevărată lecție de frumusețe și emoție artistică. Pentru două ore, Piața Constituției a devenit o sală de operă în aer liber, unde fiecare notă a celebrului tenor a ridicat publicul în picioare. Arii celebre precum „Nessun Dorma” sau „La Donna e Mobile”, dar și interpretări emblematice precum „O Sole Mio” și „Time to Say Goodbye”, au creat un moment care a unit mii de oameni într-o tăcere deplină și emoționantă. Vocea inconfundabilă a celebrului tenor a oferit un recital, dar și o experiență culturală ce va rămâne în memoria tuturor.

Ultima zi a festivalului a adus diversitate și emoție, cu Subcarpați care au reinventat folclorul românesc pe scena simfonică alǎturi de dirijorul Daniel Jinga și Orchestra Operei Naționale București, dar și cu recitalurile pline de rafinament ale lui José Carreras și Katherine Jenkins, acompaniați de dirijorul David Giménez. Atmosfera a continuat cu energia inconfundabilă a lui Arash, care a ridicat publicul în picioare cu hiturile sale, culminând cu stilul dance-pop electronic al lui Loreen, dublă câștigătoare Eurovision, care a închis festivalul într-o explozie de lumini și dans.

Unforgettable Festival 2025 s-a desfășurat în condiții exemplare, fără niciun incident raportat. Organizatorii mulțumesc Primăriei Municipiului București și CreArt pentru sprijinul constant, precum și Poliției Române, Jandarmeriei și tuturor autorităților implicate pentru colaborarea impecabilă.

De asemenea, un mesaj de mulțumire specială este adresat partenerilor și sponsorilor care au sprijinit festivalul, contribuind la realizarea unui eveniment de referință pentru cultura românească.

Un festival care devine tradiție

Unforgettable Festival 2025 a arătat încă o dată forța muzicii de a aduce împreună oameni din toate colțurile lumii și de a crea punți între generații și culturi. Trei zile de emoție, peste 60.000 de spectatori și un line-up de artiști de talie mondială au confirmat că festivalul a devenit deja un reper cultural al României.

Biletele Pre-Sale pentru Unforgettable Festival 2026 (5–6 septembrie, București) sunt deja disponibile pe www.iabilet.ro.

Sursa foto: Unforgettable Festival

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Jenna Ortega, aproape goală pe covorul roșu al Premiilor Emmy. Rochia i-a fost adusă într-o cutie în formă de sicriu
Jenna Ortega, aproape goală pe covorul roșu al Premiilor Emmy. Rochia i-a fost adusă într-o cutie în formă de sicriu
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui pentru că nu a fost invitat la prima ei defilare de modă. Irinuca nu îi mai răspunde la telefon
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui pentru că nu a fost invitat la prima ei defilare de modă. Irinuca nu îi mai răspunde la telefon
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Avantaje
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Elle
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Jenna Ortega, cu sânii la vedere pe covorul roșu! Cum arată ținuta cu care actrița din serialul Wednesday a impresionat la Premiile EMMY. Foto
Jenna Ortega, cu sânii la vedere pe covorul roșu! Cum arată ținuta cu care actrița din serialul Wednesday a impresionat la Premiile EMMY. Foto
Premiile EMMY 2025 – Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
Premiile EMMY 2025 – Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
DailyBusiness.ro
Alertă alimentară în mai multe magazinele din România. Un condiment folosit în toate bucătăriile a fost retras de urgență
Alertă alimentară în mai multe magazinele din România. Un condiment folosit în toate bucătăriile a fost retras de urgență
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
A1.ro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gabi Bădălău, interdicție pentru Bianca Drăgușanu. Vedeta s-a conformat după discuția cu iubitul ei
Gabi Bădălău, interdicție pentru Bianca Drăgușanu. Vedeta s-a conformat după discuția cu iubitul ei
Olga Barcari de la Asia Express 2025 este în doliu. Tatăl ei a murit noaptea trecută. Cu ce boală se confrunta bărbatul
Olga Barcari de la Asia Express 2025 este în doliu. Tatăl ei a murit noaptea trecută. Cu ce boală se confrunta bărbatul
Cristina Șișcanu, criticată după ce s-a îmbrăcat cu o rochie scurtă. Ce i-au transmis fanii și cum a reacționat vedeta
Cristina Șișcanu, criticată după ce s-a îmbrăcat cu o rochie scurtă. Ce i-au transmis fanii și cum a reacționat vedeta
Horoscop 16 septembrie 2025. Lacrimi amare pentru o zodie. Va regreta amarnic o decizie din trecut
Horoscop 16 septembrie 2025. Lacrimi amare pentru o zodie. Va regreta amarnic o decizie din trecut
Observator News
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Exercițiul unic care distruge celulele canceroase, dezvăluit de oamenii de știință într-un nou studiu
Exercițiul unic care distruge celulele canceroase, dezvăluit de oamenii de știință într-un nou studiu
Horoscop 16 septembrie. Zodia care se confruntă cu probleme: Evită discuțiile
Horoscop 16 septembrie. Zodia care se confruntă cu probleme: Evită discuțiile
Simptome ascunse ale diabetului la femei
Simptome ascunse ale diabetului la femei
Cardiolog: Trei alimente care regenerează celulele inimii
Cardiolog: Trei alimente care regenerează celulele inimii
TV Mania
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Chef Richard Abou Zaki, tată și partener iubitor! Vezi mesajul emoționant pentru Alessandra și pozele adorabile
Chef Richard Abou Zaki, tată și partener iubitor! Vezi mesajul emoționant pentru Alessandra și pozele adorabile
Lily Collins, transformare radicală. Actrița din „Emily in Paris” și-a îngrijorat fanii: „Nu este sănătos să arăți așa”
Lily Collins, transformare radicală. Actrița din „Emily in Paris” și-a îngrijorat fanii: „Nu este sănătos să arăți așa”
Iulia Vântur, de la „Dansez pentru tine” la Bollywood: Cum arată și ce face acum fosta vedetă PRO TV
Iulia Vântur, de la „Dansez pentru tine” la Bollywood: Cum arată și ce face acum fosta vedetă PRO TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac! Își permite orice, dar preferă acest preparat românesc. Ce consumă des miliardarul
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac! Își permite orice, dar preferă acest preparat românesc. Ce consumă des miliardarul
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton