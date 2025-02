Un singur nume spune tot: David Beckham este star în noua campanie BOSS ONE BODYWEAR

David Beckham este vedeta noii campanii de lenjerie intimă BOSS, marcând lansarea colecției sale BOSS ONE Bodywear, realizată sub direcția legendarului duo de fotografi de modă, Mert și Marcus.

„Lansarea colecției BOSS ONE Bodywear marchează un nou reper și un nou capitol în parteneriatul nostru strategic pe termen lung cu David Beckham. Este, de asemenea, o dovadă a angajamentului nostru comun față de stil și excelență. Lenjeria de corp este un grup de produse iconice, iar prin această campanie ne propunem să inspirăm clienții și fanii brandului din întreaga lume mai mult ca niciodată,” a declarat Daniel Grieder, CEO al HUGO BOSS.

Colecția BOSS ONE Bodywear include piese esențiale de lenjerie intimă premium pentru bărbați, precum boxeri, slipuri, maiouri și tricouri, în nuanțe minimaliste de negru și alb. Realizată dintr-un amestec de bumbac și elastan ce urmează conturul corpului, selecția oferă confort și încredere pe tot parcursul zilei.

Campania, concepută de agenția Team Laird, aduce stilul cinematografic distinctiv al lui Mert și Marcus în cadre video și fotografii impresionante cu Beckham, pe care îl vedem sosind într-o mașină sport clasică și intrând într-un apartament industrial din New York.

Pe ecran, Beckham invită privitorul în lumea sa, întorcându-se acasă după o zi plină, pe ritmul puternic al piesei „In the Air Tonight.” Pregătiți-vă pentru îndrăzneală și un element surpriză, când Beckham dezvăluie noul boxer negru BOSS ONE Bodywear.

„Am spus odată că zilele mele de modeling pentru lenjerie intimă s-au încheiat, dar când BOSS mi-a împărtășit ambiția lor pentru această colecție și i-a adus pe prietenii mei buni, Mert și Marcus, să realizeze campania cu ideile lor creative geniale, pur și simplu nu am putut refuza,” a declarat David Beckham. „Noua colecție BOSS ONE este realizată impecabil. Sunt mândru să susțin BOSS în parteneriatul nostru strategic pe termen lung prin această campanie.”

Pentru a completa apariția lui Beckham în campania BOSS ONE Bodywear, BOSS a lansat oficial colecția BOSS ONE Bodywear într-un eveniment exclusiv, pe 30 ianuarie 2025, la Lightroom, în Kings Cross, Londra.

Evenimentul, găzduit în spectaculoasa locație subterană Lightroom, a prezentat campania BOSS ONE Bodywear participanților pe ecrane de 360°. Pe tot parcursul serii, jocuri de lumini captivante au umplut spațiul, întâmpinând oaspeții la sosire, creând entuziasm pentru proiecția filmului campaniei și, mai târziu, atrăgându-i pe ringul de dans. Golden Martinis, preparate la fața locului de brandul de gin de lux Seventy One, și performanțele DJ-ilor Mark Ronson și Honey Dijon au completat o seară spectaculoasă.

Fotografii de mari dimensiuni cu Beckham purtând BOSS ONE vor fi afișate pe panouri publicitare și în locații cu trafic intens, precum și în magazinele BOSS și marile magazine din întreaga lume. Pe rețelele sociale, campania BOSS ONE Bodywear va aduna aproape 100 de personalități influente ale momentului, care își vor prezenta piesele BOSS ONE pe diverse platforme.

Colecția BOSS ONE Bodywear va fi disponibilă începând cu 1 februarie în magazinele BOSS din România: București- Calea Victoriei 63-81, Băneasa Shopping City, Afi Cotroceni Mall, Timișoara- Iulius Town, Iași – Palace.

Urmărește-ne pe Google News