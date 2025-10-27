Un singur glas, o singură țară: Hai România, la Mondial! Susține și tu Naționala! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia – România, LIVE pe Prima TV. Câștigăm împreună!

Zenica, Bosnia și Herțegovina. Fotbalul românesc este în fața unui moment crucial! Vedetele noastre – Virgil Ghiță, Alexandru Chipciu, Robert Niță și Miodrag Belodedici – susțin echipa națională. Bosnia – România este meciul decisiv. Victoria ne duce la barajul pentru Cupa Mondială 2026. Partida va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Bilino Polje din Zenica, și va fi transmisă LIVE pe Prima TV!

Naționala nu renunță! Urmează meciul unei națiuni. După victoria dramatică obținută în fața Austriei (1-0), cu golul lui Virgil Ghiță în minutul 90+5, România intră în „finala pentru baraj”. Un succes în Bosnia ne duce mai aproape de Mondial – un pas uriaș spre visul american!

Mobilizare generală! Toată România ține cu România! Vedetele fotbalului românesc au transmis mesaje de încurajare. Același refren plin de pasiune: „Hai România, fii Prima, vrem la Mondial!”.

Virgil Ghiță – eroul meciului cu Austria: „Am simțit România cu mine la fiecare pas. Hai România, fii Prima, vrem la Mondial!”

Alexandru Chipciu – căpitanul de spirit al tricolorilor: „Lupta e aceeași pe orice teren. Hai România, fii Prima!

Robert Niță – golgheterul care știe ce înseamnă presiune: „Băieții au spirit de campioni! Hai România, fii Prima, vrem la Mondial!”

Miodrag Belodedici – dublu câștigător al Cupei Campionilor: „România are o inimă mare! Hai România, fii Prima, vrem la Mondial!”

Nu rata meciul decisiv! Bosnia – România, sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, LIVE pe Prima TV. Este meciul unei națiuni. Hai România, fii prima!

