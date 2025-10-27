Home > Advertorial > Un singur glas, o singură țară: Hai România, la Mondial! Susține și tu Naționala! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia – România, LIVE pe Prima TV. Câștigăm împreună!
Un singur glas, o singură țară: Hai România, la Mondial! Susține și tu Naționala! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia – România, LIVE pe Prima TV. Câștigăm împreună!
Zenica, Bosnia și Herțegovina. Fotbalul românesc este în fața unui moment crucial! Vedetele noastre – Virgil Ghiță, Alexandru Chipciu, Robert Niță și Miodrag Belodedici – susțin echipa națională. Bosnia – România este meciul decisiv. Victoria ne duce la barajul pentru Cupa Mondială 2026. Partida va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Bilino Polje din Zenica, și va fi transmisă LIVE pe Prima TV!
Naționala nu renunță! Urmează meciul unei națiuni. După victoria dramatică obținută în fața Austriei (1-0), cu golul lui Virgil Ghiță în minutul 90+5, România intră în „finala pentru baraj”. Un succes în Bosnia ne duce mai aproape de Mondial – un pas uriaș spre visul american!
Mobilizare generală! Toată România ține cu România! Vedetele fotbalului românesc au transmis mesaje de încurajare. Același refren plin de pasiune: „Hai România, fii Prima, vrem la Mondial!”.
Virgil Ghiță – eroul meciului cu Austria: „Am simțit România cu mine la fiecare pas. Hai România, fii Prima, vrem la Mondial!”
Miodrag Belodedici – dublu câștigător al Cupei Campionilor: „România are o inimă mare! Hai România, fii Prima, vrem la Mondial!”
Fii și tu parte din poveste! Trimite-ne mesajul tău video de încurajare pentru tricolori pe rețelele sociale cu hashtag-ul #HaiRomaniaFiiPrima. Arată-le băieților că întreaga țară este alături de ei pentru a face istorie la Mondial! “Tricolorii” așteaptă mesajul tău. Intră în meci și câștigăm împreună!
Nu rata meciul decisiv! Bosnia – România, sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, LIVE pe Prima TV. Este meciul unei națiuni. Hai România, fii prima!
