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Black Friday la Notino are un ultim val, care începe vineri, 27 noiembrie, odată cu Black Friday-ul internațional, iar momentul pică exact când trusa ta are nevoie de o schimbare. Campania Black Friday 2026 se încheie pe 30 noiembrie.

Iarna se anunță mai întâi în geantă, unde crema de mâini și balsamul de buze devin brusc obiecte de primă necesitate. Fă-ți trusa de iarnă la prețuri de Black Friday pe Notino și începe cu ce se termină primul. Dacă îți faci cumpărăturile de pe telefon, uită-te și în aplicația Notino: la unele dintre produsele din selecție, reducerile de acolo sunt mai mari decât pe site.

Tenul și buzele cedează primele

Frigul de afară și aerul uscat din încăperile încălzite cer o cremă cu textură mai bogată, mai ales seara. Dimineața, sub machiaj, merge o cremă care se absoarbe repede și nu lasă peliculă. Balsamul de buze își face loc și el în rutină: unul pe noptieră, ca să nu te trezești cu buzele crăpate, e o investiție mică, dar se simte.

Păr, corp și o oră la salon

Căciula, fularul și caloriferul îți usucă lungimile. Dacă ai deja un șampon care ți se potrivește, poți completa rutina cu o mască pentru lungimi sau un produs pentru vârfuri, iar dacă lucrezi deja cu o gamă Kérastase sau Schwarzkopf Professional, acum e momentul să adaugi produsul care lipsește. La corp, după duș, cât pielea e încă umedă, o cremă mai densă face mai mult decât o loțiune lejeră. Sol de Janeiro are creme de corp și spray-uri parfumate cu aceleași arome, care se pot purta împreună.

Pentru tratamentele pe care nu ți le faci singură, din aplicația Notino poți face programări la coafat sau manichiură. Potrivit datelor companiei, peste 2.600 de saloane din România au fost active pe platformă între 1 ianuarie și 20 octombrie 2026.

Machiajul de zi scurtă

Zilele scurte și becurile din birou fac ca un fond de ten mat să pară plat, așa că un finisaj satinat și un fard de obraz cremos dau mai multă viață tenului. L’Oréal Paris acoperă bine zona asta, iar un spray fixator e util în zilele în care treci de mai multe ori din frig în căldură. Dacă vrei să încerci ceva nou înainte să iei formatul mare, Discovery Box-urile Notino adună mai multe mostre într-o singură cutie, iar o parte dintre ele sunt incluse și în oferta de Black Friday. Preferi să vezi nuanța pe viu? În magazinele Notino din Mega Mall și Promenada, din București, consultanții te pot ajuta să alegi.

Parfumul și cadourile de sezon

Serile de decembrie cer un parfum mai cald și mai învăluitor decât cel purtat la început de toamnă, iar Lancôme și Hugo Boss sunt și ele în noul val, atât pentru tine, cât și pentru lista de cadouri. Dacă ai început lista pentru Moș Nicolae și Crăciun, găsești în ghidul de cadouri de pe Notino idei pentru diferite tipuri de personalitate.

Foto: Notino

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