  MENIU  
Home > Advertorial > Ultima destinație a dragostei: frații Miles în volumul final al seriei

Ultima destinație a dragostei: frații Miles în volumul final al seriei

Ultima destinație a dragostei: frații Miles în volumul final al seriei
.

Ai simțit vreodată că atunci când termini o carte bună, parcă îți lipsește un prieten? Exact asta se întâmplă cu seria Clubul Miles High de T.L. Swan. Doar că acum, după nopți nedormite, suspine și pagini devorate pe nerăsuflate, avem parte de ceea ce fanii așteptau de mult: finalul. Miles pentru totdeauna. Seria Clubul Miles High Vol.5 este punctul culminant al unei povești care a cucerit cititori din toată lumea și promite să fie cea mai intensă oprire din călătoria fraților Miles.

Întâlnirea cu frații Miles – de la pasiune la maturitate

Poate că ai cunoscut deja primele lor aventuri în Escala, Achiziția, Casanova și Provocarea. Fiecare volum a fost o avalanșă de emoții: iubire interzisă, chimie explozivă, tensiune și replici care te-au făcut să zâmbești singur(ă) în fața paginilor. Dar ceea ce face Miles pentru totdeauna special este că nu se mai rezumă doar la pasiune.

În acest volum, vezi cum frații Miles evoluează, cum iubirea lor trece testul timpului și cum legăturile de familie devin ancora în momentele grele. Este ca și cum ai privi niște prieteni buni care, după toate furtunile, își găsesc liniștea. Și ce sentiment mai plăcut poate exista decât să fii martorul finalului fericit pe care l-ai așteptat?

De ce “Miles pentru totdeauna” este finalul pe care îl meritai

Știi acel moment când ai nevoie de o carte care să te facă să râzi, să plângi și să oftezi totul într-o singură seară? Ei bine, asta este Miles pentru totdeauna. Volumul cinci nu aduce doar un epilog la poveștile pe care le iubești, ci un epilog extins pentru fiecare dintre frați. Practic, primești exact ceea ce ai visat de la început: răspunsuri la întrebările care te-au măcinat și confirmarea că dragostea chiar rezistă.

Cât au crescut copiii Elenei Băsescu! Fiica ei cea mare are deja 12 ani și e superbă! Cum a fost recent fotografiată Sofia Anais împreună cu mama ei! Ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu
Cât au crescut copiii Elenei Băsescu! Fiica ei cea mare are deja 12 ani și e superbă! Cum a fost recent fotografiată Sofia Anais împreună cu mama ei! Ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu
Recomandarea zilei

T.L. Swan nu s-a jucat când a scris finalul. A adăugat complexitate emoțională, scene pasionale, dar și vulnerabilități reale. Îți arată că dragostea nu e doar foc de artificii, ci și momente în care trebuie să alegi, să ierți și să rămâi. Fiecare pagină te prinde, iar stilul autoarei îți dă senzația că stai la povești cu o prietenă care știe exact ce-ți place să citești.

Pentru cine este această carte (și de ce nu trebuie să o ratezi)

Dacă ai iubit primele volume, acest final este pur și simplu obligatoriu. Dar și dacă nu ai citit încă seria completă, Miles pentru totdeauna te va convinge să o faci, pentru că e genul de roman care îți arată cât de frumos poate fi să urmărești personaje imperfecte, dar incredibil de umane.

E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Recomandarea zilei

Este o carte pentru tine dacă:

  • îți place romance-ul intens, cu scene pline de pasiune, dar și cu emoții autentice;
  • ai nevoie de o lectură care să te scoată din rutină și să-ți dea acel „flutter” în stomac;
  • vrei să trăiești din nou senzația de „dragoste ca-n filme”.

Și partea cea mai bună? Cartea e disponibilă acum pe Bookzone, iar dacă o comanzi, o vei primi rapid, direct acasă. Prețul e prietenos, iar satisfacția e garantată.

Dragostea are întotdeauna ultima destinație

Cu Miles pentru totdeauna, T.L. Swan închide un cerc. Nu este doar o poveste de dragoste, ci o călătorie completă care te face să reflectezi la propriile relații, la importanța de a alege cu inima și la frumusețea de a construi ceva trainic.

Frații Miles nu sunt perfecți. Dar tocmai de aceea îi iubim. Și tocmai de aceea finalul lor merită să fie și finalul tău de lectură pentru următoarea perioadă.

Așadar, dacă vrei să simți emoția unui final epic, să trăiești alături de personaje care îți vor rămâne în suflet și să te bucuri de o poveste care arde, dar și luminează, nu amâna: adaugă Miles pentru totdeauna în coș și lasă dragostea să-și găsească ultima destinație chiar în biblioteca ta.

Foto: Pexels

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan și-au amânat nunta. Care este motivul: „Era un eveniment pe care îl țineam secret. Ne doream ca mama să reziste...”
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan și-au amânat nunta. Care este motivul: „Era un eveniment pe care îl țineam secret. Ne doream ca mama să reziste...”
lona, mama lui Ladislau Boloni, a împlinit 101 ani. Cum a fost sărbătorită: „Este un lucru extraordinar. Se reunește toată familia”
lona, mama lui Ladislau Boloni, a împlinit 101 ani. Cum a fost sărbătorită: „Este un lucru extraordinar. Se reunește toată familia”
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Cum a fost la ziua fiicei Elenei Udrea! Petrecere de prințesă și 35 de imagini unice cu toată familia! Trei ani au fost despărțite de gratii
Cum a fost la ziua fiicei Elenei Udrea! Petrecere de prințesă și 35 de imagini unice cu toată familia! Trei ani au fost despărțite de gratii
Elle
Cătălin Scărlătescu nu își mai ascunde noua relație, după despărțirea de Doina Teodoru. Cum a fost surprins alături de iubita lui
Cătălin Scărlătescu nu își mai ascunde noua relație, după despărțirea de Doina Teodoru. Cum a fost surprins alături de iubita lui
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Decizia luată de Larisa Iordache la 7 luni de când a născut o fetiță. Ce a anunțat fosta gimnastă: „Pas cu pas, voi ajunge să...”
Decizia luată de Larisa Iordache la 7 luni de când a născut o fetiță. Ce a anunțat fosta gimnastă: „Pas cu pas, voi ajunge să...”
DailyBusiness.ro
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
Apetitul românilor pentru croaziere a crescut cu 30%. Unde merg turiștii şi cât cheltuiesc
Apetitul românilor pentru croaziere a crescut cu 30%. Unde merg turiștii şi cât cheltuiesc
A1.ro
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Gabriela Cristea, cu fata cea mare la spital. Victoria a suferit un accident în timpul petrecerii de ziua ei: „Recuperarea este de lungă durată”
Gabriela Cristea, cu fata cea mare la spital. Victoria a suferit un accident în timpul petrecerii de ziua ei: „Recuperarea este de lungă durată”
Corina Caciuc, gest emoționant de ziua de naștere a lui Laurențiu Reghecampf. Ce mesaj i-a transmis logodnicului ei: „Un toast pentru visele tale, pentru bucuria ta, pentru liniștea...”
Corina Caciuc, gest emoționant de ziua de naștere a lui Laurențiu Reghecampf. Ce mesaj i-a transmis logodnicului ei: „Un toast pentru visele tale, pentru bucuria ta, pentru liniștea...”
Cât costă tricoul pe care Victor Ponta l-a purtat de ziua sa. Mesajul transmis de fostul premier, în ziua în care a împlinit 53 de ani
Cât costă tricoul pe care Victor Ponta l-a purtat de ziua sa. Mesajul transmis de fostul premier, în ziua în care a împlinit 53 de ani
Nașii Gina Pistol și Smiley au strălucit la nunta lui Șerban Cazan din Grecia. Ce alte vedete au fost prezente la eveniment
Nașii Gina Pistol și Smiley au strălucit la nunta lui Șerban Cazan din Grecia. Ce alte vedete au fost prezente la eveniment
Observator News
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 
Libertatea pentru Femei
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
De ce propune consilierul lui Bolojan desființarea ANAF
De ce propune consilierul lui Bolojan desființarea ANAF
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Elevii bucureşteni vor fi învăţaţi cum să acorde primul ajutor, printr-un parteneriat între ISMB şi UMF „Carol Davila”
Elevii bucureşteni vor fi învăţaţi cum să acorde primul ajutor, printr-un parteneriat între ISMB şi UMF „Carol Davila”
TOP 5 băuturi pe care nu ar trebui să le amesteci niciodată cu medicamentele anti-hipertensive
TOP 5 băuturi pe care nu ar trebui să le amesteci niciodată cu medicamentele anti-hipertensive
Cât de des ar trebui să mănânci? Ce spun experții despre orele de masă
Cât de des ar trebui să mănânci? Ce spun experții despre orele de masă
Mesajul RUNELOR pentru fiecare zodie în săptămâna 22-28 septembrie 2025
Mesajul RUNELOR pentru fiecare zodie în săptămâna 22-28 septembrie 2025
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Andra, transformare radicală de look. Cum a reușit să slăbească în timp record: „Trebuie să nu ne mai judecăm”
Andra, transformare radicală de look. Cum a reușit să slăbească în timp record: „Trebuie să nu ne mai judecăm”
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Cum se pot folosi cardurile de energie. Detaliile de pe facturi la care să fie atenți românii cu venituri mici!
Cum se pot folosi cardurile de energie. Detaliile de pe facturi la care să fie atenți românii cu venituri mici!
În anii ’90 era una dintre cele mai frumoase actrițe, însă acum a ajuns să arate AȘA! Nimeni nu o mai recunoaște
În anii ’90 era una dintre cele mai frumoase actrițe, însă acum a ajuns să arate AȘA! Nimeni nu o mai recunoaște
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton