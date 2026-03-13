  MENIU  
Home > Advertorial > Tyla, artista care a cucerit lumea cu hitul „Water”, vine la Beach, Please!

Tyla, artista care a cucerit lumea cu hitul „Water”, vine la Beach, Please!

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 13.03.2026, 11:27

Una dintre cele mai de succes artiste pop ale momentului ajunge în această vară pe litoralul românesc: Tyla, superstarul sud-african care a transformat piesa „Water” într-un hit internațional, vine pentru prima dată în România și urcă pe scena Beach, Please!, cel mai mare festival de hip-hop din lume, care are loc la Nibiru, Costinești.

Cu un stil care combină pop-ul modern, R&B-ul și ritmurile amapiano, Tyla (24 de ani) a devenit în doar câțiva ani una dintre cele mai interesante apariții din muzica internațională. Energia sa, stilul distinct și succesul pieselor ei pe social media au transformat-o rapid într-un simbol al noii generații de artiști pop.

Tyla, artista care a cucerit lumea cu hitul „Water”, vine la Beach, Please!

Hitul care a cucerit planeta

Ascensiunea artistei a explodat în 2023, odată cu lansarea piesei „Water”. Melodia a devenit virală pe TikTok și pe platformele de streaming, generând sute de milioane de ascultări și un trend global de dans.

Succesul ei a fost confirmat și la cele mai importante premii din industrie: Tyla are deja două premii Grammy la activ, câștigate în 2024 pentru „Water” și în 2026 pentru „Push 2 Start”, ambele la categoria Best African Music Performance.

Toți fumătorii din România trebuie să știe! O nouă lege va intra în vigoare
Toți fumătorii din România trebuie să știe! O nouă lege va intra în vigoare
Recomandarea zilei

În ultimul an, Tyla a urcat pe scenele unor festivaluri importante precum Coachella, Bonnaroo, Roskilde, Open’er sau All Points East. 

Tyla, artista care a cucerit lumea cu hitul „Water”, vine la Beach, Please!

Un fenomen al noii generații

La doar câțiva ani de la debut, Tyla a reușit să creeze un univers artistic propriu, în care influențele africane se îmbină cu cultura pop globală și cu energia platformelor sociale.

Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Recomandarea zilei

Piesele sale au adunat sute de milioane de streamuri. Clipul „Water” a ajuns la 374 de milioane de vizualizări pe Youtube, „Push 2 Start”, peste 140 de milioane, iar „Chanel”, un alt hit, a depășit 100 de milioane. Artista este astăzi o reprezentantă importantă a noii generații de artiști din muzica pop.

Un line-up din ce în ce mai puternic: Playboi Carti, Future, Don Toliver, Yeat, Quavo 

Confirmarea Tylei pentru această ediție a „Beach, Please!” completează un line-up de artiști care domină topurile muzicale. Ea li se alătură lui Yeat, superstarul noului val de trap, Playboi Carti, pionierul sound-ului rage, Future, artistul care a schimbat pentru totdeauna sound-ul trap și al hip-hop-ului modern, și lui Don Toliver,  artistul care îmbină trap-ul cu R&B-ul într-un stil unic și hipnotic. 

În ultimii ani, Beach, Please! a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri dedicate noii generații din Europa, atrăgând zeci de mii de fani și un line-up care reflectă direct cultura muzicală globală a momentului.

Concertul Tylei promite să fie unul dintre cele mai energice momente ale ediției din această vară, aducând pe scena de la Costinești un artist care a reușit, într-un timp foarte scurt, să transforme un hit într-o carieră internațională.

Biletele sunt disponibile pe www.beach-please.ro.

Foto credit: www.beach-please.ro

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Actrița Jane Lapotaire, o figură marcantă a teatrului și filmului britanic, a murit la 81 de ani
Actrița Jane Lapotaire, o figură marcantă a teatrului și filmului britanic, a murit la 81 de ani
Mugurel Vrabete va fi incinerat. Anunțul trupei Holograf: „Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face la Sala Palatului”
Mugurel Vrabete va fi incinerat. Anunțul trupei Holograf: „Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face la Sala Palatului”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Elle
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, dezvăluie unul dintre cele mai emoționante momente ale actorului, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea lui: "Am plâns..."
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, dezvăluie unul dintre cele mai emoționante momente ale actorului, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea lui: "Am plâns..."
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Cum arată viața actriței după despărțirea de fostul soț și ce a dezvăluit despre el: „Suntem o familie”
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Cum arată viața actriței după despărțirea de fostul soț și ce a dezvăluit despre el: „Suntem o familie”
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Elena Cârstea, în scaun cu rotile la întoarcerea în țară: „Nu pot să merg”. Artista a revenit în România după 10 ani
Elena Cârstea, în scaun cu rotile la întoarcerea în țară: „Nu pot să merg”. Artista a revenit în România după 10 ani
Vedetele reacționează după creșterea prețului carburanților: „Ajung să dau pe motorină aproape cât pe o chirie decentă”
Vedetele reacționează după creșterea prețului carburanților: „Ajung să dau pe motorină aproape cât pe o chirie decentă”
Zodii care primesc lovitura de grație de la astre la sfârșitul lunii
Zodii care primesc lovitura de grație de la astre la sfârșitul lunii
Ahmed de la "Casa Iubirii" rupe tăcerea după despărțirea de Veronica. "Ea a ales să pună punct!" Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Ahmed de la "Casa Iubirii" rupe tăcerea după despărțirea de Veronica. "Ea a ales să pună punct!" Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Observator News
Combinat siderurgic, mai ieftin cu 200 de milioane de euro. Niciun cumpărător la prima licitaţie
Combinat siderurgic, mai ieftin cu 200 de milioane de euro. Niciun cumpărător la prima licitaţie
Libertatea pentru Femei
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
99% dintre oameni prepară ceaiul verde greșit. Greșeala care îi distruge proprietățile pentru sănătate
99% dintre oameni prepară ceaiul verde greșit. Greșeala care îi distruge proprietățile pentru sănătate
De ce oamenii foarte inteligenți evită cercurile mari de prieteni. Explicația oferită de cercetători
De ce oamenii foarte inteligenți evită cercurile mari de prieteni. Explicația oferită de cercetători
De ce ar trebui să faci stoc de prezervative dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial. Motivul nu este cel la care te gândești
De ce ar trebui să faci stoc de prezervative dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial. Motivul nu este cel la care te gândești
Lista vitaminelor pe care nu ar trebui să le iei împreună. Specialiștii avertizează asupra unor efecte secundare „periculoase”
Lista vitaminelor pe care nu ar trebui să le iei împreună. Specialiștii avertizează asupra unor efecte secundare „periculoase”
TV Mania
„Superputerea” Andreei Esca, dezvăluită de Ramona Păun: „Rușinea față de ea m-a împins!” Ce a fost obligată să facă vedeta de la Sport
„Superputerea” Andreei Esca, dezvăluită de Ramona Păun: „Rușinea față de ea m-a împins!” Ce a fost obligată să facă vedeta de la Sport
GALERIE FOTO. Inna, spectacol total în Maldive: imaginile pe care fanii le-au privit de zeci de ori
GALERIE FOTO. Inna, spectacol total în Maldive: imaginile pe care fanii le-au privit de zeci de ori
Detaliul neașteptat observat la picioarele lui Kate Middleton: Afecțiunea pe care a ținut-o ascunsă sub pantofii de lux a ieșit la iveală când s-a descălțat
Detaliul neașteptat observat la picioarele lui Kate Middleton: Afecțiunea pe care a ținut-o ascunsă sub pantofii de lux a ieșit la iveală când s-a descălțat
Ramona Olaru s-a afișat cu noul iubit! Prima imagine rară cu bărbatul care a cucerit-o: „Nu mai accept prințese lângă mine!”
Ramona Olaru s-a afișat cu noul iubit! Prima imagine rară cu bărbatul care a cucerit-o: „Nu mai accept prințese lângă mine!”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton