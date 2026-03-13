Home > Advertorial > Tyla, artista care a cucerit lumea cu hitul „Water”, vine la Beach, Please!
Tyla, artista care a cucerit lumea cu hitul „Water”, vine la Beach, Please!
Actualizat 13.03.2026, 11:27
Una dintre cele mai de succes artiste pop ale momentului ajunge în această vară pe litoralul românesc: Tyla, superstarul sud-african care a transformat piesa „Water” într-un hit internațional, vine pentru prima dată în România și urcă pe scena Beach, Please!, cel mai mare festival de hip-hop din lume, care are loc la Nibiru, Costinești.
Cu un stil care combină pop-ul modern, R&B-ul și ritmurile amapiano, Tyla (24 de ani) a devenit în doar câțiva ani una dintre cele mai interesante apariții din muzica internațională. Energia sa, stilul distinct și succesul pieselor ei pe social media au transformat-o rapid într-un simbol al noii generații de artiști pop.
Hitul care a cucerit planeta
Ascensiunea artistei a explodat în 2023, odată cu lansarea piesei „Water”. Melodia a devenit virală pe TikTok și pe platformele de streaming, generând sute de milioane de ascultări și un trend global de dans.
Succesul ei a fost confirmat și la cele mai importante premii din industrie: Tyla are deja două premii Grammy la activ, câștigate în 2024 pentru „Water” și în 2026 pentru „Push 2 Start”, ambele la categoria Best African Music Performance.
Piesele sale au adunat sute de milioane de streamuri. Clipul „Water” a ajuns la 374 de milioane de vizualizări pe Youtube, „Push 2 Start”, peste 140 de milioane, iar „Chanel”, un alt hit, a depășit 100 de milioane. Artista este astăzi o reprezentantă importantă a noii generații de artiști din muzica pop.
Un line-up din ce în ce mai puternic: Playboi Carti, Future, Don Toliver, Yeat, Quavo
Confirmarea Tylei pentru această ediție a „Beach, Please!” completează un line-up de artiști care domină topurile muzicale. Ea li se alătură lui Yeat, superstarul noului val de trap, Playboi Carti, pionierul sound-ului rage, Future, artistul care a schimbat pentru totdeauna sound-ul trap și al hip-hop-ului modern, și lui Don Toliver, artistul care îmbină trap-ul cu R&B-ul într-un stil unic și hipnotic.
În ultimii ani, Beach, Please! a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri dedicate noii generații din Europa, atrăgând zeci de mii de fani și un line-up care reflectă direct cultura muzicală globală a momentului.
Concertul Tylei promite să fie unul dintre cele mai energice momente ale ediției din această vară, aducând pe scena de la Costinești un artist care a reușit, într-un timp foarte scurt, să transforme un hit într-o carieră internațională.
Biletele sunt disponibile pe www.beach-please.ro.
Foto credit: www.beach-please.ro
