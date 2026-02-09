Turneul Național „Volver” se încheie într-o notă strălucitoare, cu un eveniment special dedicat Zilei Internaționale a Femeii, pe 8 Martie, la Ateneul Român din București

Vă invităm să celebrați feminitatea într-o seară memorabilă, dedicată femeilor și tuturor celor care doresc să le fie alături, într-un cadru elegant, încărcat de emoție, rafinament și inspirație. O experiență artistică în care muzica, povestea și sensibilitatea se împletesc pentru a transmite mesaje esențiale despre echilibru, frumusețea interioară și armonia dintre sănătatea fizică și emoțională.

Seara va debuta cu un concert simfonic de excepție, construit pe ritmuri pasionale de tango și muzică latino-americană. Repertoriul ales cuprinde piese încărcate de emoție, rafinament și inspirație, cu texte puternice și mesaje esențiale, menite să atingă sufletul și să celebreze forța, grația și autenticitatea. O experiență artistică în care muzica, povestea și sensibilitatea se împletesc pentru a transmite mesaje despre echilibru, frumusețe interioară și armonia, în acord cu sărbătorile lunilor februarie și martie: Ziua Îndrăgostiților, Dragobete, Mărțișorul și Ziua Femeii.

Ideea titlului mi-a venit pornind de la una dintre piesele incluse în repertoriu, cu care deschidem concertul: vechiul tango “Volver”, devenit cunoscut în întreaga lume ca piesă emblematică a filmului „Volver”, realizat de regizorul de Pedro Almodóvar. Piesa vorbește despre reîntoarcerea acasă după 20 de ani, însă pentru mine a căpătat, pe parcursul pregătirii acestui turneu, o altă semnificație, una care mă reprezintă profund în acest moment: „Volver” este rezultatul unei idei care s-a născut, a crescut și s-a dezvoltat fără presiune, fără chin, dar cu multă muncă, forță și încredere. „Volver” înseamnă „a reveni” și este inspirat de femeile luptătoare care revin în forță. Este un turneu dedicat iubirii, forței interioare feminine și voinței de a trece peste greutăți. Publicul va trăi o experiență muzicală și emoțională unică. Analia Selis

„VOLVER” integrează o importantă dimensiune socială, in foierul salii vor fi amplasate urne de donații, în parteneriat cu Asociația Umanitară „Speranța pentru România” (Asociatia cu sediul in ARAD) publicul fiind invitat să contribuie, prin gesturi mici, la susținerea cazurilor medicale și sociale din întreaga țară.

O experiență muzicală și emoțională unică, pe care nu trebuie să o ratați!

Biletele sunt in vanzare pe rețeaua iaBilet.ro, magazinele Flanco si rețeaua SelfPay

Pe scenă, alături de ANALIA SELIS, vor evolua:

JULIO SANTILLÁN – chitarist, venit din Argentina special pentru acest proiect

MARIANO CASTRO – pianist, dublu nominalizat la Latin Grammy Awards

Alături de ei, va cânta o orchestră de muzicieni de cea mai înaltă calitate, sub numele CAMERATA ATHENEUM.

Concertul va fi dirijat de maestrul TIBERIU SOARE.

Evenimentul va fi prezentat de ANDREEA MARIN.

RECEPTIE SPECIAL SI CADOURI DUPĂ CONCERT

La finalul concertului, toți spectatorii, indiferent de categoria de bilet, sunt invitați la o recepție festivă în foaierul Ateneului Român, unde organizatorii au pregătit cadouri și surprize oferite de partenerii evenimentului.

Foto credit afiș: Naomi Guttman, Dana Eliza Șerdean – Proiect “Women from different cultures through the eyes of makeup”

Pentru mai multe detalii despre turneul naţional „Volver”, consultaţi site-ul www.analiaselis.com

Eveniment organizat de Asociaţia Culturală „Analia Selis”

Foto credit: Analia Selis

