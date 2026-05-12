Tulburările de ritm cardiac: cauze frecvente și opțiuni de tratament explicate clar

Inima ta bate, în medie, de aproximativ 100.000 de ori pe zi. De cele mai multe ori, nu îi simți activitatea. Ritmul este regulat, adaptat efortului, emoțiilor și somnului. Atunci când apar bătăi prea rapide, prea lente sau neregulate, vorbim despre tulburări de ritm cardiac, numite medical aritmii.

Aceste modificări pot fi ocazionale și fără impact major, dar pot indica și o problemă care necesită evaluare atentă. Scopul acestui articol este să îți ofere o imagine clară și echilibrată despre ce înseamnă aritmiile, care sunt cele mai frecvente cauze ale acestei probleme medicale, cum se stabilesc diagnosticul și tratamentul, dar și ce poți face pentru monitorizare și prevenție.

Ce sunt tulburările de ritm cardiac?

O aritmie apare atunci când inima ta nu mai bate în ritmul ei obișnuit. Poate:

să bată prea repede – situație numită tahicardie (peste 100 bătăi pe minut în repaus);

să bată prea lent – bradicardie (sub 60 bătăi pe minut);

să bată neregulat, cu pauze sau bătăi suplimentare.

Inima funcționează pe baza unor impulsuri electrice produse natural. Dacă aceste impulsuri se transmit incorect sau apar în zone nepotrivite, ritmul se modifică. Nu orice variație a pulsului înseamnă boală. Dacă urci scările și pulsul crește, reacția este normală. Devine o problemă atunci când ritmul se schimbă fără motiv clar, persistă sau produce simptome precum amețeală, leșin sau dificultăți de respirație.

Cauza frecvente ale tulburărilor de ritm cardiac

Aritmiile nu apar întâmplător. De cele mai multe ori, identifici una sau mai multe cauze asociate:

boala coronariană și infarctul – arterele îngustate reduc aportul de oxigen la inimă; zonele afectate pot genera impulsuri electrice anormale;

hipertensiunea arterială – tensiunea crescută modifică în timp structura inimii și favorizează apariția fibrilației atriale;

cardiomiopatiile – boli ale mușchiului cardiac; inima dilatată sau îngroșată transmite impulsurile electric diferit;

dezechilibrele de potasiu sau magneziu – aceste minerale participă la transmiterea impulsurilor electrice; vărsăturile severe, deshidratarea sau unele medicamente pot modifica nivelurile lor.

tulburările tiroidiene – o tiroidă prea activă accelerează ritmul cardiac; una prea lentă îl încetinește;

diabetul zaharat – pe termen lung, afectează vasele de sânge și nervii inimii;

consumul excesiv de alcool – episoadele de consum intens pot declanșa fibrilație atrială, chiar și la persoane fără boli cardiace cunoscute;

cofeina și stimulentele – băuturile energizante sau alte substanțe stimulante pot provoca palpitații sau aritmii;

anumite medicamente – unele antibiotice sau antidepresive pot influența activitatea electrică a inimii; este important să informezi medicul despre tratamentele urmate;

stresul intens – hormonii de stres cresc frecvența cardiacă și pot declanșa episoade la persoanele predispuse;

apneea de somn – pauzele repetate în respirație afectează oxigenarea și favorizează aritmiile;

cauze genetice – unele sindroame moștenite afectează canalele electrice ale inimii și pot declanșa aritmii la vârste tinere.

Simptome pe care să nu le ignori

Manifestările diferă de la o persoană la alta. Poți simți:

palpitații (senzația de inimă care bate puternic sau „sare” peste o bătaie);

amețeală sau senzație de leșin;

dificultăți de respirație;

oboseală accentuată;

durere sau presiune în piept.

Dacă ai astfel de simptome, solicită ajutor medical de specialitate.

Cum stabilește medicul diagnosticul?

Investigațiile uzuale includ:

electrocardiograma (ECG) – înregistrează activitatea electrică a inimii în câteva minute;

monitorizarea Holter – porți un dispozitiv 24–72 de ore pentru a surprinde episoadele care nu apar la consultație;

ecocardiografia – o ecografie a inimii care arată structura și funcția de pompare;

testul de efort – analizează comportamentul ritmului cardiac în timpul activității fizice.

analize de sânge pentru tiroidă și electroliți.

Opțiuni de tratament

Tratamentul depinde de tipul aritmiei, de cauză și de riscul asociat.

monitorizare atentă – dacă aritmia este rară și nu produce simptome importante, medicul poate recomanda doar controale periodice;

tatament medicamentos – medicamentele pot încetini ritmul cardiac, stabiliza impulsurile electrice și preveni formarea cheagurilor (în special, în cazurile de fibrilație atrială); de regulă, tratamentul controlează episoadele, dar necesită monitorizare și ajustări periodice;

cardioversia electrică – procedură prin care medicul aplică un șoc electric controlat pentru a readuce ritmul inimii la normal; se realizează sub sedare și durează puțin;

ablația prin cateter – medicul introduce catetere subțiri până la nivelul inimii și distruge zona care generează aritmia; pentru anumite tipuri de tahicardie, rata de succes este ridicată.

dispozitive implantabile:

pacemaker – ajută inima să mențină un ritm adecvat atunci când acesta este prea lent;

defibrilator implantabil – detectează și corectează automat aritmiile severe.

tulburările de ritm cardiac sunt frecvente și pot varia de la episoade inofensive până la afecțiuni care necesită tratament specializat. Identificarea cauzei este esențială pentru alegerea unei abordări corecte, iar opțiunile terapeutice moderne permit, în multe cazuri, controlul eficient al simptomelor și reducerea riscurilor. Monitorizarea atentă, adoptarea unui stil de viață echilibrat și prezentarea la medic la apariția simptomelor contribuie semnificativ la menținerea sănătății inimii și la prevenirea complicațiilor.

Disclaimer: Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sub nicio formă sfatul avizat al medicului specialist. Dacă te confrunți cu manifestări posibil asociate acestei afecțiuni, programează-te pentru o investigație medicală amănunțită!

