Trucuri de styling pentru un look sporty-chic

Moda sporty-chic a devenit una dintre cele mai populare tendințe în ultimii ani, fiind îndrăgită atât de vedete, cât și de femeile care își doresc un echilibru între confort și stil. Acest mix inteligent între piese casual și elemente sport oferă un look modern, relaxat și versatil, perfect pentru o zi aglomerată sau pentru ieșirile de weekend.

Dacă vrei să îți îmbunătățești garderoba și să adopți un stil sporty-chic fără efort, este important să alegi piesele potrivite și să le combini armonios. Accesoriile joacă un rol esențial în această direcție, iar o șapcă bine aleasă poate adăuga un plus de stil și atitudine oricărei ținute.

1. Accesorizează ținuta

Accesoriile sunt esențiale în definirea unui look sporty-chic, iar sapca Under Armour poate transforma o ținută simplă într-una cu personalitate. Pe lângă faptul că oferă un aer cool și modern, șepcile sunt extrem de practice – protejează părul de soare, adaugă un plus de confort în zilele aglomerate și sunt ușor de asortat cu diverse combinații vestimentare.

Pentru un look echilibrat, alege culori neutre precum alb, negru sau bej, care se potrivesc cu orice outfit. Dacă vrei să adaugi un plus de stil, poți opta pentru variante cu logo-uri discrete sau accente colorate, care vor scoate în evidență ținuta fără să o încarce.

2. Combină elementele sport și casual

Un look sporty-chic reușit se bazează pe contrastul dintre piese sport și elemente casual. Iată câteva combinații care funcționează perfect:

Un hanorac oversized purtat cu o fustă midi și sneakers albi.

Un sacou structurat combinat cu un top sport și pantaloni jogger.

O rochie lejeră accesorizată cu o șapcă și adidași chunky.

Este important să nu exagerezi cu prea multe piese sport deodată – cheia este echilibrul dintre confort și stil.

3. Alege încălțămintea potrivită

Încălțămintea joacă un rol important în stilul sporty-chic. Dacă vrei să obții un look modern, încearcă să integrezi următoarele opțiuni în garderoba ta:

Sneakers albi clasici, perfecți pentru orice combinație.

Adidași chunky, care oferă un aer modern și îndrăzneț.

Pantofi slip-on, ideali pentru zilele în care vrei confort, dar fără să porți pantofi sport tipic.

Un truc simplu este să alegi pantofi sport în culori neutre și să îi combini cu piese vestimentare mai elegante pentru un efect chic.

4. Mixează materiale pentru un efect sofisticat

Un alt secret al stilului sporty-chic este mixul de materiale contrastante. De exemplu:

Bumbacul și satinul – combină un hanorac din bumbac cu o fustă fluidă.

Neoprenul și denimul – o jachetă sport din neopren arată grozav cu blugi vintage.

Tricotul și pielea – un pulover oversized purtat cu leggings din piele creează un look cool și echilibrat.

Această combinație de texturi face ca ținuta să pară mai bine gândită și mai sofisticată.

5. Joacă-te cu culorile și imprimeurile

Deși stilul sporty-chic este adesea asociat cu nuanțe neutre (alb, negru, gri, bej), adăugarea unor accente de culoare sau imprimeuri poate face look-ul mai interesant.

Dacă vrei un outfit discret, poți opta pentru accesorii colorate – o șapcă într-o nuanță pastelată sau un rucsac statement pot adăuga un plus de personalitate fără să încarce ținuta.

Adoptarea stilului sporty-chic este mai simplă decât pare – totul ține de echilibrul dintre confort și stil. Cu ajutorul combinațiilor potrivite și al accesoriilor esențiale, vei obține un look modern, versatil și perfect pentru orice ocazie. Fie că alegi sneakers, hanorace oversized sau o șapcă stylish, acest stil îți oferă libertatea de a arăta bine și de a te simți confortabil în același timp. Alege piesele care te reprezintă și bucură-te de un look fresh, cool și fără efort!

Sursa foto: shutterstock

Urmărește-ne pe Google News