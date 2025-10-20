Trio-ul care schimbă viața femeilor: Myo-Inositol, Seleniu și Acid Folic, pentru echilibru hormonal și energie

Sănătatea feminină trebuie să fie printre prioritățile oricărei femei, iar în sprijinul bunei funcționări a organismului nostru, putem apela la ajutorul suplimentelor relevante, cu acțiune asupra celor mai frecvente probleme cu care ne confruntăm.

Astfel, pentru susținerea echilibrului hormonal și unui nivel optim de energie, specialiștii propun un supliment bazat pe o formulă 3-în-1: Myo-Inositol + Seleniu + Acid Folic. Află acum care sunt beneficiile acestui produs pentru sănătatea ta!

Ce este suplimentul Myo-Inositol + Seleniu + Acid Folic

Suplimentul Myo-Inositol + Seleniu + Acid Folic de la COSMO PHARM® este un produs românesc, 100% natural, bazat pe o formulă exclusivă cu 3 ingrediente premium, dintre care 2 patentate internațional: inozitol sub formă de Myo-Inositol, seleniu sub formă de Selenium SeLECT® și acid folic sub formă de Quatrefolic®.

Acest produs asigură o siguranță și o calitate GMP, fără a conține alergeni sau dioxid de titan și fiind potrivit pentru vegetarieni. De asemenea, prezintă o biodisponibilitate superioară (cu absorbție și utilizare optimă) și diverse beneficii pentru sprijinul emoțional, metabolic și hormonal (inclusiv pentru fertilitate și tiroidă).

Myo-Inositol + Seleniu + Acid Folic este un supliment recomandat pentru susținerea sănătății femeilor, fiind indicat în mod special în caz de sindrom al ovarelor polichistice (SOP), infertilitate, tulburări menstruale, simptome premenstruale, preconcepție, sarcină, menopauză, tiroidită Hashimoto, disfuncții tiroidiene, sindrom metabolic, rezistență la insulină, stres, anxietate, oboseală cronică.

Despre ingredientele active

Myo-Inositol + Seleniu + Acid Folic este un supliment premium care se bazează pe sinergia a 3 ingrediente-cheie brevetate pentru sănătatea feminină. Fiecare prezintă beneficii esențiale, demonstrate prin studii clinice. Acestea sunt: inozitol sub formă de Myo-Inositol, seleniu sub formă de Selenium SeLECT® și acid folic sub formă de Quatrefolic®.

Myo-Inositol este ingredientul de aur în cazul problemelor cu SOP și fertilitate. Aceasta este considerată forma cea mai eficientă de inozitol, pentru reglarea echilibrului hormonal și a metabolismului glucozei. Printre beneficiile demonstrate se numără ameliorarea simptomelor SOP (ciclu mai regulat, rezistență la insulină îmbunătățită), îmbunătățirea fertilității (crește calitatea ovocitelor și rata de sarcină), reducerea riscului metabolic și a diabetului gestațional.

Selenium SeLECT® (L-selenometionina) este cea mai pură și sigură formă organică de seleniu, cu stabilitate și absorbție ridicate. Asigură un puternic suport tiroidian, susținând conversia T4 în T3 și îmbunătățind astfel funcția generală tiroidiană. În plus, susține protecția celulelor împotriva stresului oxidativ, menține sănătatea părului și a unghiilor și susține metabolismul carbohidraților la femeile gravide care se confruntă cu diabet gestațional.

Nu în ultimul rând, Quatrefolic® este o formă de folat activ de generația a 4-a, direct utilizabilă de organism și fără a fi dependentă de MTHFR. Are un nivel de absorbție constant, previne acumularea de acid folic nemetabolizat, susține protecția cardiovasculară prin reducerea nivelului de homocisteine și, cel mai important, este un adevărat suport în timpul sarcinii, susținând dezvoltarea normală a fătului și reducând riscul apariției defectelor de tub neural.

Beneficiile Myo-Inositol + Seleniu + Acid Folic

Myo-Inositol + Seleniu + Acid Folic este suplimentul optim pentru susținerea sănătății feminine, cu accent pe echilibru hormonal, fertilitate, energie și frumusețe, dar nu numai. Astfel, printre beneficiile esențiale ale acestui produs se numără următoarele:

– pentru fertilitate: susține ovulația, îmbunătățește calitatea ovocitelor (în special în cazul SOP), contribuie la implantarea embrionului, susține dezvoltarea normală a fătului;

– pentru ciclul menstrual: poate ameliora simptomele PMS și poate contribui la reglarea menstruației;

– pentru sistemul endocrin (perimenopauză și menopauză): susține echilibrul hormonal, adaptarea fiziologică a organismului, metabolismul homocisteinei, sănătatea cardiovasculară, reduce oboseala, iritabilitatea și fluctuațiile de dispoziție;

– pentru tiroidă: contribui la activarea normală a hormonilor tiroidieni (T4 → T3), susține răspunsul normal la TSH, îmbunătățește funcția tiroidiană, reduce autoanticorpii tiroidieni în cazul Hashimoto;

– pentru sistemul nervos: susține echilibrul neurotransmițătorilor și funcțiile cognitive, reduce anxietatea, stresul, depresia și oboseala mentală, îmbunătățește memoria și concentrația;

– pentru sistemul cardiovascular: reduce riscul de boli cardiovasculare prin promovarea metabolismului homocisteinei, susține protecția celulelor endoteliale împotriva stresului oxidativ;

– pentru sistemul imunitar: susține sinteza selenoproteinelor antioxidante (GPx, TrxR) și funcționarea normală generală a sistemului imunitar, în special în perioadele de infecții recurente;

– pentru celule și ADN: susține diviziunea celulară sănătoasă, neutralizarea radicalilor liberi, comunicarea intracelulară și metabolismul energetic;

– pentru starea generală și energie: contribuie la reducerea oboselii cronice, susține nivelul normal de energie celulară și capacitatea de rezistență la stres, promovează echilibrul emoțional și vitalitatea;

– pentru dinți și oase: susține regenerarea țesuturilor și rezistența osoasă;

– pentru păr și piele: menține sănătatea generală, elasticitatea și regenerarea, reduce efectele stresului oxidativ.

Suplimentul Myo-Inositol + Seleniu + Acid Folic este produsul de care are nevoie orice femeie, în special pentru susținerea fertilității, echilibrului hormonal și energiei, frumuseții și stării de spirit. Combinația celor 3 ingrediente active te ajută să te bucuri din plin de sănătatea generală a organismului și să îmbunătățești semnificativ calitatea vieții!

Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.

