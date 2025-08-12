  MENIU  
Home > Advertorial > Tricoul de damă alb: Clasicul care nu se demodează niciodată

Tricoul de damă alb: Clasicul care nu se demodează niciodată

Tricoul de damă alb: Clasicul care nu se demodează niciodată
.

O piesă simplă, dar eficientă, tricoul alb de damă rămâne mereu actual în garderobe, indiferent de sezon sau ocazie. Acest articol de bază se adaptează ușor stilului personal și deschide numeroase variante de combinații. Indiferent dacă preferi o ținută relaxată, una elegantă sau lejeră pentru birou, tricoul alb îți permite să te exprimi și să te simți confortabil.

De ce merită să alegi tricoul alb?

Definim tricoul alb de damă ca o bluză din bumbac sau materiale mixte, cu croi diferit și design minimalist. Povestea sa începe încă din anii 1950, când vedete ca Audrey Hepburn sau Marilyn Monroe l-au transformat într-un reper vestimentar. De atunci, el s-a integrat rapid în ținutele de zi cu zi pentru că se adaptează oricărui stil și nu pune constrângeri.

În practică, multe femei aleg tricoul alb atunci când doresc o ținută aerisită pentru birou sau caută ceva rapid pentru ieșirile din weekend. Spre exemplu, poți să combini tricoul cu o fustă plisată și teniși pentru un look smart casual sau îl porți cu blugi drept și pantofi sport pentru un plus de lejeritate.

Materialul face diferența

Calitatea materialului tricourilor de damă determină confortul și durabilitatea tricoului. Bumbacul 100% se simte plăcut pe piele și rezistă bine la spălări repetate. Poți opta pentru tricouri cu grosime medie, aproximativ 145 g/m2, ca să eviți transparența și să asiguri o senzație plăcută la purtare.

Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Recomandarea zilei

În magazine găsești și opțiuni cu adaos de vâscoză sau fibre sintetice, care fac materialul mai flexibil și mai ușor de întreținut. Aceste variante rezistă la cute și păstrează forma mai mult timp. 

Sfaturi practice pentru alegerea materialului:

  • alege bumbac 100% pentru zile călduroase;
  • optează pentru mixuri cu elastan dacă vrei mai multă mobilitate;
  • verifică grosimea și textura înainte de achiziționare.
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Croiala potrivită – cheia unui look modern

Designul tricoului alb influențează modul în care îl porți și asortezi. Un model cu decolteu rotund și mâneci scurte oferă un aspect curat, potrivit majorității ocaziilor. Dacă preferi o siluetă bine definită, alege un tricou cambrat sau fitted. Pentru ținute lejere, varianta oversized te ajută să obții un efect relaxat fără ca piesa să pară neîngrijită.

De exemplu, poți integra un tricou alb în ținuta de birou cu pantaloni tip țigaretă și un sacou. Pentru weekend, înlocuiește pantalonii cu blugi boyfriend și adaugă adidași. Dacă vrei o abordare urbană, combină tricoul cu fuste midi sau cu sacouri largi pentru un aspect contemporan. Modelele cropped, oversized sau ajustate pot să reflecte starea ta de spirit sau preferințele personale. 

Adaptează tricoul alb la orice ocazie

Tricoul alb devine un aliat de fiecare dată când vrei să adaptezi ținuta fără efort. Dacă te pregătești pentru o zi la serviciu, îl poți integra ușor cu pantaloni uni, sacou și balerini. Pentru momente relaxate, asortează tricoul cu blugi și teniși. Vrei o notă elegantă? Alătură o fustă satinată, un colier fin și un cardigan subțire.

În sezonul rece, adaugă unul sub un hanorac, o jachetă de blugi sau chiar un palton. Secretul stă în accesorii – o eșarfă colorată, un ruj intens sau o geantă interesantă schimbă complet aspectul.

Idei de ținute:

  1. birou: tricou alb, sacou navy, pantaloni conici, pantofi cu toc jos;
  2. weekend: tricou alb, blugi relaxați, adidași, rucsac;
  3. urban chic: tricou alb, fustă plisată, botine, geantă mini;
  4. seară relaxată: tricou alb, fustă satinată, cardigan, cercei supradimensionați.

Gama de opțiuni disponibile

Indiferent de siluetă sau preferințe, astăzi găsești tricouri albe de damă în toate mărimile – de la XS la 5XL, inclusiv modele pentru copii sau seturi coordonate pentru familie. În funcție de tendințe, poți descoperi variante basic sau cu imprimeuri discrete, branduri cunoscute propunând colecții cu croieli crop, clasice sau moderne.

Pentru întreținere:

  • spală tricoul la temperatură scăzută, preferabil pe dos;
  • evită uscarea excesivă;
  • nu folosi înălbitori pentru a păstra culoarea albă intactă.

De ce rămâne tricoul alb de damă la modă?

Tricoul alb nu se demodează fiindcă se adaptează constant nevoilor tale. Poți să-l porți an de an, cu elemente diferite, fără să simți că ți-ai limitat opțiunile vestimentare. Economisești timp când vrei o ținută rapidă și te exprimi autentic cu ajutorul unei piese simple. Eliberează-ți creativitatea și integrează-l oricând, fie cu blugi, fie cu fuste elegante sau încălțăminte diferită, după cum te simți în ziua respectivă.

Nu ai nevoie să copiezi trenduri; te poți inspira și adapta tricoului alb după stilul personal. Investește într-un model bine lucrat – va rezista timpului și va rămâne un aliat de nădejde pentru orice ocazie.

Foto: Freepik

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Tragedie în familia unui cântăreț celebru: Mama lui a fost ucisă în propria casă
Tragedie în familia unui cântăreț celebru: Mama lui a fost ucisă în propria casă
Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”
Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Elle
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut prezentatoarea la întoarcere: „Nu mai înțeleg nimic...”
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut prezentatoarea la întoarcere: „Nu mai înțeleg nimic...”
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere! Cum arată rochia cu care soția miliardarului Piero Ferrari a atras toate privirile. Foto
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere! Cum arată rochia cu care soția miliardarului Piero Ferrari a atras toate privirile. Foto
DailyBusiness.ro
Peste 100 de biserici vor să renunțe la cutia milei şi implementează plata cu cardul pentru donaţii
Peste 100 de biserici vor să renunțe la cutia milei şi implementează plata cu cardul pentru donaţii
Cseke Attila anunță tăieri masive în administrația locală. 40.000 de posturi vor fi desființate
Cseke Attila anunță tăieri masive în administrația locală. 40.000 de posturi vor fi desființate
A1.ro
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Cum ține Mihaela Rădulescu amintirea lui Felix Baumgartner vie: „Totul împreună...”
Cum ține Mihaela Rădulescu amintirea lui Felix Baumgartner vie: „Totul împreună...”
Ce relație are Oana Roman cu fratele ei vitreg, Petrus. Vedeta a tranșat subiectul fără ocolișuri
Ce relație are Oana Roman cu fratele ei vitreg, Petrus. Vedeta a tranșat subiectul fără ocolișuri
De ce trebuie Cătălin Scărlătescu să plătească daune către Antena 1. Decizia instanței nu este definitivă
De ce trebuie Cătălin Scărlătescu să plătească daune către Antena 1. Decizia instanței nu este definitivă
Horoscop 13 august 2025. Zodia care dărâmă bariera ghinionului din viața ei. Primește energia astrelor pentru a face schimbări pozitive în viața ei
Horoscop 13 august 2025. Zodia care dărâmă bariera ghinionului din viața ei. Primește energia astrelor pentru a face schimbări pozitive în viața ei
Observator News
Vremea 12 august - 8 septembrie. Temperaturi mai ridicate şi ploi puţine în prima lună de toamnă
Vremea 12 august - 8 septembrie. Temperaturi mai ridicate şi ploi puţine în prima lună de toamnă
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
7 beneficii surprinzătoare ale aplicării uleiului de ricin pe buric seara
7 beneficii surprinzătoare ale aplicării uleiului de ricin pe buric seara
Neurogeneza și învățăturile Părintelui Arsenie Boca. Vindecarea sufletului prin minte, în lumina neuroștiinței moderne
Neurogeneza și învățăturile Părintelui Arsenie Boca. Vindecarea sufletului prin minte, în lumina neuroștiinței moderne
Boala Alzheimer și igiena orală. Descoperirea care ar putea schimba totul
Boala Alzheimer și igiena orală. Descoperirea care ar putea schimba totul
Indemnizațiile medicale scad, riscurile cresc: când locul de muncă îți pune sănătatea în pericol
Indemnizațiile medicale scad, riscurile cresc: când locul de muncă îți pune sănătatea în pericol
TV Mania
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Oana Monea, replică dură pentru toți cei care o critică. Cum a răspuns după ce i s-a reproșat că nu merită rolul de ispită supremă la „Insula Iubirii”
Oana Monea, replică dură pentru toți cei care o critică. Cum a răspuns după ce i s-a reproșat că nu merită rolul de ispită supremă la „Insula Iubirii”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton