Tratamentul Emsella: o soluție modernă pentru incontinența urinară și sănătatea pelviană

Tratamentul Emsella: o soluție modernă pentru incontinența urinară și sănătatea pelviană

Problemele legate de sănătatea pelviană, în special incontinența urinară, afectează milioane de persoane la nivel global și pot avea un impact major asupra calității vieții. Deși mulți se confruntă cu aceste probleme, există soluții moderne, non-invazive, care oferă rezultate eficiente și sigure. Una dintre cele mai inovatoare terapii este Emsella, un tratament neinvaziv bazat pe tehnologia electromagnetică care stimulează mușchii pelvieni. În acest articol, vom explora cum funcționează Emsella, cine poate beneficia, procesul de tratament și rezultatele așteptate.

1. Ce este tratamentul Emsella?

Emsella este un dispozitiv medical de ultimă generație care utilizează tehnologia HIFEM (High-Intensity Focused Electromagnetic) pentru a stimula mușchii planșeului pelvian. Aceasta tehnologie determină mii de contracții musculare pe sesiune, mult mai multe decât ar putea fi obținute prin exerciții obișnuite de tip Kegel.

Prin aceste contracții repetate, mușchii pelvieni se întăresc, îmbunătățind controlul vezicii urinare și susținerea organelor pelviene. Tratamentul este complet non-invaziv, nedureros și nu necesită timp de recuperare, ceea ce îl face potrivit pentru persoanele cu programe încărcate sau care doresc să evite intervențiile chirurgicale.

2. Cine poate beneficia de tratamentul Emsella?

Tratamentul Emsella este recomandat atât femeilor, cât și bărbaților care se confruntă cu probleme legate de musculatura pelviană. Printre principalele indicații se numără:

  • Incontinența urinară de stres – pierderi involuntare de urină la tuse, strănut sau efort fizic.
  • Incontinența urinară de urgență – senzația bruscă și imperioasă de urinare.
  • Slăbiciunea mușchilor pelvieni după naștere – pentru refacerea tonicii musculare și prevenirea prolapsului organelor pelviene.
  • Probleme de control al vezicii urinare la bărbați – de exemplu după intervenții chirurgicale pentru prostatectomie.

Tratamentul nu este recomandat persoanelor cu stimulator cardiac, pacemaker sau alte dispozitive electronice implantate, femeilor însărcinate sau celor cu anumite afecțiuni acute ale vezicii urinare.

3. Cum decurge tratamentul?

Tratamentul Emsella este rapid, confortabil și non-invaziv. Iată cum se desfășoară:

  1. Consultul inițial: Înainte de începerea terapiei, medicul evaluează istoricul medical și efectuează un control al sănătății pelviene.
  2. Poziționarea pe scaunul Emsella: Pacientul stă îmbrăcat pe un scaun special, asemănător unui fotoliu, care emite impulsuri electromagnetice ce stimulează mușchii pelvieni.
  3. Sesiunea de tratament: O sesiune durează aproximativ 28 de minute, timp în care mușchii pelvieni se contractă automat de mii de ori. Pacientul poate citi, se poate relaxa sau chiar lucra pe laptop, deoarece tratamentul nu necesită efort fizic activ.
  4. Frecvența tratamentelor: De obicei, sunt recomandate 6 sesiuni, de 2 ori pe săptămână, pentru obținerea rezultatelor optime. Medicul poate ajusta protocolul în funcție de severitatea simptomelor și răspunsul individual.

4. Rezultatele așteptate

Studiile clinice și experiența pacienților arată că Emsella poate oferi:

  • Reducerea semnificativă a episoadelor de incontinență urinară – multe paciente observă îmbunătățiri încă după primele sesiuni.
  • Întărirea musculaturii pelviene și control mai bun al vezicii urinare.
  • Creșterea calității vieții și a încrederii în sine – pacienții se simt mai liberi în activitățile cotidiene, fără teama pierderilor involuntare de urină.
  • Rezultate durabile – pentru menținerea efectelor, se recomandă sesiuni de întreținere la câteva luni după finalizarea tratamentului inițial.

Rezultatele pot varia în funcție de vârstă, starea inițială a musculaturii pelviene și severitatea simptomelor. De asemenea, combinarea cu exerciții Kegel poate amplifica efectele și menține tonusul muscular pe termen lung.

5. Beneficiile tratamentului Emsella

Tratamentul Emsella oferă numeroase avantaje față de metodele tradiționale:

  • Non-invaziv și nedureros – fără bisturiu, anestezie sau perioade de recuperare.
  • Rapid și convenabil – fiecare sesiune durează doar 28 de minute.
  • Eficiență ridicată – stimularea electromagnetica generează contracții musculare mult mai puternice decât exercițiile fizice obișnuite.
  • Siguranță – procedura este aprobată de FDA și folosită în numeroase clinici din întreaga lume.

6. Sfaturi pentru pacienți

  • Respectați programul recomandat de medic pentru rezultate optime.
  • Combinați tratamentul cu exerciții Kegel și un stil de viață activ.
  • Mențineți o hidratare corespunzătoare și evitați constipația, care poate afecta musculatura pelviană.
  • În cazul apariției unor senzații neobișnuite sau dureri, informați imediat medicul.

Tratamentul Emsella reprezintă o soluție modernă, non-invazivă și eficientă pentru incontinența urinară și problemele musculaturii pelviene. Prin stimularea electromagnetică, mușchii pelvieni se tonifiază, controlul vezicii urinare se îmbunătățește și calitatea vieții pacientului crește considerabil. Aceasta terapie oferă o alternativă modernă la tratamentele chirurgicale sau exercițiile tradiționale, fiind potrivită pentru femei și bărbați care doresc o soluție rapidă, sigură și eficientă.

Sursa foto: https://fotoliulemsella.ro/

