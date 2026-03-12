  MENIU  
Home > Advertorial > Tratament pentru acnee: abordări eficiente pentru tenul gras sau acneic

Tratament pentru acnee: abordări eficiente pentru tenul gras sau acneic

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Dincolo de a fi o problemă estetică, acneea este o afecțiune care implică pori blocați, exces de sebum și inflamație. De aceea, un tratament eficient pentru tenul gras sau acneic trebuie să echilibreze pielea, să regleze sebumul și să calmeze inflamația, prevenind totodată reapariția acneei. O rutină corect construită, cu produse adaptate nevoilor tenului, poate reduce coșurile, poate preveni semnele post-acneice și îți poate menține tenul curat și sănătos pe termen lung.

De ce apare acneea

Tenul gras este deseori predispus la acnee, din cauza faptului că produce sebum în exces. Acneea se formează atunci când porii se blochează cu amestecul de sebum și celule moarte, ceea ce creează mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor și favorizează inflamația locală, ducând la apariția coșurilor și a comedoanelor. Coșurile pot apărea sub forme variate: de la mici papule roșii, până la pustule dureroase sau leziuni mai profunde. În plus, tenul acneic poate prezenta roșeață și sensibilitate la atingere.

Puseele acneice tind să afecteze preponderent anumite zone, care sunt predispuse la excesul de sebum: fruntea, nasul, bărbia, obrajii și zona spatelui. Apariția recurentă este un semn că mecanismele inflamatorii sunt active și că pielea are nevoie de un tratament corespunzător, dublat de o rutină corectă.

Acneea nu este doar o provocare a adolescenței, ci o afecțiune care se poate manifesta la orice vârstă. De cele mai multe ori, cauzele principale sunt fluctuațiile hormonale, predispoziția genetică, nivelul ridicat de stres sau utilizarea unor produse cosmetice nepotrivite, ce afectează porii. Dieta și igiena joacă și ele un rol, dar acneea este mai degrabă rezultatul unui cumul de factori interni și externi care perturbă echilibrul natural al barierei cutanate.

Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Recomandarea zilei

Tratamente pentru acnee în funcție de nevoile tenului

Tenul gras are nevoie de normalizarea secreției de sebum, iar tenul acneic necesită totodată și un control eficient al inflamației. Porii trebuie menținuți curați, iar reacția inflamatorie trebuie redusă. Ambele tipuri de piele au nevoie de prevenirea blocajelor foliculare, precum și de hidratare, întrucât pielea deshidratată este mai rigidă, mai reactivă și predispusă la iritații. Produsele utilizate în tratamentul acneei trebuie să aibă ingrediente active, dar și formule suficient de blânde pentru a calma pielea. Acestea trebuie să acționeze simultan asupra mai multor mecanisme: blocajul porilor, inflamația, excesul de sebum și tendința de a forma semne post-acneice. Iată cele mai utile soluții în cazul tenului acneic:

  • Exfolianți cu acțiune profundă – ingredientele keratolitice, precum acidul salicilic ajută la eliberarea porilor prin dizolvarea amestecului de sebum și celule moarte din interiorul foliculului. Astfel de ingrediente te ajută să reduci punctele negre, să previi comedoanele și să îmbunătățești textura pielii.
  • Retinoizi pentru reglarea procesului celular – retinoizii accelerează reînnoirea celulară, previn blocarea foliculilor și reduc inflamația. Pot provoca uscarea pielii sau sensibilitate, motiv pentru care se introduc treptat în rutină și se asociază cu hidratare adecvată.
  • Ingrediente antiinflamatoare și seboreglatoare – zincul, niacinamida și alte ingrediente cu rol calmant reduc roșeața, disconfortul și reactivitatea pielii, ajutând la reglarea secreției de sebum și susținând bariera cutanată.
  • Produse de curățare blândă – un gel de curățare față cu ingrediente active și formulă calmantă te va ajuta să purifici pielea zi de zi, contribuind la eliberarea porilor, limitând secreția de sebum și pregătind pielea pentru pașii următori.
ULTIMA ORĂ / Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
ULTIMA ORĂ / Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Recomandarea zilei

Atunci când soluțiile topice nu sunt suficiente, iar acneea se menține sau se agravează, dermatologul îți poate recomanda antibiotice locale, terapii antiseboreice sau tratamente sistemice. Aceste opțiuni necesită monitorizare din partea medicului și sunt rezervate formelor de acnee care nu răspund la îngrijirea obișnuită.

Rutina de îngrijire pentru ten gras sau acneic

Dacă îți dorești să tratezi acneea, este important să îți creezi o rutină de îngrijire cu produse dermatocosmetice potrivite tipului tău de ten. De exemplu, pentru tenul gras sau predispus la acnee poți utiliza soluțiile din gama Bioderma Sebium, care ajută la reglarea secreției sebumului, curățarea porilor și prevenirea imperfecțiunilor, fără a afecta sau usca pielea. 

Produsele din gama Bioderma sunt formulate pe baza principiilor ecobiologiei, o abordare care pune în centru respectarea echilibrului natural al pielii. În loc să acționeze agresiv asupra imperfecțiunilor, ecobiologia urmărește să sprijine mecanismele proprii ale pielii, să protejeze bariera cutanată și să mențină sănătatea cutanată pe termen lung. Această filozofie este cu atât mai importantă în tratamentele destinate tenului gras sau acneic, unde toleranța, blândețea și stabilizarea ecosistemului pielii sunt esențiale pentru rezultate durabile.

O rutină adecvată tenului gras sau acneic poate arăta în felul următor:

  1. Curățarea facială este baza oricărei rutine eficiente. Tenul predispus la acnee trebuie curățat cu produse blânde, care respectă bariera cutanată și reglează producția de sebum. Formulele non-comedogenice sunt cele mai potrivite, deoarece nu blochează porii și nu favorizează apariția imperfecțiunilor. Utilizează dimineața și seara un gel de curățare ca Sebium Gel Spumant, care curăță delicat, previne apariţia imperfecţiunilor și controlează luciul cutanat excesiv. Gelul de curățare Sebium împiedică obturarea porilor, fiind un pas esențial într-un tratament pentru acnee, conține sulfat de zinc și sulfat de cupru, curăță epidermul, reduce semnele post acneice și limitează secreția de sebum. 
  2. Un alt pas important este demachierea pielii, chiar dacă pe parcursul zilei ai aplicat doar factor de protecție solară sau creme nuanțatoare. Pentru acest pas poți folosi o apă micelară ca Sebium H2O, ce purifică pielea și limitează secreția de sebum, îndepărtează machiajul și îți oferă o senzație imediată de prospețime. Apa micelară Bioderma constituie un tratament pentru acnee prin efectul sau asupra glandelor sebacee, iar complexul natural brevetat al Bioderma Sebium creşte pragul de toleranță a pielii. De asemenea, este bine să știi că Sebium H2O este o apă micelară pentru ten gras și acneic, îmbogăţită cu agenţi de purificare, gluconat de zinc și sulfat de cupru.
  3. Hidratarea este și ea esențială, chiar dacă pielea este grasă. O piele deshidratată devine reactivă, produce și mai mult sebum și este predispusă la iritații. De aceea, o cremă adaptată tipului tău de piele menține confortul și echilibrul epidermei și ajută la tolerarea mai bună a tratamentelor specifice. Gama Bioderma Sebium include inclusiv creme pentru ten gras sau acneic, ce acționează împotriva coșurilor, a punctelor negre și a semnelor post acneice, oferind totodată hidratare de durată.
  4. Utilizarea produselor cu factor de protecție solară este foarte importantă, mai ales când urmezi un tratament pentru acnee și folosești produse cu ingrediente exfoliante. După curățarea pielii și aplicarea eventualelor creme hidratante sau tratamente, nu uita să aplici și SPF-ul, înainte de a te expune la soare.

Acneea este o afecțiune care răspunde cel mai bine la consecvență, ceea ce înseamnă că pauzele frecvente în tratament, nerespectarea rutinei sau schimbarea repetată a produselor de îngrijire pot întârzia rezultatele și pot menține inflamația. Cu un tratament corespunzător, corect aplicat, tenul devine mai uniform, mai echilibrat și mult mai puțin predispus la episoade recurente de acnee.

Foto: Bioderma

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ahmed de la "Casa Iubirii" rupe tăcerea după despărțirea de Veronica. "Ea a ales să pună punct!" Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Ahmed de la "Casa Iubirii" rupe tăcerea după despărțirea de Veronica. "Ea a ales să pună punct!" Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Val de mesaje îndurerate după moartea lui Mugurel Vrabete. Alina Sorescu: „Sunt oameni care pleacă… dar lumina pe care au lăsat-o în urmă nu se stinge niciodată”
Val de mesaje îndurerate după moartea lui Mugurel Vrabete. Alina Sorescu: „Sunt oameni care pleacă… dar lumina pe care au lăsat-o în urmă nu se stinge niciodată”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Elle
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, dezvăluie unul dintre cele mai emoționante momente ale actorului, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea lui: "Am plâns..."
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, dezvăluie unul dintre cele mai emoționante momente ale actorului, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea lui: "Am plâns..."
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Cum arată viața actriței după despărțirea de fostul soț și ce a dezvăluit despre el: „Suntem o familie”
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Cum arată viața actriței după despărțirea de fostul soț și ce a dezvăluit despre el: „Suntem o familie”
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Leon, fiul lui Kamara, a fost operat din nou. Cum se simte micuțul după intervenția chirurgicală: „S-a trezit puțin mai târziu”
Leon, fiul lui Kamara, a fost operat din nou. Cum se simte micuțul după intervenția chirurgicală: „S-a trezit puțin mai târziu”
Nicu Grigore a părăsit Survivor după ce s-a accidentat! Concurentul se pregătește de operație: "Am simțit o durere pe care nu o pot descrie în cuvinte. Dacă nu urlam așa, probabil că leșinam" / Exclusiv
Nicu Grigore a părăsit Survivor după ce s-a accidentat! Concurentul se pregătește de operație: "Am simțit o durere pe care nu o pot descrie în cuvinte. Dacă nu urlam așa, probabil că leșinam" / Exclusiv
Mugurel Vrabete avea un fiu secret dintr-o relație extraconjugală și a trecut prin trei căsnicii. Viața tumultuoasă a artistului
Mugurel Vrabete avea un fiu secret dintr-o relație extraconjugală și a trecut prin trei căsnicii. Viața tumultuoasă a artistului
Soția lui Marian Godină, anunț despre plecarea lui la Survivor. Ce mesaj a transmis Georgiana
Soția lui Marian Godină, anunț despre plecarea lui la Survivor. Ce mesaj a transmis Georgiana
Iustin Petrescu și Hara se căsătoresc. Influencerul i-a dăruit iubitei sale un inel de logodnă superb
Iustin Petrescu și Hara se căsătoresc. Influencerul i-a dăruit iubitei sale un inel de logodnă superb
Observator News
Noi descoperiri grave pe plaje, după cazul rezervorului de gaz îngropat
Noi descoperiri grave pe plaje, după cazul rezervorului de gaz îngropat
Libertatea pentru Femei
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce se întâmplă în corp dacă iei vitamina C și vitamina D împreună
Ce se întâmplă în corp dacă iei vitamina C și vitamina D împreună
Semne de alarmă că ai neapărat nevoie de o colonoscopie
Semne de alarmă că ai neapărat nevoie de o colonoscopie
Iese la iveală ce se întâmplă cu dosarul lui Călin Georgescu. Instanța elimină probe din ancheta privind tentativa de lovitură de stat
Iese la iveală ce se întâmplă cu dosarul lui Călin Georgescu. Instanța elimină probe din ancheta privind tentativa de lovitură de stat
Horoscopul marilor schimbări. Decizii neașteptate, oportunități și revelații, în a doua parte a lunii martie
Horoscopul marilor schimbări. Decizii neașteptate, oportunități și revelații, în a doua parte a lunii martie
TV Mania
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
GALERIE FOTO. Inna, spectacol total în Maldive: imaginile pe care fanii le-au privit de zeci de ori
GALERIE FOTO. Inna, spectacol total în Maldive: imaginile pe care fanii le-au privit de zeci de ori
Detaliul neașteptat observat la picioarele lui Kate Middleton: Afecțiunea pe care a ținut-o ascunsă sub pantofii de lux a ieșit la iveală când s-a descălțat
Detaliul neașteptat observat la picioarele lui Kate Middleton: Afecțiunea pe care a ținut-o ascunsă sub pantofii de lux a ieșit la iveală când s-a descălțat
Ramona Olaru s-a afișat cu noul iubit! Prima imagine rară cu bărbatul care a cucerit-o: „Nu mai accept prințese lângă mine!”
Ramona Olaru s-a afișat cu noul iubit! Prima imagine rară cu bărbatul care a cucerit-o: „Nu mai accept prințese lângă mine!”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton