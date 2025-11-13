TPMS: beneficii și funcționalități pentru siguranța rutieră

Rămâi informat, conduci mai sigur și protejezi anvelopele dacă folosești corect tehnologia din mașina ta. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS) aduce mai mult decât o simplă avertizare pe bord – facilitează prevenirea incidentelor și ajută la reducerea costurilor de întreținere. Descoperă ce înseamnă TPMS, cum funcționează, precum și avantajele pe care le oferă pentru siguranța ta și a celor dragi.

Ce este TPMS și pentru ce îl folosim?

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) urmărește automat presiunea fiecărei anvelope și trimite alerte când valorile se abat de la recomandările producătorului. Acest sistem se regăsește pe majoritatea modelelor noi, în special datorită unei reglementări europene care, din 2014, îl impune echipare standard pentru toate autoturismele vândute noi în Uniunea Europeană.

Tehnologia a pornit din dorința de a limita accidentele produse de anvelope prea puțin sau prea mult umflate. O presiune inadecvată reduce aderența, crește distanța de frânare și accelerează uzura cauciucurilor. S-a dovedit că o anvelopă care are cu 0,5 bari mai puțin față de valoarea optimă poate crește consumul cu aproximativ 3%. În plus, ea slăbește structura internă și poate exploda la o viteză mare, prezentând astfel un risc pentru pasageri.

Cum funcționează TPMS și cum te avertizează?

Sistemele TPMS se împart în două categorii: direct și indirect. Fiecare are un mod diferit de a monitoriza și semnala modificările de presiune.

TPMS direct : Folosește senzori montați pe fiecare roată, care transmit în timp real valorile de presiune și, uneori, temperatura către computerul mașinii. De exemplu, la unele modele de SUV, dacă pierzi dintr-o dată presiune la una dintre roți după ce ai atins o bordură, primești un avertisment pe bord în doar câteva secunde.

: Folosește senzori montați pe fiecare roată, care transmit în timp real valorile de presiune și, uneori, temperatura către computerul mașinii. De exemplu, la unele modele de SUV, dacă pierzi dintr-o dată presiune la una dintre roți după ce ai atins o bordură, primești un avertisment pe bord în doar câteva secunde. TPMS indirect: Utilizează senzorii existenți ai sistemului ABS pentru a compara viteza de rotație a fiecărei roți. Dacă o roată se învârte mai repede (semn că este umflată sub limitele admise), sistemul sesizează problema și aprinde un martor de avertizare pe bord. De exemplu, la un model compact de oraș, semnalul apare de regulă după câteva minute de rulare dacă presiunea diferă între roți.

Atunci când TPMS detectează o problemă, martorul reprezentativ apare pe bord. Simbolul poate fi o roată secționată sau un punct de exclamare. În funcție de mașină, sistemul poate afișa și care anvelopă are presiunea scăzută sau poate oferi doar o alertă generală.

Beneficii practice pentru siguranță și economie

TPMS te ajută să previi multe situații neplăcute pe șosea:

scazi riscul de explozie a pneului; de exemplu, dacă rulezi cu anvelope umflate sub pragul recomandat la peste 100 km/h, șansele ca pneul să cedeze cresc de aproape două ori;

îmbunătățești manevrabilitatea și scurtezi distanța de frânare. Pe carosabil umed sau înghețat, fiecare bar în minus la presiune slăbește aderența și îți poate compromite siguranța.

reduci costurile cu întreținerea. Anvelopele menținute la presiunea corectă se uzează uniform și ajung să reziste mai mult, indiferent de modelul mașinii. Un set de anvelope cu presiunea corectă poate parcurge cu până la 25% mai mulți kilometri decât unul care rulează constant sub presiune.

optimizezi consumul de carburant. Un pneu prea puțin umflat crește rezistența la rulare, iar acest lucru se vede la pompă. Diferența se poate ridica la 0,3-0,5 litri/100 km.

Exemple concrete de utilizare și întreținere

Ca să folosești eficient TPMS, verifică periodic anvelopele, în special după schimbările de sezon sau când apare vreun avertisment pe bord. În fiecare dimineață, măsoară presiunea dacă mașina a staționat peste noapte, iar temperatura din exterior a scăzut.

Pentru TPMS direct, reține următoarele aspecte:

Senzorii folosesc baterii integrate, cu autonomie de 5-6 ani sau 160.000 km. Dacă sistemul semnalează baterie slabă, programează cât mai curând o vizită la service. Schimbă senzorii odată cu anvelopele, dacă acesta este recomandarea mecanicului. Cere recalibrarea la fiecare montaj nou.

La TPMS indirect, după umflarea anvelopelor la valorile corecte, folosește funcția de resetare din meniul mașinii pentru ca sistemul să se calibreze din nou.

Specialiștii recomandă ca orice intervenție legată de TPMS să se realizeze într-un service care deține echipamente dedicate, deoarece fiecare producător are un protocol specific pentru instalare și calibrare. Dacă sistemul sesizează o scădere de presiune, verifică imediat atât vizual, cât și cu un manometru.

Alte informații și sfaturi despre TPMS

Implementarea TPMS a crescut gradul de prevenție în rândul șoferilor și a redus numărul incidentelor cauzate de probleme la anvelope. Multe companii de asigurări recomandă monitorizarea atentă a presiunii și reacționarea promptă la avertizări.

Costurile de întreținere pentru TPMS tind să rămână accesibile comparativ cu cheltuielile potențiale generate de uzură prematură sau accidente. Pentru majoritatea mașinilor, prețul unui senzor nou variază între 100 și 250 de lei. Calibrarea sau schimbarea bateriilor nu necesită, în general, acțiuni complicate, dar pot determina un consum de timp, mai ales dacă sistemul implică demontarea roților.

TPMS rămâne o funcție care susține atât siguranța la volan, cât și economiile de zi cu zi pentru orice șofer. Folosește informațiile oferite de sistem, reacționează la semnalele de pe bord și verifică periodic starea presiunii în anvelope pentru o experiență cât mai plăcută și sigură la fiecare drum.

Foto: Shutterstock

