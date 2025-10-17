  MENIU  
Home > Top PR România 2025. Performanța în comunicare, apreciată în cadrul Galei Biz PR Awards

Top PR România 2025. Performanța în comunicare, apreciată în cadrul Galei Biz PR Awards

Top PR România 2025. Performanța în comunicare, apreciată în cadrul Galei Biz PR Awards
.

Revista Biz a premiat, joi, în cadrul galei Biz PR Awards 2025, desfășurată la Terra Events, cele mai performante agenții de PR din România, dar și cele mai creative și de impact proiecte din ultimul an realizate de brandurile active pe piața locală.

În cadrul evenimentului, Biz a lansat cea de-a 14-a ediție a studiului amplu Top PR România, realizat împreună cu Unlock Research. Studiul este realizat în baza colectării și analizei indicatorilor care vizează măsurarea performanțelor de business ale agențiilor de PR și a imaginii pe care acestea o au în rândul companiilor cu care lucrează.

Analiza Unlock Research a relevat faptul că industria de PR continuă procesul de transformare. AI-ul joacă un rol tot mai important, devenind un instrument pentru a crește performanța, nu a o uniformiza, iar generațiile Z și Alpha ridică provocări tot mai mari, fiind din perspectiva agențiilor segmente de public cu particularități încă greu de adresat. Clienții agențiilor se așteaptă ca acestea să integreze tot mai mult campanii de brand experience, să aibă un dialog constant cu publicul, să construiască conexiuni cu presa clasică și să evite focusul pe „vanity metrics”, prioritizând impact real asupra businessului. 

„Într-o lume tot mai divizată, comunicarea este cheia prin care ne putem reconecta unii cu ceilalți, iar succesul unor campanii de PR și încrederea de care brandurile se bucură în rândul opiniei publice subliniază acest lucru. PR nu mai înseamnă controlul narativului, ci facilitarea dialogului real și aducerea în prim plan a unor voci autentice, o misiune căreia revista Biz îi este fidelă de 26 de ani”, punctează Marta Ușurelu, owner Biz.

Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
Recomandarea zilei

Cei interesați de mai multe detalii despre studiu, pot contacta echipa Unlock Research.

Marketingul și comunicarea vor fi și în centrul celei de-a doua zile din festivalul de business al României – Zilele Biz, care are loc anul acesta în perioada 18-20 noiembrie, în București, la Terra Events. Locurile în sală se pot rezerva pe zilelebiz.ro, fiind ultimele zile pentru oferta special early bird. 

„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Recomandarea zilei

Pe baza studiului realizat pentru Biz PR Awards 2025, au fost acordate premii pentru agențiile de PR:

  • Agenția Anului: Oxygen

Premiul a fost înmânat de Alina Mitrica, CEO  theMarketer, și primit de Irina Manole, Head of Sustainability and CSR Oxygen.

  • Performanță în business: Rogalski Damaschin

Premiul a fost înmânat de Ana Nichita, Marketing Manager ENEVO Group.

  • Cea mai creativă agenție: MSL The Practice

Premiul a fost înmânat de actrița Mirela Oprișor.

Biz PR Awards pentru campanii de comunicare

Biz PR Awards Gala 2025 a oferit recunoaștere, sub forma unor trofee realizate de artistul Ovidiu Toader, celor mai creative și de impact campanii și proiecte din zona de PR și comunicare din ultimul an.

  • Corporate Anniversary & Brand Reputation: Kaufland România, pentru campania Kaufland 20 de ani

Premiul a fost primit de Valer Hancaș, Corporate Affairs & Communication Director Kaufland România de la Marius Marin, Corporate Affairs & Engagement Coordinator LÒREAL Romania.

  • PR Cultural & Entertainment: TOMI, pentru campania Japoniaaa!

Premiul, înmânat de Laura Neagu, Senior PR Specialist Glovo, a fost ridicat de Adrian Păsărică, Head of Marketing la Orkla Foods Romania. 

  • Community Management & Brand Loyalty: PepsiCo, pentru campania Drumul Micilor

Ioana Marin, Senior Brand Manager Pepsi, a primit pe scena  Biz PR Awards 2025 premiul de la Mădălina Trifu, PR & Communication Coordinator HILS Development.

  • PR & Brand Experience: Samsung, pentru #UnfoldingTheUltraBP, campania de lansare Galaxy Z Fold7 și Galaxy Z Flip7

Ioana Mârzac-Sigarteu, Corporate Communications Manager Samsung Electronics România, a primit trofeul de la Mihnea Pană, PR Manager eMAG.

  • Bold Communication: Salt Bank, pentru lansarea cardului Salt Pink

Premiul a fost ridicat de Kiran Bhatti, PR Manager Salt Bank, de la Ramona Cristian, Communication & PR Manager Ivatherm.

  • PR & Brand Experience: glo pentru The Cube @ Electric Castle

Cosmina Bârcu și Dan Stoicovici, parte din echipa BAT Romania, au primit pe scenă premiul de la Emilia Dolis, Owner Emblema Retail Solutions.

  • Corporate Communication: Auchan România 

Elena Cobianu, Head of External Communication Auchan România, a primit trofeul de la Simona Vlad, PR &Communication Manager NAOS Skincare.

  • Corporate Branding & Comunicare strategică: PPC România

Ioana Știrbulescu, Brand & Advertising Coordinator la PPC Romania, a primit trofeul de la Cristina Toma, Event Director la Terra Events.

  • Youth Empowerment & Community Building: BCR pentru „ZBOR – Ai încredere în tine”

Premiul a fost înmânat Ioanei Știrbulescu, Brand & Advertising Coordinator la PPC Romania, de Elena Ungureanu, External Communications Manager Provident.

  • Digital Communication: Storia, pentru campania „Claritate în imobiliare”

Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group, și Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia.ro & OLX Real Estate, au primit trofeul de la Teodora Juravle, Head of Marketing ELECTROLUX.

  • Comunicare cu impact: RetuRO, pentru platforma „Hora Reciclării”

Oana Paraschiv, B2B Marketing Manager RetuRO, a primit premiul de la Iulian Donici, PR Manager Artesana.

  • CSR & Social Impact: Fundația Inovații Sociale Regina Maria & Up România pentru campania „Masa răbdării”

Loredana Vatavoiu, Marketing Director Up Romania, a urcat pe scena Biz alături de echipa fundației pentru a ridica trofeul de la Raluca Rădulescu, Marketing & PR Director Ford Trucks România.

  • Inovație în comunicare: Conan PR & Uber pentru campania „Uber Melc”

Simina Ignat, PR Director Conan PR, a ridicat trofeul de la Ciprian Susanu, Owner Dare Digital.

Gala Biz PR Awards a avut ca Leading Partner Kaufland România, iar parteneri: The M Works, Garanti BBVA Romania, MSL The Practice, Golin, RAN Communication, AQUA Carpatica, Davidoff Cafe, Complice, Privileg Catering, Domeniile Sâmburești și Terra Events Hall. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Ivatherm, MALFY Gin, Chivas Regal și Update Advertising.

Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și  Haute Culture Magazine by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 26 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

Sursa foto: BIZ Agency

Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Fanatik
Meme Stoica, șocat de reacția lui Mirel Rădoi: “Mă miră total… Știu ce relație are cu Răzvan Lucescu”
Meme Stoica, șocat de reacția lui Mirel Rădoi: “Mă miră total… Știu ce relație are cu Răzvan Lucescu”
GSP.ro
Fostul fotbalist a divorțat de „cea mai frumoasă femeie din lume” și a luat o decizie neașteptată: „Aici locuiesc acum”
Fostul fotbalist a divorțat de „cea mai frumoasă femeie din lume” și a luat o decizie neașteptată: „Aici locuiesc acum”
Click.ro
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
TV Mania
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Florin Constantin, de la Divertis, a trecut printr-o tragedie trasă la indigo cu cea din Rahova. A pierdut totul într-o secundă: „Am rămas cu un ursuleț de pluș care era al nepoților”
Florin Constantin, de la Divertis, a trecut printr-o tragedie trasă la indigo cu cea din Rahova. A pierdut totul într-o secundă: „Am rămas cu un ursuleț de pluș care era al nepoților”
Maria Vigheciu este însărcinată cu al doilea copil: „Am ținut un secret”
Maria Vigheciu este însărcinată cu al doilea copil: „Am ținut un secret”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri
Elle
Mutare surprinzătoare în televiziune. Show-ul Survivor revine pe micile ecrane, însă nu la PRO TV! La ce post vei putea viziona emisiunea, din primăvară
Mutare surprinzătoare în televiziune. Show-ul Survivor revine pe micile ecrane, însă nu la PRO TV! La ce post vei putea viziona emisiunea, din primăvară
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, confesiuni emoționante despre rolul de mamă. Actrița a născut primul ei copil: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, confesiuni emoționante despre rolul de mamă. Actrița a născut primul ei copil: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
DailyBusiness.ro
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
A1.ro
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Bianca și Robert de la "Casa Iubirii", acuzați că se cunosc din afara emisiunii. Detaliul observat de ceilalți concurenți. "Ați vorbit vreodată?"
Bianca și Robert de la "Casa Iubirii", acuzați că se cunosc din afara emisiunii. Detaliul observat de ceilalți concurenți. "Ați vorbit vreodată?"
Cântărețul Raoul, întrebat dacă este iubitul Mirabelei Dauer: „Este o lecție”
Cântărețul Raoul, întrebat dacă este iubitul Mirabelei Dauer: „Este o lecție”
Adriana Bahmuțeanu, mesaj tulburător pentru Maximus, la împlinirea vârstei de 18 ani. "Știu că ești supărat pe mine!" Ce regretă despre copilăria fiului cel mare
Adriana Bahmuțeanu, mesaj tulburător pentru Maximus, la împlinirea vârstei de 18 ani. "Știu că ești supărat pe mine!" Ce regretă despre copilăria fiului cel mare
Ce crede Denise Rifai despre Traian Băsescu, Teo Trandafir și Andreea Marin: „Prea teatrală”
Ce crede Denise Rifai despre Traian Băsescu, Teo Trandafir și Andreea Marin: „Prea teatrală”
Observator News
Imagini cu rezerviştii de peste 50 de ani, chemaţi la mobilizare de Armată. "Nu pot sta toată ziua"
Imagini cu rezerviştii de peste 50 de ani, chemaţi la mobilizare de Armată. "Nu pot sta toată ziua"
Libertatea pentru Femei
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Directoarea Spitalului Militar din Capitală va plăti o sumă colosală pentru cauţiune!
Directoarea Spitalului Militar din Capitală va plăti o sumă colosală pentru cauţiune!
O analiză de sânge, adesea ignorată, semnalează riscul de AVC
O analiză de sânge, adesea ignorată, semnalează riscul de AVC
Un medicament banal, folosit pentru calmarea durerii și scăderea febrei, ar avea efect anticancerigen – Studiu
Un medicament banal, folosit pentru calmarea durerii și scăderea febrei, ar avea efect anticancerigen – Studiu
Explozia din Rahova, noi informații: cine a rupt sigiliul de pe coducta de gaz înainte de explozie?
Explozia din Rahova, noi informații: cine a rupt sigiliul de pe coducta de gaz înainte de explozie?
TV Mania
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Ce operații estetice are Anda Adam. Vedeta de la Asia Express dezvăluie transformările care i-au schimbat complet înfățișarea
Ce operații estetice are Anda Adam. Vedeta de la Asia Express dezvăluie transformările care i-au schimbat complet înfățișarea
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton