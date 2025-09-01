Dacă te întrebi „Unde pot face un inel de logodnă pe comandă în București sau în România?”, răspunsul scurt este: la un atelier care îți oferă consultanță reală, transparență de preț și execuție impecabilă. IONA, atelier românesc cu sediu în București, creează inele la comandă din aur 14K/18K, cu diamante naturale sau lab‑grown și pietre prețioase naturale, cu livrare oriunde în țară.

Găsești mai jos un ghid practic: cum compari ofertele, ce să întrebi înainte să semnezi comanda, diferența între un inel standard și unul făcut pe comandă, timeline realist și checklist‑ul de care ai nevoie ca să ajungi la „DA” fără stres.

1) Înainte de ofertă: definește 3 lucruri

a) Stilul: minimal, clasic, sculptural, vintage‑inspired. b) Piatră: diamant natural / lab‑grown sau alternativ (safir, rubin, smarald, morganit). c) Interval de buget: oferă atelierului un range pentru propuneri relevante.

Ştim că există o temere că furnizorul ar putea să abuzeze de încrederea ta şi să vină cu propuneri care nu îşi merită preţul. Ştim că te-ai lovit de multe situaţii neplăcute de-a lungul timpului. Degeaba am încerca să te convingem că nu toţi furnizorii din România sunt la fel. Există însă şi metode mai practice şi clare prin care să îţi dai seama singur.

Ce poţi să faci este să intri pe site, să te uiţi la preţurile inelelor de logodnă IONA standard şi de acolo să-ţi faci un estimat cu privire la bugetul tău pentru inelul custom-made. Un inel de logodnă pe comandă nu costă cu mult mai mult decât unul standard. Se adaugă orele de creaţie – de design şi proiectare 3D, dar dacă pietrele alese de tine au caracteristici similare şi dacă montura şi aurul sunt asemănătoare, atunci nu ai de ce să te temi.

2) Standard sau pe comandă? Diferența explicată

Standard: model predefinit, preț afișat pe pagina produsului, personalizare limitată (mărime, nuanță de aur, uneori piatră). Rapid și eficient.

Pe comandă: design unic construit pe brieful tău; alegi aur 14K/18K, tăietura pietrei, proporțiile monturii și detalii de simbolistică. Costul se calculează după specificații, iar termenul depinde de complexitate (uzual 2–4 săptămâni).

3) Cum compari corect ofertele (ghid de întrebări)

• Ce include prețul (material, manoperă, piatră, certificare)?

• Ce garanție și servicii post‑vânzare primesc (curățare, reșlefuire, rodiere acolo unde este cazul, ajustări de mărime)?

• Care este profilul inelului (Comfort Fit?), la ce înălțime stă piatra, există risc de agățare?

• Trasabilitate: ce opțiuni am pentru diamant lab‑grown sau alternative prețioase?

4) Procesul IONA (exemplu de referință)

1) Consultanță & brief; 2) Propuneri + selecție pietre; 3) Schițe / randare 3D (după caz); 4) Execuție în atelierul din București; 5) Livrare oriunde în România. Timeline uzual: 2–4 săptămâni.

IONA oferă întreținere gratuită pe termen lung pentru bijuteriile din aur – un avantaj real pentru un inel purtat zilnic.

5) Resurse utile & linkuri directe

• Inele de logodnă IONA

• Inele de logodnă la comandă

• Bijuterii la comandă (aur)

• Portofoliu comenzi (unicat)

6) Checklist de decizie (salvează-l)

– Mărimea corectă a inelului și profil Comfort Fit.

– Piatră aleasă (natural / lab‑grown / alternativ), tăietură și montură potrivite stilului de viață.

– Alegerea aurului 14K vs 18K în funcție de preferințe și utilizare zilnică.

– Plan pentru întreținere (curățare, reșlefuire, ajustări).

– Sincronizare cu verighetele (dacă le veți face în același atelier).

