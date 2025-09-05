Top greșeli frecvente în alimentația animalelor de companie

Alimentația animalelor de companie joacă un rol esențial în menținerea sănătății și a vitalității lor. De multe ori, însă, proprietarii fac greșeli din necunoaștere sau din dorința de a le răsfăța, fără să își dea seama că aceste obiceiuri pot duce la probleme de sănătate pe termen lung. Alegerea hranei potrivite pentru câini și pisici trebuie să țină cont de vârstă, talie, rasă și de eventualele afecțiuni medicale.

Oferirea de resturi de la masă

Una dintre cele mai frecvente greșeli este oferirea de resturi de mâncare gătită. Chiar dacă pare un gest de iubire, condimentele, sarea, grăsimile și sosurile din alimentația umană pot fi extrem de nocive pentru câini și pisici. Acestea pot provoca tulburări digestive, obezitate și, pe termen lung, afecțiuni hepatice sau renale.

Hrana de slabă calitate

Mulți stăpâni aleg hrană ieftină, fără să citească eticheta și fără să verifice aportul nutritiv. De exemplu, în cazul câinilor, alegerea unor boabe pentru caini de calitate inferioară, bogate în cereale și aditivi artificiali, nu le asigură nutrienții necesari pentru o viață sănătoasă. O hrană premium, adaptată vârstei și nevoilor, face diferența între un câine activ și unul predispus la boli.

Ignorarea nevoilor speciale ale pisicilor sterilizate

După sterilizare, pisicile au un metabolism mai lent și sunt predispuse la creșterea în greutate. În aceste cazuri, proprietarii ar trebui să le ofere mancare pisici sterilizate, concepută special pentru a controla aportul caloric și pentru a preveni problemele urinare. Hrănirea lor cu alimente nepotrivite sau cu resturi de la masă crește riscul obezității și al altor complicații.

Lipsa diversificării și a consultului medical

O altă greșeală este lipsa diversificării în alimentație și ignorarea recomandărilor medicului veterinar. Nu toate rasele și nici toate animalele au aceleași nevoi. Unele pot avea sensibilități digestive sau alergii alimentare, ceea ce impune formule speciale de hrană. De exemplu, brandurile recunoscute, precum Hills caini, oferă game variate dedicate problemelor de piele, articulații sau digestie, adaptate fiecărei etape de viață.

Supraalimentarea și lipsa de mișcare

Porțiile prea mari și lipsa exercițiilor fizice reprezintă un alt motiv pentru care animalele ajung să fie supraponderale. Obezitatea la câini și pisici nu este doar o problemă estetică, ci o afecțiune care le reduce speranța de viață și le crește riscul de boli cronice. Respectarea indicațiilor de pe ambalaj și ajustarea hranei în funcție de nivelul de activitate al animalului sunt măsuri simple, dar eficiente.

Cum să eviți aceste greșeli

Pentru a preveni problemele de sănătate cauzate de alimentație, este important ca fiecare stăpân să se informeze corect și să urmeze sfaturile medicului veterinar. Alegerea hranei trebuie să se bazeze pe nevoile reale ale animalului, nu pe preferințele personale ale proprietarului. De asemenea, monitorizarea greutății și ajustarea porțiilor sunt pași simpli care fac o diferență majoră. Investind într-o hrană de calitate și într-un stil de viață activ, animalele de companie vor rămâne sănătoase, energice și fericite pentru mai mult timp.

Sursa foto: pexels.com

Urmărește-ne pe Google News