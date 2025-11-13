  MENIU  
Home > Advertorial > Top 7 cadouri tradiționale românești perfecte pentru orice ocazie

Top 7 cadouri tradiționale românești perfecte pentru orice ocazie

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Ocaziile speciale merită sărbătorite cu daruri care păstrează farmecul tradițiilor românești și au o semnificație aparte. Un cadou ales cu grijă poate reînvia amintiri, poate întări legăturile între copii, părinți și bunici sau poate aduce un zâmbet sincer celui drag. Găsești în continuare o listă cu șapte opțiuni inspirate, de la obiecte meșteșugite manual până la delicii care aduc gustul copilăriei pe masă. Iată ce cadouri tradiționale românești poți oferi celor dragi! 

De ce să oferi un cadou tradițional românesc?

Tradiția reușește să unească generații și să transmită valori de familie. Un astfel de dar reflectă grija față de cel care îl primește și sprijinul pentru meșteșugarii locali. Iile brodate, vasele de ceramică sau ștergarele lucrate manual poartă simboluri și povești specifice fiecărei zone. Privește cu atenție detaliile: cusătura regulată, smalțul ceramic bine aplicat sau povestea spusă de creator. Atunci când eticheta vine însoțită de un certificat de autenticitate sau de explicații despre simboluri, ai certitudinea că darul tău păstrează spiritul autentic românesc.

Cadouri tradiționale românești deosebite 

1. Ouăle încondeiate – simbol și joc pentru întreaga familie

Ouăle încondeiate rămân printre cele mai recunoscute simboluri ale artizanatului românesc, fiind nelipsite la masa de Paște. Meșterii folosesc ceară, ace fine și pigmenți din plante sau minerale pentru a crea modele complexe pe fiecare ou. Aceste ouă sunt un cadou rafinat, apreciat pentru frumusețea și simbolistica lor, perfect pentru a fi oferit la sărbători sau ca suvenir.  

2. Ceramica autentică: obiecte utile și piese de decor

Vasele de Horezu, Corund sau Marginea au devenit emblematice pentru arta ceramică românească. Fiecare bol, farfurie sau cană este modelat din lut și decorat manual cu motive specifice regiunii. O cană pictată manual sau un set de ceramică este un cadou elegant, ideal pentru aniversări sau momente speciale. Aceste obiecte nu sunt doar funcționale, ci și piese de decor care aduc în orice casă o poveste autentică din zonele tradiționale ale României.  

Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
Recomandarea zilei

3. Bunătăți tradiționale românești: conserve, dulcețuri, miere

Coșurile cadou cu delicii românești rămân o alegere practică pentru cei care doresc să aducă la masă gusturi autentice: zacuscă, dulceață, miere sau compoturi de casă. Dăruiește aceste produse la reuniuni de familie sau cu ocazia sărbătorilor, iar toți invitații, de la copii la bunici, descoperă gusturi din copilărie.

Alege conserve de la producători locali, verificând originea și rețetele – o dulceață de cireșe preparată tradițional sau o zacuscă picantă readuce atmosfera călduroasă a casei părintești. Ține cont ca atunci când alegi un producător de conserve local, să verifici originea produselor și rețetele. Poți personaliza coșul cu o felicitare scrisă de mână pentru un plus de farmec.  

Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
Recomandarea zilei

4. Textile brodate manual: ii, ștergare și costume populare

Textilele tradiționale românești, precum iile, ștergarele sau fețele de masă, păstrează tehnici de cusătură și motive vechi de generații. O ie brodată manual, un ștergar decorativ sau o față de masă cusută sunt cadouri potrivite pentru ocazii speciale, precum nunți, botezuri sau mutarea într-o casă nouă.

Fiecare model spune o poveste, conectând destinatarul cu tradițiile satului românesc. Aceste textile sunt nu doar obiecte decorative, ci și simboluri ale identității culturale.  

5. Jucăriile din lemn pictat: joacă și decor pentru toate vârstele

Jucăriile din lemn pictat manual aduc multă bucurie copiilor, dar și adulților care își doresc să păstreze o bucată din copilărie. Pușculițe în formă de căsuță, trăistuțe mici sau fluierașe cu motive populare stimulează imaginația, dezvoltă abilități motorii și creează momente de conectare între părinte și copil.

Aceste obiecte sunt ideale pentru cei care apreciază arta tradițională și doresc să aducă un element decorativ unic în casă. Verifică etichetele pentru a te asigura că produsele respectă normele de siguranță și sunt realizate de meșteri locali! 

6. Cadouri personalizate cu inspirație tradițională

Personalizarea unui cadou dă tot farmecul gestului și arată grija pentru destinatar. O ie brodată cu inițialele destinatarului, o cană de ceramică inscripționată cu numele sau un ștergar cu mesaje pentru familie transformă fiecare obiect într-o amintire de familie de păstrat mult timp.

În funcție de vârstă și eveniment, alege variante potrivite:

  • Pentru adolescenți și tineri: tricouri cu modele inspirate din simboluri populare sau accesorii brodate
  • Pentru adulți: ștergare sau fețe de perne personalizate, pahare gravate cu mesaje speciale
  • Pentru copii: sacoșe cu nume sau semne de carte pictate

Caută meșteri locali dispuși să personalizeze produsele sau folosește ateliere online care oferă opțiunea de gravură, broderie sau pictură manuală.

7. Vinuri și băuturi tradiționale românești

O sticlă de vin produs local sau o pălincă artizanală oferită elegant se potrivește pentru aniversări, nunți, botezuri sau întâlniri de familie. România are zone cu istorie în vinificație, iar sticlele personalizate sunt foarte apreciate la evenimente festive.

Alege vinuri din zone precum Dealu Mare sau Cotnari, cu etichetă desenată manual sau gravată cu urare. Dacă alegi o băutură spirtoasă (țuică/rachiu), optează pentru variante tradiționale, produse în familie sau de mici producători. Poți adăuga sticla într-un coș cu bunătăți, alături de pâine cu semințe, brânzeturi locale și fructe uscate. Astfel, creezi un pachet complet pentru a celebra momente alături de cei dragi.

Recomandări pentru fiecare ocazie

Alege cadoul potrivit ținând cont de eveniment și de vârstă:

  • Pentru Paște: ouă încondeiate, coșuri cu produse locale, dulciuri de casă
  • Pentru Crăciun: decorațiuni de brad pictate, textile brodate cu motive de sărbătoare, seturi de dulceață și miere
  • Pentru botez și nuntă: costume populare tradiționale, vase ceramice personalizate, pachete cu obiecte brodate manual
  • Pentru zile de naștere: jucării din lemn pictat, obiecte gravate cu numele sărbătoritului, cărți de povești cu legende românești

Cum alegi și unde găsești cadouri tradiționale românești

Magazinele specializate din marile orașe, târgurile cu produse locale și platformele online oferă opțiuni diverse pentru orice buget. Caută secțiuni dedicate pentru cadouri personalizate și citește informațiile de pe etichete.

Când comanzi online, interesează-te despre ambalare și livrare, mai ales pentru produse fragile. Unele magazine trimit ouăle încondeiate sau ceramica ambalate special pentru protecție, iar altele oferă opțiuni de livrare rapidă sau chiar gratuită.

În spatele fiecărui cadou tradițional se află povestea unui meșter. Producătorii locali continuă să creeze artă populară cu răbdare și devotament. Poți discuta cu ei sau cu artizani locali pentru a afla mai multe despre tehnicile folosite și simbolurile transmise. Astfel, darul capătă un plus de valoare, iar familia se apropie mai mult de cultura și istoria românească.

Foto: Via Profi

Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum au fost „ajutați” Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige Asia Express 2025. Fanii acuză Antena 1: Actori „plasați” să le rezolve probele
Cum au fost „ajutați” Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige Asia Express 2025. Fanii acuză Antena 1: Actori „plasați” să le rezolve probele
Fanatik
A fost anunțat arbitrul meciului Bosnia – România. Controverse uriașe în jurul său: l-a făcut praf pe Mircea Lucescu în 2014
A fost anunțat arbitrul meciului Bosnia – România. Controverse uriașe în jurul său: l-a făcut praf pe Mircea Lucescu în 2014
GSP.ro
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
Click.ro
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Redactia.ro
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Câți bani au primit Alexandru Ion și Ștefan Floroaica la Asia Express 2025. Au ajuns pe locul 2 în marea finală
Câți bani au primit Alexandru Ion și Ștefan Floroaica la Asia Express 2025. Au ajuns pe locul 2 în marea finală
Când și unde va fi depus trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Alexandra Velniciuc: „Știa că urmează sfârșitul. Îl aștepta cu demnitate și cu împăcare”
Când și unde va fi depus trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Alexandra Velniciuc: „Știa că urmează sfârșitul. Îl aștepta cu demnitate și cu împăcare”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri. Ai grijă cu aceste zodii!
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri. Ai grijă cu aceste zodii!
Actrița iubită de toți românii, în cea mai scurtă și mulată rochie, la 56 de ani! Senzualitate la extrem pe covorul roșu
Actrița iubită de toți românii, în cea mai scurtă și mulată rochie, la 56 de ani! Senzualitate la extrem pe covorul roșu
Elle
Gabi Tamaș și Dan Alexa, PRIMELE DECLARAȚII după ce au câștigat Asia Express 2025 și marele premiu de 35.000 de euro: „Putem fi mândri de noi pentru că am reușit în altceva în afară de fotbal...”
Gabi Tamaș și Dan Alexa, PRIMELE DECLARAȚII după ce au câștigat Asia Express 2025 și marele premiu de 35.000 de euro: „Putem fi mândri de noi pentru că am reușit în altceva în afară de fotbal...”
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, PRIMELE DECLARAȚII după ce au pierdut marea finală Asia Express 2025: „Ne-am jucat, ne-am bucurat, ne-am frustrat, ne-am distrat, ne-am încurcat, am pierdut...”
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, PRIMELE DECLARAȚII după ce au pierdut marea finală Asia Express 2025: „Ne-am jucat, ne-am bucurat, ne-am frustrat, ne-am distrat, ne-am încurcat, am pierdut...”
O vezi aproape zilnic la știrile PRO TV, dar știai cum arată familia ei? Andreea Marinescu, apariție rară alături de soț și cei doi copii ai săi. Foto
O vezi aproape zilnic la știrile PRO TV, dar știai cum arată familia ei? Andreea Marinescu, apariție rară alături de soț și cei doi copii ai săi. Foto
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Ce echipă a câștigat Asia Express sezonul 8! Cine pleacă acasă cu marele premiu în valoare de 35.000 de euro
Ce echipă a câștigat Asia Express sezonul 8! Cine pleacă acasă cu marele premiu în valoare de 35.000 de euro
Ce decizie a luat Marinela Chelaru cu câteva zile înainte să moară. Soțul ei, Adrian Cula, dezvăluiri dureroase, la o lună de la decesul actriței: „Avea o teamă”
Ce decizie a luat Marinela Chelaru cu câteva zile înainte să moară. Soțul ei, Adrian Cula, dezvăluiri dureroase, la o lună de la decesul actriței: „Avea o teamă”
Scene emoționante la mormântul lui Silviu Prigoană, la un an de la moartea sa. Cine a mers să-i aprindă o lumânare regretatului afacerist
Scene emoționante la mormântul lui Silviu Prigoană, la un an de la moartea sa. Cine a mers să-i aprindă o lumânare regretatului afacerist
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu: „Buna mea credință s-a manifestat”
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu: „Buna mea credință s-a manifestat”
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express 2025. Fotbaliștii au donat o parte din marele premiu
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express 2025. Fotbaliștii au donat o parte din marele premiu
Observator News
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Libertatea pentru Femei
Ea e femeia care i-a fost alături lui Horia Moculesu până în ultima clipă: „Mi-a dat semne că m-a auzit. am știut că mă va aștepta”. Zvonuri vechi, adevăr limpede
Ea e femeia care i-a fost alături lui Horia Moculesu până în ultima clipă: „Mi-a dat semne că m-a auzit. am știut că mă va aștepta”. Zvonuri vechi, adevăr limpede
Ileana Șipoteanu, anunț superb despre fiica ei și a regretatului compozitor Dumitru Lupu. Cum arată Dumitrana la 30 de ani
Ileana Șipoteanu, anunț superb despre fiica ei și a regretatului compozitor Dumitru Lupu. Cum arată Dumitrana la 30 de ani
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Toți o știu pe Anca Alexandrescu acum, dar stai să vezi cum arăta pe vremea când avea 20 de ani. Era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Toți o știu pe Anca Alexandrescu acum, dar stai să vezi cum arăta pe vremea când avea 20 de ani. Era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Ce sunt și ce conțin Taxus baccata, fructele din cauza cărora a murit eleva din Timișoara după ce le-a ingerat. Planta este bună pentru medicină
Ce sunt și ce conțin Taxus baccata, fructele din cauza cărora a murit eleva din Timișoara după ce le-a ingerat. Planta este bună pentru medicină
Una dintre cele mai bogate femei din România a murit pe autostradă. A făcut infarct și nu a mai putut fi salvată
Una dintre cele mai bogate femei din România a murit pe autostradă. A făcut infarct și nu a mai putut fi salvată
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Top 6 vitamine care te ajută să slăbești în menopauză
Top 6 vitamine care te ajută să slăbești în menopauză
O substanță din produsele de curățenie triplează riscul de cancer la ficat
O substanță din produsele de curățenie triplează riscul de cancer la ficat
Legătura dintre suplimentele cu calciu și riscul de demență la femeile în vârstă
Legătura dintre suplimentele cu calciu și riscul de demență la femeile în vârstă
Un nou medicament a ținut pe loc un cancer pancreatic în stadiul 4 la o femeie însărcinată, după ce 44 de ședințe de chimioterapie au eșuat
Un nou medicament a ținut pe loc un cancer pancreatic în stadiul 4 la o femeie însărcinată, după ce 44 de ședințe de chimioterapie au eșuat
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani și a sărbătorit românește la mii de kilometri depărtare de casă. Cum și-a surprins fanii
Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani și a sărbătorit românește la mii de kilometri depărtare de casă. Cum și-a surprins fanii
Cum arăta Gabriela Prisăcariu la 18 ani. Imagine rară cu soția lui Dani Oțil. Detaliul care a ieșit la iveală
Cum arăta Gabriela Prisăcariu la 18 ani. Imagine rară cu soția lui Dani Oțil. Detaliul care a ieșit la iveală
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton