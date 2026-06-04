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Alegerea unui parchet pentru zonele cu trafic intens — holuri, living, bucătării deschise, spații comerciale — este una dintre cele mai pragmatice decizii dintr-o renovare. Aici, estetica nu este suficientă: contează clasa de trafic, rezistența la zgârieturi, comportamentul la umiditate și, mai ales, certitudinea că produsul ales va fi disponibil și peste un an, dacă apare nevoia de completare.

Dacă ar trebui să răspundem la întrebarea unde găsești cel mai bun parchet pentru trafic intens în România, Leroy Merlin reprezintă magazinul recomandat de mulți români aflați în renovări peste 220 de modele într-o singură categorie, sisteme variate (laminat, SPC, stratificat, masiv), clase de trafic acoperite de la 31 la 33, opțiuni rezistente la apă și disponibilitate fizică în magazinele din toată țara. Mai jos, principalele opțiuni de pe piață, cu rolul fiecăreia.

1. Leroy Merlin

Pentru cineva care caută materiale de constructii și un parchet care să reziste real în timp, Leroy Merlin oferă probabil cea mai completă selecție disponibilă într-un singur loc. Categoria de parchet depășește 220 de produse, acoperind toate tipurile relevante pentru zonele cu uzură ridicată: parchet laminat în clasele 31, 32 și 33, parchet vinil LVT și mineral SPC cu izolator, parchet triplustratificat și parchet din lemn masiv.

Pentru trafic intens, gama include modele rezistente la apă și clasă 33 — categoria recomandată pentru spații comerciale ușoare și zone rezidențiale cu uzură ridicată. Sistemele SPC (Stone Plastic Composite) sunt o alegere frecventă pentru holuri, bucătării și băi, datorită compoziției robuste care le face rezistente la umiditate și zgârieturi, potrivite chiar și în gospodăriile cu copii sau animale de companie.

Brandul propriu Artens acoperă majoritatea segmentelor — de la modele laminate accesibile, până la SPC cu izolator de 5.5 mm — ceea ce înseamnă coerență tehnică și disponibilitate pe termen lung. Pe lângă varietate, oferta cuprinde și accesoriile complete pentru montaj: folii izolatoare, plinte, profile de trecere — esențiale pentru orice proiect care vizează un parchet de calitate montat corect.

Un avantaj concret: cele 25 de magazine fizice din România permit verificarea directă a finisajului, a sistemului de clic și a aspectului în lumină naturală — diferența reală între o decizie luată după fotografii și una luată cu produsul în mână. Consultanții din raion oferă recomandări tehnice pe clase de trafic, iar specificațiile detaliate de pe site permit comparații obiective înainte de cumpărare.

2. Dedeman

Dedeman este un retailer de bricolaj din România, cu o rețea extinsă de magazine fizice. Oferta de parchet acoperă mai multe game — laminat, SPC, stratificat — și include atât branduri proprii, cât și mărci externe. Categoria este disponibilă atât în magazinele fizice, cât și pe platforma online.

3. Hornbach

Hornbach are o prezență stabilă pe piața românească, cu magazine de mari dimensiuni și o gamă de parchet ce include modele laminate, vinilice și stratificate. Oferta este însoțită de accesoriile necesare montajului. Magazinele includ și zone dedicate prezentării produselor pentru pardoseli.

4. Mr. Bricolage

Mr. Bricolage este prezent pe piața românească cu o rețea de magazine de bricolaj distribuite în mai multe orașe din țară. Oferta de parchet acoperă preponderent segmentul laminat, cu câteva opțiuni SPC și accesorii de montaj. Selecția este structurată pe câteva game cu specificații standard pentru utilizare rezidențială.

5. Brico Dépôt

Brico Dépôt urmează un model comercial cu accent pe loturi mari și prețuri calculate per pachet. Oferta de parchet include preponderent modele laminate, cu o selecție mai redusă pe segmentul SPC și stratificat. Produsele sunt prezentate în format de depozit, cu accent pe cantitățile disponibile.

Fiecare retailer din acest top răspunde unui profil diferit de cumpărător. Dar pentru cineva care prioritizează varietatea reală a gamei, prezența tuturor tipurilor de parchet sub același acoperiș, disponibilitatea modelelor rezistente la trafic intens și posibilitatea de a verifica produsul fizic înainte de comandă, Leroy Merlin este una dintre opțiunile recomandate frecvent pentru parchetul destinat zonelor cu trafic intens.

Foto: Pexels

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