Top 5 cele mai populare modele de paturi pentru dormitor

Top 5 cele mai populare modele de paturi pentru dormitor

.

Alegerea patului pare simplă până când începi să cauți serios. Dintr-odată, toate promit confort, design și „somn perfect”, dar de fapt patul bun este cel care îți face viața mai ușoară zi de zi, nu cel care arată bine doar în poze.

Oamenii aleg anumite tipuri de paturi pentru că sunt comode, pentru că rezolvă lipsa de spațiu, pentru că se simt rezistente sau pentru că, pur și simplu, arată bine fără să obosească vizual dormitorul. Citește mai departe pentru a vedea cele mai populare modele de paturi și descopera produsele Prestige Home!

1. Paturile tapițate

Paturile tapițate sunt extrem de populare pentru un motiv simplu, dau instant o senzație de confort. Tăblia moale contează mai mult decât pare, mai ales dacă îți place să citești, să te uiți la un serial sau să stai sprijinit în pat. În plus, tapițeria mai „îndulcește” camera, mai ales în dormitoarele cu linii drepte, pereți simpli sau mobilier minimalist. Mai mult, se potrivesc ușor cu schimbări de decor, cu altă lenjerie, alte noptiere, altă culoare pe pereți.

2. Paturile cu ladă de depozitare

Dacă există un tip de pat ales din pură logică, acesta este patul cu ladă de depozitare pentru că acum știi unde pui lucrurile care nu au loc în dulap. Spațiul de sub pat ajunge să fie folosit pentru pilote, perne, lenjerii, haine de sezon sau lucruri pe care nu le folosești zilnic. Este una dintre cele mai bune alegeri pentru apartamente, dormitoare mai mici sau pentru cei care vor un spațiu aerisit fără să renunțe la lucruri.

3. Paturile care combină designul cu depozitarea

Tot mai mulți oameni caută paturi care să le ofere puțin din toate, să arate bine, să fie confortabile și să aibă și spațiu de depozitare, practic, un pat care chiar lucrează pentru tine. Un exemplu foarte bun din această categorie este patul tapițat Lille cu somieră rabatabilă și ladă de depozitare, de la Prestige Home. 

Este un pat ales de cei care vor un dormitor ordonat, dar și plăcut vizual. Tapițeria îi dă un aer elegant, iar lada de depozitare rezolvă partea practică fără să strice aspectul general. Vezi aici modelul!

4. Paturile cu somieră rabatabilă

Somiera rabatabilă pare un detaliu minor până când începi să o folosești. Accesul ușor la spațiul de sub pat schimbă complet experiența. Sistemele actuale sunt stabile și ușor de manevrat, ceea ce face diferența pe termen lung. Este un tip de funcționalitate pe care ajungi să îl apreciezi din ce în ce mai mult, mai ales când folosești patul zilnic, ani la rând.

5. Paturile cu tăblie înaltă

Acest tip este ales de cei care vor ca patul să fie atracția principală a dormitorului. Tăblia înaltă dă structură camerei și o face să pară mai bine organizată, mai „așezată”. Este o opțiune frecventă în dormitoarele mai mari în care patul chiar poate deveni piesa principală fără să încarce spațiul. În combinație cu o tapițerie potrivită, tăblia înaltă schimbă complet atmosfera camerei.

Cum îți dai seama ce tip de pat ți se potrivește

Nu există un „cel mai bun pat” pentru toată lumea. Există, în schimb, patul potrivit pentru stilul tău de viață. Dacă ai nevoie de spațiu, contează lada de depozitare, dacă petreci mult timp în pat, tăblia și tapițeria fac diferența, iar dacă vrei ordine, somiera rabatabilă devine esențială.

Cele mai populare modele de paturi sunt populare tocmai pentru că funcționează în viața reală, așa că descoperă opțiunile disponibile la Prestige Home și ia o decizie inspirată!

Sursa foto: prestigehome.ro

