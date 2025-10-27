Top 4 cadouri care îi scot pe copii afară la joacă

Dispozitivele electronice pot fi o salvare pentru părinții care au nevoie de o pauză mentală și sunt o realitate a vieții adolescenților din zilele noastre.

Uneori, o jucărie nouă și cool poate fi exact lucrul potrivit pentru a-i entuziasma în legătură cu natura, fie că sunt într-o excursie cu cortul, fie pur și simplu pentru distracție în curtea din spate sau în parc.

Iată câteva dintre cele mai bune idei potrivite pentru a-ți scoate copilul afară la joacă:

1. Un kit de explorator

Acesta este unul dintre cadourile perfecte atunci când ieși afară împreună cu copilul și ai nevoie de o idee rapidă de activitate, deoarece este literalmente o geantă deja încărcată și plină de idei deschise pentru joacă și explorare. Aceasta este o opțiune excelentă și pentru a te juca în propria curte.

2. Hamac

Hamacele sunt ușor de instalat și copiilor le place să stea în ele. Acestea sunt suficient de mici și ușoare pentru a fi luate în camping, le poți agăța în curtea din spate și reprezintă un colț perfect pentru lectură. Sau, dacă tot nu reușești să-i scoți capul adolescentul tău din telefon, măcar poate să-și continue navigatul pe internet afară. Tot este un câștig.

3. Ustensile de grădinărit

Grădinăritul este o activitate minunată pentru copii. A-și murdări mâinile și a vedea cum munca grea dă roade pe măsură ce își cultivă propria mâncare este un sentiment minunat.

Fie că este vorba de greblat frunze, de plantat semințe în grădină sau de săpat gropi pentru vânătoarea de comori a piraților, uneltele de grădinărit pentru copii este uma dintre ideile de cadouri pentru exterior care vor fi de mare folos în timp ce sunteți în curte.

4. Mașinuțe electrice

Un alt cadou-magnet potrivit mai ales pentru ieșirile în parc sunt mașinuțele cu acumulator, care îi fac pe copii să-și planifice trasee, să evite obstacole, să coopereze cu alți copii și să ceară singuri încă o tură afară. Alege modele stabile, cu centură, telecomandă pentru părinte dacă copilul tău este mic, și cu baterie ușor de încărcat. Vezi selecția de (mașinuțe electrice) originale și fiabile potrivite pe grupe de vârstă și buget.

Joaca activă în natură favorizează mișcarea și reduce timpul petrecut pe ecrane, fiind asociată cu beneficii fizice și psihologice semnificative, potrivit unui studiu recent. Timpul petrecut afară dezvoltă rezistența, coordonarea, atenția și chiar starea de bine emoțională. Cercetările arată că joaca în aer liber crește nivelul de activitate fizică și reduce sedentarismul, cu beneficii care depășesc adesea activitățile din interior.

Sursa foto: Pexels

