Top 3 plite pe gaz dintre care poți alege pentru bucătăria hotelului tău și motivele pentru care această alegere este potrivită

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

În bucătăriile profesionale din hoteluri, eficiența și controlul sunt esențiale. Ritmul de lucru este intens, iar echipamentele trebuie să răspundă rapid și constant cerințelor zilnice. Din acest motiv, plitele pe gaz rămân o alegere populară, oferind control instant asupra temperaturii și flexibilitate în prepararea diverselor tipuri de rețete.

Comparativ cu alte soluții, plitele pe gaz permit ajustarea rapidă a flăcării și sunt compatibile cu orice tip de vas. Un model potrivit de plită pe gaz de la Altex poate fi un pas important pentru echiparea unei bucătării de hotel, unde fiecare detaliu contează în procesul de gătit.

Pe lângă performanță, aceste plite sunt apreciate și pentru durabilitate și ușurință în utilizare, aspecte esențiale într-un mediu profesional.

Ce să iei în considerare în achiziționarea unei plite pe gaz pentru hotel

Primul criteriu este puterea arzătoarelor. În bucătăriile profesionale, este important să ai arzătoare care pot susține gătitul rapid, mai ales în orele de vârf. Modelele cu arzător WOK sunt ideale pentru preparate care necesită temperaturi ridicate.

Un alt aspect important este materialul și construcția. Suprafețele din inox sau sticlă securizată sunt ușor de curățat și rezistente în timp. Grătarele solide contribuie la stabilitatea vaselor, un detaliu esențial în utilizarea intensivă.

De asemenea, trebuie să iei în calcul siguranța și ergonomia. Sistemele de oprire automată a gazului și poziționarea butoanelor influențează atât siguranța, cât și confortul în utilizare.

1. Plita incorporabila GORENJE G642ABX

Sursa foto: Altex.ro

Această plită are 4 arzătoare și un design din inox, potrivit pentru utilizare intensă. Este ușor de curățat și rezistentă în timp, fiind o alegere practică pentru bucătăriile de hotel. Oferă control precis și fiabilitate în utilizare zilnică.

Detalii aici

2. Plita incorporabila GORENJE GW642AB

Sursa foto: Altex.ro

Dotată cu arzător WOK, această plită este ideală pentru preparate rapide și gătit la temperaturi ridicate. Designul negru adaugă un plus de eleganță, iar performanța o face potrivită pentru utilizare profesională.

Detalii aici

3. Plita incorporabila BEKO HBIAG64225SB

Sursa foto: Altex.ro

Acest model oferă un arzător WOK și un design modern, fiind potrivit pentru bucătării dinamice. Oferă flexibilitate și eficiență în prepararea diverselor tipuri de mâncare. Este o alegere echilibrată între performanță și design.

Detalii aici

Cum folosești corect plitele pe gaz pentru preparate reușite

Pentru rezultate optime, este important să alegi dimensiunea potrivită a vaselor în funcție de arzător. Flacăra nu trebuie să depășească baza vasului, pentru a evita pierderile de energie și pentru a găti uniform.

Reglarea corectă a intensității flăcării contribuie la controlul temperaturii și la prepararea corectă a alimentelor. În bucătăriile profesionale, acest aspect este esențial pentru consistența preparatelor.

De asemenea, curățarea regulată a arzătoarelor și grătarelor ajută la menținerea performanței și la prevenirea acumulării de reziduuri. O plită bine întreținută oferă rezultate constante și siguranță în utilizare.

În concluzie, plitele pe gaz rămân o alegere eficientă pentru bucătăriile hotelurilor, datorită controlului rapid și fiabilității în utilizare. Alegerea unui model potrivit poate influența direct ritmul de lucru și calitatea preparatelor.

Modelele de pe Altex.ro oferă opțiuni variate pentru diferite nevoi, de la design clasic la funcții avansate. Cu echipamentele potrivite, bucătăria hotelului tău poate funcționa eficient și fără compromisuri.

Întrebări frecvente despre plitele pe gaz

1. De ce sunt preferate plitele pe gaz în bucătăriile profesionale?

Pentru controlul rapid al temperaturii și flexibilitatea în utilizare.

2. Ce avantaj are arzătorul WOK?

Permite gătitul la temperaturi foarte ridicate, ideal pentru preparate rapide.

3. Sunt plitele pe gaz sigure?

Da, mai ales cele dotate cu sisteme de siguranță moderne.

4. Ce material este mai potrivit: inox sau sticlă?

Ambele sunt bune, alegerea depinde de preferințe și stil.

5. Cât de des trebuie curățată plita?

Ideal, după fiecare utilizare pentru menținerea performanței.

Foto: Pexels

Urmărește-ne pe Google News