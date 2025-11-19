  MENIU  
Home > Advertorial > Top 10 parfumuri de femei cu rafinament authentic

Top 10 parfumuri de femei cu rafinament authentic

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Parfumul a devenit de-a lungul timpului mai mult decât un simplu accesoriu olfactive. Este o expresie a stilului personal, o semnătură invizibilă care transmite eleganță, emoție și rafinament. 

Cu o alegere inspirată vei stârni admirația prietenelor și privirea bărbaților.

Pentru multe femei, alegerea unui parfum este un ritual în sine, iar notele pe care le poartă spun o poveste despre personalitate, atitudine și preferințe. În lumea parfumurilor de lux, rafinamentul autentic nu înseamnă doar un flacon atrăgător sau un brand celebru, ci o combinație armonioasă de ingrediente de calitate, persistență și o identitate olfactivă unică.

Cum alegi un parfum cu adevărat rafinat

Alegerea unui parfum rafinat este un proces care îmbină cunoașterea preferințelor personale cu înțelegerea structurii olfactive. Un parfum de calitate nu se remarcă doar prin impactul inițial, ci prin modul în care evoluează pe piele și prin armonia dintre note. 

Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
Recomandarea zilei

Pentru a face o alegere inspirată, este important să ții cont de câteva criterii esențiale precum profilul olfactiv, intensitatea, persistența și ocazia cu care-l folosiți. Mai multe despre acestea în rândurile care urmează.

Profilul olfactiv potrivit

Fiecare parfum este construit pe baza unui profil olfactiv – floral, oriental, lemnos, fructat, citric sau un mix sofisticat al acestora. Alegerea unui parfum începe întotdeauna prin identificarea tipului de note care te reprezintă.

“Vreau să anunț pe toată lumea că familia Clejani s-a destrămat”. Fulgy, derapaj grav pe TikTok. Incredibil ce a spus despre mama și sora lui. Mii de oameni au reacționat! “Doamne-ferește de asemenea soartă”
“Vreau să anunț pe toată lumea că familia Clejani s-a destrămat”. Fulgy, derapaj grav pe TikTok. Incredibil ce a spus despre mama și sora lui. Mii de oameni au reacționat! “Doamne-ferește de asemenea soartă”
Recomandarea zilei
  • Parfumurile florale sunt elegante și delicate, potrivite pentru femeile care preferă subtilitatea.
  • Aromele orientale oferă profunzime și senzualitate, ideale pentru ocazii speciale.
  • Compozițiile lemnoase sunt moderne, sofisticate și adaugă o notă de caracter.
  • Parfumurile fructate sau citrice sunt energice și luminoase, perfecte pentru uz zilnic.

Înțelegerea acestor familii te ajută să identifici parfumurile care se potrivesc cel mai bine stilului tău.

Intensitatea și persistența

Un parfum rafinat trebuie să își păstreze identitatea olfactivă timp îndelungat. Persistența este influențată în special de concentrație:

  • Eau de Parfum (EDP) oferă echilibrul ideal între intensitate și durabilitate.
  • Extrait de Parfum este varianta cea mai concentrată, perfectă pentru seri și evenimente.
  • Eau de Toilette (EDT) este mai ușoară, potrivită pentru zilele călduroase sau utilizare frecventă.

Alege concentrația în funcție de stilul tău de viață și de modul în care dorești să fie perceput parfumul.

Ocaziile ideale

Un singur parfum nu poate acoperi toate momentele din viața unei femei, motiv pentru care multe persoane aleg să aibă o colecție variată.

  • Pentru uz cotidian, sunt recomandate parfumurile fresh, florale sau fructate, care nu devin copleșitoare.
  • Pentru business sau întâlniri profesionale, se potrivesc aromele curate, elegante, cu note lemnoase fine.
  • Pentru evenimente speciale, alege parfumuri intense, orientale sau cu accente gurmande, care adaugă profunzime și mister.

Cum economisești inteligent: utilizarea cupoanelor pentru parfumuri

Achiziția unui parfum rafinat nu trebuie să fie neapărat costisitoare. În ultimii ani, magazinele online au devenit mult mai transparente și mai active în ceea ce privește ofertele speciale, iar cupoanele de reducere reprezintă o modalitate eficientă de a economisi fără compromisuri asupra calității. Fie că îți dorești un parfum de lux sau un bestseller accesibil, utilizarea cupoanelor te poate ajuta să reduci considerabil costul final.

Unde găsești cupoane și oferte verificate

Cel mai important pas este să cauți surse de încredere precum Cuponoman.ro. Această platformă specializată colectează coduri de reducere actualizate. Unele branduri trimit cupoane exclusiv prin newsletter, motiv pentru care înscrierea pe listele lor poate aduce beneficii directe. De asemenea, perioadele cu reduceri majore precum Black Friday și sezonul reducerilor de iarnă sau campaniile de primăvară  reprezintă momente excelente pentru a obține prețuri avantajoase.

Cum folosești un cod de reducere în mod corect

Aplicarea unui cupon este simplă, însă este esențial să respecți condițiile sale. De obicei, codul se introduce în pagina de finalizare a comenzii, într-un câmp special dedicat. 

De exemplu, dacă dorești să folosești un cod de reducere pentru Best Value atunci verifică dacă:

  • cuponul este valabil pentru categoria „parfumuri”;
  • reducerea se aplică produsului dorit (unele coduri exclud brandurile de lux);
  • ai atins pragul minim de comandă, dacă acesta există;
  • cuponul nu a expirat.

Top 10 parfumuri de femei cu rafinament autentic

Selecția de mai jos reunește unele dintre cele mai apreciate parfumuri feminine, recunoscute pentru complexitate, persistență și stilul lor inconfundabil. 

Fiecare parfum din top oferă o experiență olfactivă distinctă, potrivită pentru diferite tipuri de personalități și momente.

1. Scandal – Jean Paul Gaultier

Un parfum intens, seducător și îndrăzneț, Scandal combină note dulci de miere cu accente florale și patchouli. Este ideal pentru femeile care preferă aromele puternice, memorabile și elegante, potrivite în special pentru serile speciale.

2. Paradoxe Virtual Flower – Prada

Un parfum modern, delicat, dar rafinat, Paradoxe Virtual Flower evidențiază note florale luminoase cu o interpretare contemporană. Este perfect pentru femeile care adoră subtilitatea, naturalețea și eleganța minimalistă.

3. Insolence – Guerlain

Insolence este o explozie de zmeură, violete și trandafir, combinată cu un sillage persistent și feminin. Reprezintă alegerea ideală pentru femeile romantice, cu spirit independent, care preferă parfumurile vibrante și expresive.

4. Fame – Rabanne

O combinație îndrăzneață între mango, iasomie și lemn, Fame este un parfum modern, urban și carismatic. Potrivit pentru femeile care iubesc contrastele și arome neobișnuite, emanând încredere și originalitate.

5. Ultraviolet – Rabanne

Un parfum iconic, cu note unice de piper, amber și vanilie, Ultraviolet este senzual și misterios. Este potrivit pentru femeile care caută o semnătură olfactivă distinctă, cu profunzime și intensitate.

6. Rush – Gucci

Rush este un parfum emblematic al anilor ‘90, intens și electrizant, cu note de piersică, patchouli și gardenie. Are un caracter puternic, recognoscibil instant și se potrivește femeilor cu personalitate puternică și stil îndrăzneț.

7. Divine – Jean Paul Gaultier

Divine combină note florale luminoase cu accente dulci și cremoase, oferind o eleganță atemporală. Este ideal pentru femeile care preferă parfumul ca accesoriu de rafinament discret, dar prezent.

8. Libre – Yves Saint Laurent

Libre este un parfum modern, elegant și impunător, cu note de lavandă, vanilie și portocală amară. Îmbină feminitatea cu puterea și se potrivește perfect femeilor independente și sigure pe ele.

9. Euphoria – Calvin Klein

Euphoria este o aromă orientală captivantă, cu note de rodie, lotus și mahon. Persistența excelentă și caracterul senzual îl transformă într-o alegere ideală pentru ocazii speciale sau pentru un stil sofisticat de zi cu zi.

10. Miss Dior – Dior

Un simbol al feminității și eleganței, Miss Dior pune în prim-plan note florale delicate, acompaniate de accente lemnoase fine. Este parfumul ideal pentru femeile romantice, rafinate și atente la detalii.

Sursa foto: freepik.com

Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Irina Columbeanu, atacată dur pe internet. Ramona Gabor a sărit în apărarea ei imediat ce a văzut ce-i scriu fanii
Irina Columbeanu, atacată dur pe internet. Ramona Gabor a sărit în apărarea ei imediat ce a văzut ce-i scriu fanii
Fanatik
Gigi Becali, prima reacţie după ce „legea Novak” a trecut de Parlament: „Am votat-o şi eu! Intră în vigoare din sezonul viitor!”. Amenda uriaşă pentru încălcarea legii. Exclusiv
Gigi Becali, prima reacţie după ce „legea Novak” a trecut de Parlament: „Am votat-o şi eu! Intră în vigoare din sezonul viitor!”. Amenda uriaşă pentru încălcarea legii. Exclusiv
GSP.ro
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
Click.ro
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
TV Mania
Ilona Brezoianu, primele imagini cu bebelușul! Vezi cum arată „pachețelul blonduț de nota 10” care a topit internetul
Ilona Brezoianu, primele imagini cu bebelușul! Vezi cum arată „pachețelul blonduț de nota 10” care a topit internetul
Redactia.ro
Flavia Grosan a murit. Declaratia HALUCINANTA facuta inainte sa se stinga
Flavia Grosan a murit. Declaratia HALUCINANTA facuta inainte sa se stinga

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cătălin Crișan s-a împăcat cu iubita. Ce spune Camelia despre artist: „Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice”
Cătălin Crișan s-a împăcat cu iubita. Ce spune Camelia despre artist: „Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice”
Trei cuțite de aur la Chefi la cuțite. Cine reușește să impresioneze chefii, încă din primele episoade ale sezonului 16
Trei cuțite de aur la Chefi la cuțite. Cine reușește să impresioneze chefii, încă din primele episoade ale sezonului 16
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Ea e noua iubită a lui Dan Bittman? Superbă e puțin spus! Cine e femeia cu care a fost surprins de paparazzi artistul de la Holograf! Tânără, brunetă, ochi hipnotizanți
Ea e noua iubită a lui Dan Bittman? Superbă e puțin spus! Cine e femeia cu care a fost surprins de paparazzi artistul de la Holograf! Tânără, brunetă, ochi hipnotizanți
Poze uitate cu Denise Rifai. Cum arăta blondă, pe vremea când nu era atât de cunoscută
Poze uitate cu Denise Rifai. Cum arăta blondă, pe vremea când nu era atât de cunoscută
Elle
Cu ce se ocupă acum Cristina Cioran la nouă luni de când a născut un băiețel și s-a mutat din București: „Pentru că așa ne-a dus viața...”
Cu ce se ocupă acum Cristina Cioran la nouă luni de când a născut un băiețel și s-a mutat din București: „Pentru că așa ne-a dus viața...”
Imagini adorabile cu fiica Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău. Cum arată astăzi Katia și cât de mare a crescut. Foto
Imagini adorabile cu fiica Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău. Cum arată astăzi Katia și cât de mare a crescut. Foto
Ioana Țiriac, apariție spectaculoasă pe internet. Până și Simona Halep a reacționat la imaginea cu fiica lui Ion Țiriac. Foto
Ioana Țiriac, apariție spectaculoasă pe internet. Până și Simona Halep a reacționat la imaginea cu fiica lui Ion Țiriac. Foto
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. „Într-o lume fără drumuri, electricitate și ape curgătoare, am construit un resort complet autonom”
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. „Într-o lume fără drumuri, electricitate și ape curgătoare, am construit un resort complet autonom”
Medicul Flavia Groșan a murit. Era internată în spital de câteva săptămâni
Medicul Flavia Groșan a murit. Era internată în spital de câteva săptămâni
Horoscop 20 noiembrie 2025. Lună Nouă în Scorpion. O dorință veche se împlinește. O zodie primește darul astrelor cu o imensă bucurie
Horoscop 20 noiembrie 2025. Lună Nouă în Scorpion. O dorință veche se împlinește. O zodie primește darul astrelor cu o imensă bucurie
Camelia Voinea, prima reacție după acuzațiile de abuz aduse de gimnaste. Ce spune Sabrina Voinea despre mama sa: „E singura care știe drumul”
Camelia Voinea, prima reacție după acuzațiile de abuz aduse de gimnaste. Ce spune Sabrina Voinea despre mama sa: „E singura care știe drumul”
Observator News
Bătaie pe joburi într-un domeniu surpriză. Studenții români aleargă după salarii de până la 14.000 lei
Bătaie pe joburi într-un domeniu surpriză. Studenții români aleargă după salarii de până la 14.000 lei
Libertatea pentru Femei
Breaking! Flavia Groșan a murit! Ultimele detalii din spital, direct de la Oradea
Breaking! Flavia Groșan a murit! Ultimele detalii din spital, direct de la Oradea
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Flavia Grosan a murit. Declaratia HALUCINANTA facuta inainte sa se stinga
Flavia Grosan a murit. Declaratia HALUCINANTA facuta inainte sa se stinga
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Final de an cu vești excelente: românii intră în 2026 direct într-o minivacanță!
Final de an cu vești excelente: românii intră în 2026 direct într-o minivacanță!
Cele trei semne zodiacale care vor fi cele mai afectate de Luna Nouă pe 20 noiembrie
Cele trei semne zodiacale care vor fi cele mai afectate de Luna Nouă pe 20 noiembrie
ALERTĂ medicală: peste 140 de medicamente comune pot declanșa dezechilibre intestinale și cancer
ALERTĂ medicală: peste 140 de medicamente comune pot declanșa dezechilibre intestinale și cancer
Tragedie în lumea medicală: celebra pneumologă Flavia Groșan a murit la spital
Tragedie în lumea medicală: celebra pneumologă Flavia Groșan a murit la spital
TV Mania
Ilona Brezoianu, primele imagini cu bebelușul! Vezi cum arată „pachețelul blonduț de nota 10” care a topit internetul
Ilona Brezoianu, primele imagini cu bebelușul! Vezi cum arată „pachețelul blonduț de nota 10” care a topit internetul
Iulia Vântur, Amalia Enache, Mihaela Rădulescu, Loredana și Andreea Esca – așa cum nu le-ai mai văzut! Ce rochii spectaculoase au ales vedetele Pro TV
Iulia Vântur, Amalia Enache, Mihaela Rădulescu, Loredana și Andreea Esca – așa cum nu le-ai mai văzut! Ce rochii spectaculoase au ales vedetele Pro TV
Andi Moisescu, schimbat total după divorțul de Olivia Steer. Fanii: „Parcă a întinerit!”
Andi Moisescu, schimbat total după divorțul de Olivia Steer. Fanii: „Parcă a întinerit!”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton