TOFF Galleries şi Simona’s Luxury at Home dezvăluie Baccarat Experience, un nou spaţiu dedicat universului Baccarat şi esteticii luxului contemporan

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TOFF Galleries şi Simona’s Luxury at Home marchează lansarea oficială a conceptului Baccarat Experience printr-un eveniment special dedicat uneia dintre cele mai emblematice case franceze de cristal – Baccarat.

Gândit ca o extensie firească a universului Baccarat în România, conceptul transformă zona de Champagne Bar din cadrul luxury department store-ului TOFF Galleries într-un spaţiu dedicat artei mixologiei şi momentelor memorabile. Totodată, proiectul reprezintă o oportunitate strategică de a ancora brandul Baccarat în cadrul uneia dintre cele mai importante destinaţii de high-end retail din România şi de a consolida prezenţa sa locală într-un context modern şi experienţial.

În TOFF Galleries, selecţiile Baccarat reunesc pahare, obiecte decorative, vaze şi sculpturi din cristal, alături de cocktailuri signature servite în cristal Baccarat, într-o atmosferă exclusivistă care reinterpretează spiritul sofisticat al brandului.

În cadrul evenimentului de lansare Baccarat Experience, găzduit de TOFF Galleries, toate cocktailurile şi băuturile au fost servite exclusiv în pahare Baccarat, oferind invitaţilor o experienţă autentică a universului casei franceze. Acelaşi ritual al servirii poate fi regăsit în locaţiile emblematice Baccarat din oraşe precum Paris, Londra, Seoul, Hong Kong, New York, Miami sau Tokyo, unde cristalul devine parte integrantă a experienţei de hospitality şi a artei de a primi.

“Baccarat se integrează firesc în universul TOFF Galleries printr-o viziune comună.

Conceptul aduce atât moştenirea unei case franceze consacrate, cât şi o veritabilă cultură a socializării. Aceste valori se aliniază cu viziunea TOFF Galleries şi reprezintă completarea direcţiei pe care o construim la Palatul Ştirbei, un spaţiu în care moda, designul, gastronomia şi lifestyle-ul coexistă, natural, într-un spaţiu unitar, definit prin estetică şi excelenţă.” – Robert Coman, CEO & Fondator TOFF Galleries

„Pentru Simona’s, Baccarat a reprezentat întotdeauna mai mult decât un brand de cristal – este expresia unui anumit stil de viaţă, a rafinamentului discret şi a artei de a crea experienţe memorabile în jurul mesei şi al ospitalităţii. Prin Baccarat Experience ne-am dorit să construim un context care să aducă acest univers mai aproape de publicul din România, într-o manieră contemporană, senzorială şi atent curatoriată. Credem foarte mult în obiectele care au poveste, patrimoniu şi emoţie, iar Baccarat reuşeşte să le reunească într-un mod absolut special” – Simona Rădulescu, CEO & Fondator, Simona’s Luxury at Home

Prin Baccarat Experience, TOFF Galleries şi Simona’s Luxury at Home continuă direcţia de a construi în România un spaţiu dedicat designului internaţional, ospitalităţii de prestigiu şi experienţelor care definesc universul luxury lifestyle contemporan.

Fondată în 1764, Baccarat este unul dintre cele mai prestigioase nume din universul cristalului francez, recunoscut la nivel internaţional pentru măiestria manufacturii, designul iconic şi colaborările sale cu unele dintre cele mai importante nume din artă, design şi hospitality.

TOFF Group este unul dintre principalii jucători ai industriei de luxury retail din România, dezvoltând un ecosistem ce reuneşte concepte multi-brand, boutique-uri mono-brand şi experienţe curatoriate dedicate universului high-end fashion şi lifestyle.

În centrul acestui ecosistem se află TOFF Galleries, luxury department store-ul din Palatul Ştirbei, Calea Victoriei 107, o destinaţie ce reuneşte branduri precum Dior, Gucci, CELINE, Loewe, Dolce & Gabbana, Valentino Garavani, Alaïa şi Saint Laurent, alături de experienţe curatoriate precum Baccarat Experience şi Gift Atelier.

Prin proiectele sale, TOFF Group redefineşte luxury retail-ul local printr-o abordare în care patrimoniul, moda, cultura şi experienţele contemporane coexistă într-un singur univers.

Simona’s Luxury at Home este un reper în universul luxury home & tableware, reunind unele dintre cele mai apreciate branduri internaţionale dedicate artei mesei, decorului şi cadourilor premium, precum Baccarat, Ginori 1735, Bernardaud, Michael Aram, Yves Delorme, Vista Alegre, Lladró, Versace, Robbe & Berking sau Fürstenberg.

Astăzi, experienţa Simona’s Luxury at Home poate fi descoperită în cele trei magazine din Bucureşti – Calea Dorobanţilor 155, Băneasa Shopping City şi TOFF Galleries, spaţii create pentru a pune în valoare frumuseţea obiectelor şi arta rafinamentului contemporan.

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